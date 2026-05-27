Cornèr Banca SA

La famille Cornaro prend le contrôle total de la Cornèr Banque SA

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Lugano (ots)

La famille Cornaro, héritière du fondateur de la banque, Dr Vittorio Cornaro, a acquis la participation de 19,6% précédemment détenue par la famille Piotrkowski-Dollfus, passant ainsi de 80,1% à 99,7%. La famille fondatrice prend ainsi le contrôle total de Cornèr Banque.

Avec l'acquisition de la participation minoritaire détenue par la famille Piotrkowski-Dollfus, actionnaires historiques du groupe, la famille Cornaro réaffirme son engagement en faveur de la continuité. À la tête du Cornèr Group depuis trois générations, elle envisage avec confiance l'avenir de la banque, qui célébrera l'an prochain son 75e anniversaire de fondation.

L'opération reste soumise à l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ainsi que d'autres autorités de surveillance étrangères compétentes et devrait être finalisée dans les prochains mois.

À propos du Cornèr Group

Le Cornèr Group est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. La Cornèr Banque a été fondée en 1952 à Lugano, troisième plus importante place financière de Suisse après Zurich et Genève. Les services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l'offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le développement du Groupe. Le Cornèr Group se compose de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des succursales de Chiasso, Genève, Locarno, Zurich et Guernsey, ainsi que des filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA et Allegra Vermögensverwaltungs AG.

Informations sur cornergroup.ch.