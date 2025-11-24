SRG SSR

La SSR concrétise son plan de transformation et les suppressions de postes

Bild-Infos

Download

Berne (ots)

La SSR doit économiser 270 millions de francs d'ici 2029. Dans ce contexte et face aux bouleversements que vit le monde des médias, l'entreprise doit se réinventer. Elle concrétise dès aujourd'hui la transformation annoncée en juin dernier et, dans un premier temps, réduit la taille de son Comité de direction. Avec de nouvelles structures et de nouveaux processus, elle garantit une collaboration renforcée entre toutes les régions. Mais pour réaliser son objectif d'économie, elle devra également procéder à des suppressions de postes. D'ici 2029, la SSR s'apprête ainsi à supprimer 900 équivalents temps plein, sous réserve des résultats de la procédure de consultation.

Des défis majeurs attendent la SSR. D'ici 2029, elle doit économiser 270 millions de francs, à la suite de la décision du Conseil fédéral de réduire progressivement la redevance média. La première étape de cette réduction interviendra en janvier 2027. D'ici-là, la SSR devra déjà réduire son budget de 125 millions de francs. En même temps, le contexte évolue très rapidement : le public se tourne de plus en plus vers le numérique, ce qui engendre un profond bouleversement pour les médias, en Suisse comme à l'étranger.

Si la SSR veut maintenir des programmes de qualité qui touchent tous les groupes de population, elle doit aussi réagir au recul de ses moyens financiers. Pour cela, elle doit fondamentalement se repenser. En juin dernier, le Comité de direction de l'entreprise a donc communiqué le lancement d'un vaste processus de transformation (La SSR se réorganise et renforce la collaboration entre les régions). Depuis, dans le cadre du projet intitulé "Enavant SRG SSR", l'entreprise a entamé une première étape-clé dans sa concrétisation: la définition de sa future structure d'organisation, l'adaptation de sa structure de conduite et l'application d'un plan de suppression de postes.

Des structures adaptées pour une collaboration renforcée entre les régions

La SSR regroupe ses forces, devient plus numérique, plus compacte et plus agile, et renforce la collaboration entre les régions. Pour cela, elle va aussi adapter ses structures et processus de gestion. Au 1er avril 2026, elle redimensionnera son Comité de direction. Outre la directrice générale, l'organe comptera désormais sept membres contre huit aujourd'hui - alors même que l'actuelle filiale technologique SWISS TXT sera totalement intégrée à l'entreprise. La taille du Comité de direction élargi, qui compte trois membres actuellement, demeure quant à elle inchangée. La nouvelle Direction "Offre" réunira les domaines de l'Offre et de la Distribution (voir l'organigramme ci-dessous), alors que la Direction "Opérations" verra son périmètre s'élargir, réunissant dorénavant la Technologie et la Production. "Je continue de me battre pour une SSR forte. C'est pourquoi nous menons la transformation de manière conséquente. Dans cette optique, nous réorganisons et réduisons la taille du Comité de direction", indique la directrice générale Susanne Wille.

Pour garantir le pilotage de l'entreprise alors que la transformation bat son plein, les directeurs et directrices actuel.les de la RSI, de RTR, de la RTS et de SRF ont été confirmé.es dans leur fonction, tout comme les responsables de domaines thématiques et les responsables déjà recruté.es dans l'optique de la future organisation et validé.es par le Conseil d'administration. Les postes encore vacants des nouvelles directions "Opérations" et "Offre" seront prochainement mis au concours - à l'instar de celui de directeur ou directrice SRF, pour lequel le processus de recrutement a déjà été lancé. En parallèle, les équipes de direction dans les régions évoluent elles aussi. Elles seront uniformisées, ceci afin de favoriser une collaboration renforcée entre toutes les régions. Les directeurs et directrices des unités régionales procéderont à la composition de leur équipe de direction respective d'ici l'été 2026.

Les suppressions de postes se concrétisent - une procédure de consultation est lancée

Les objectifs d'économie actuels portent leurs fruits - comme indiqué à l'été - mais ils impactent inévitablement aussi le personnel. D'ici 2029 et sous réserve des résultats de sa procédure de consultation, la SSR devrait supprimer 900 postes à temps plein, toutes régions confondues. Susanne Wille: "Nous regrettons ces suppressions. Mais les décisions politiques et le contexte dans lequel évolue notre entreprise ne nous laissent pas d'autre choix. La SSR procédera de manière aussi responsable et socialement acceptable que possible."

Un tiers des 900 équivalents temps plein prévus - soit environ 300 - seront supprimés dans le cadre du programme de réduction des coûts qui est en cours actuellement. Cette mesure a déjà fait l'objet d'une consultation et sa mise en oeuvre a commencé. Les 600 autres postes seront supprimés d'ici 2029. Les fluctuations naturelles et les départs à la retraite contribueront à atténuer la situation, mais des licenciements resteront inévitables. La réduction des effectifs est subordonnée aux résultats de la procédure de consultation et le plan social SSR sera appliqué.

Prochaines étapes et mise en oeuvre concrète

Dans la prochaine phase du projet "Enavant SRG SSR", l'entreprise média préparera la mise en oeuvre des décisions stratégiques. Les premiers domaines à intégrer le nouveau modèle d'organisation seront les Ressources humaines et les Finances. A partir de janvier 2026, ils seront gérés de manière unifiée à l'échelle du groupe SSR. Les collaborateurs et collaboratrices de ces domaines continueront de travailler dans leurs régions respectives, mais agiront comme partie intégrante du groupe SSR, ce qui permettra davantage de cohérence et de synergies entre les différents sites.

Le montant des économies en détail

Le Conseil fédéral a décidé d'exempter davantage d'entreprises du paiement de la redevance média, et de réduire, d'ici 2029, de 335 à 300 francs le montant de celle des ménages. A cet horizon, pour la SSR, cette décision signifie un manque à gagner de 120 millions de francs, auquel s'ajoutent le recul des recettes commerciales à hauteur de 90 millions et l'augmentation des coûts d'exploitation de 60 millions découlant du renchérissement. Au total donc et sur la base des hypothèses actuelles, l'entreprise média devra économiser 270 millions de francs d'ici 2029 - soit 17 % de son budget 2024.