Le Cornèr Group confirme sa solidité

Lugano

En 2025, le Cornèr Group a enregistré des résultats positifs, consolidant ainsi sa propre base clients et la cohérence de son modèle d'affaires. La confiance accordée au Groupe s'est traduite par une nouvelle croissance des dépôts, à CHF 5'454,4 millions (+5,4%), ainsi que par un renforcement de l'activité de crédit, en particulier dans le secteur hypothécaire. Le 74e exercice s'est clôturé sur un bilan en hausse, à près de CHF 9 milliards (+3,1%), des liquidités à hauteur de CHF 904 millions, principalement en dépôt auprès de la Banque Nationale Suisse, ainsi que des fonds propres pour un montant de CHF 1'255,8 millions (+2,7%). Les revenus s'élèvent à CHF 470,8 millions, tandis que le bénéfice net s'établit à CHF 50,8 millions, en phase avec les prévisions budgétaires. Dans le cadre de la gouvernance, le Groupe annonce la proposition de nomination de Gabriele Zanzi au Conseil d'administration.

Dans un contexte économique marqué par la volatilité des marchés financiers, par des incertitudes géopolitiques persistantes et par un niveau des taux d'intérêt particulièrement modéré, le Cornèr Group a une nouvelle fois démontré sa solidité et la force de son modèle opérationnel diversifié. Toutes les principales activités du groupe démontrent une bonne performance globale. Cette note positive se reflète dans le solide résultat des produits d'intérêts, qui s'élèvent à CHF 141,9 millions, ainsi que des revenus issus des opérations sur commission et des prestations de services à hauteur de CHF 200,9 millions, ainsi que dans la contribution des activités de négociation, pour un montant de CHF 110,9 millions.

On retiendra en particulier une croissance robuste dans le secteur du crédit, avec une nouvelle croissance de l'activité hypothécaire qui dépasse la barre des 3 milliards de francs, tirée notamment par l'acquisition de nouveaux clients hors du Tessin, à savoir sur les places de Zurich et de Genève. Une autre note positive vient des résultats dans les domaines du Private Banking et du trading en ligne (Cornèrtrader), qui bénéficie des investissements réalisés sur la nouvelle plateforme. Il convient de noter par ailleurs le maintien de volumes satisfaisants générés par le secteur des cartes de paiement, où Cornèrcard conserve une position de premier plan sur le marché suisse.

Au cours de l'année sous revue, le Cornèr Group a poursuivi ses investissements stratégiques visant à soutenir le développement futur et l'amélioration continue des processus. En particulier, un projet informatique pluriannuel a été lancé. Axé sur la mise à jour progressive et la migration des systèmes de gestion des données vers des technologies cloud basées sur des infrastructures localisées en Suisse et sur des environnements dédiés, il vise à accroître la sécurité, la flexibilité et l'efficacité opérationnelle. Dans le même temps, de nouveaux bureaux administratifs ont été inaugurés à Chiasso afin de mieux satisfaire aux besoins du personnel confronté quotidiennement aux désagréments croissants liés au trafic pendulaire. Par ailleurs, le processus d'intégration de Finpromotion SA, société historique de gestion de fortune dont le siège se trouve à Lugano, est désormais achevé, renforçant ainsi encore davantage l'offre existante dans le secteur de la gestion de fortune.

À fin 2025, le Cornèr Group employait 1'143 collaboratrices et collaborateurs à temps plein, dont 997 au Tessin, 118 dans le reste de la Suisse et 28 à l'étranger.

Au chapitre de la gouvernance, le conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée générale du 24 avril 2026, la nomination de Gabriele Zanzi, fin connaisseur du secteur bancaire suisse et du crédit en particulier, mais aussi du tissu commercial tessinois.

Le rapport annuel sera publié sur le site cornergroup.ch d'ici le 30 avril 2026.

