Cornèr Group et SAP Taulia lancent les cartes virtuelles Visa en Suisse et en Europe

Lugano / San Francisco (Californie) (ots)

Cornèr Group et SAP Taulia, leader de solutions de gestion du fonds de roulement et filiale de SAP, annoncent le lancement des cartes virtuelles Cornèrcard SAP Taulia Visa. Entièrement intégrée à SAP ERP, SAP Ariba Buying et SAP Business Network, ces cartes virtuelles sont désormais disponibles pour les clients entreprises en Suisse et sur plusieurs marchés européens via Cornèr Europe.

Le partenariat, annoncé le 20 mars 2025 (communiqué initial sur cornergroup.ch/fr/media), se concrétise aujourd'hui par une solution opérationnelle prête à être commercialisée: première du genre en Suisse, elle permet des paiements B2B intelligents et entièrement automatisés, parfaitement intégrés à l'écosystème SAP. Émises instantanément et conçues pour un usage unique, les cartes virtuelles offrent un contrôle total des dépenses, une transparence et une efficacité opérationnelle, tout en favorisant l'optimisation des liquidités et l'agilité financière.

Cette solution s'adresse aux grandes entreprises et aux multinationales, en particulier dans des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, les soins de santé, la vente au détail, la mode et le luxe. Les principaux décideurs sont les directeurs financiers, les responsables de la trésorerie, les responsables des achats et les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement qui cherchent à moderniser les stratégies de fonds de roulement, à réduire la charge de travail manuel et à renforcer les relations avec les fournisseurs.

Une gestion des liquidités transparente et intégrée

La solution fournit aux entreprises un accès direct et flexible à leurs fonds de roulement, même en période d'incertitude économique. Les fournisseurs sont payés sans délai, les remises pour paiement anticipé sont optimisées et les partenariats avec les fournisseurs sont consolidés.

Danielle Weinblatt, Chief Product Officer chez SAP Taulia, déclare:"Notre objectif était clair: doter les entreprises d'une solution de paiement moderne, instantanément déployable et profondément intégrée à l'ERP. Avec Cornèr Banque, nous mettons au coeur même de leurs systèmes financiers l'efficacité, le contrôle et la flexibilité en matière de liquidités dont elles ont besoin."

Des processus financiers automatisés et une intégrité des données améliorée

De la soumission de la facture à l'exécution du paiement, tout est entièrement automatisé. Les efforts manuels sont réduits, la transparence est améliorée et chaque transaction est liée à une facture spécifique, garantissant une traçabilité et une conformité optimales.

Alessandro Seralvo, Executive Vice President of Cornèr Banque, ajoute: "Nous sommes fiers d'offrir à nos clients entreprises une solution qui va bien au-delà des paiements numériques: il s'agit d'un outil stratégique pour une gestion moderne des liquidités, qui est sécurisé, flexible et entièrement compatible avec SAP."

Une innovation fiable, à portée mondiale

Grâce à l'infrastructure mondiale de Visa, les paiements internationaux s'effectuent sans friction.

Lucy Demery, Head of Visa Commercial Solutions chez Visa Europe, explique: "Nous sommes ravis de nous associer à Cornèr Banque et à SAP pour intégrer les identifiants de paiement Visa dans les logiciels

utilisés quotidiennement par les entreprises. Cette solution innovante permet à ces dernières d'optimiser leur processus et d'accéder facilement au financement nécessaire à leur croissance."

Les principaux avantages en un coup d'oeil

Paiements instantanés et remises: les fournisseurs sont payés à temps, tandis que les acheteurs bénéficient de remises pour paiement anticipé.

Accès flexible aux liquidités: le fonds de roulement peut être optimisé de manière stratégique.

Processus automatisés: le rapprochement manuel et les fichiers de paiement séparés ne sont plus nécessaires.

Sécurité maximale: les numéros de cartes virtuelles sont à usage unique et les plafonds de dépenses sont prédéfinis.

Intégration SAP complète: compatible avec SAP ERP, SAP Ariba Buying et SAP Business Network.

Disponibilité

Les cartes virtuelles Visa émises dans le cadre de ce partenariat sont désormais disponibles via Cornèr Group en Suisse et Cornèr Europe sur plusieurs marchés européens.

Téléchargez l'illustration de l'architecture de la solution ici.

À propos du Cornèr Group

Le Cornèr Group est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. La Cornèr Banque a été fondée en 1952 à Lugano, troisième plus importante place financière de Suisse après Zurich et Genève. Les services et les produits destinés à la clientèle couvrent toute la gamme de l'offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le développement du Groupe. Le Cornèr Group se compose de la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, des succursales de Chiasso, Genève, Locarno, Zurich et Guernsey, ainsi que des filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA et Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informations sur cornergroup.ch

À propos de Taulia

SAP Taulia, un leader mondial de la fintech, fournit des solutions de fonds de roulement basées sur l'IA qui libèrent des liquidités et renforcent la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Avec un réseau mondial de plus de 40 partenaires de financement et plus de 800 milliards de dollars de volume de transactions annuel, SAP Taulia offre l'ensemble d'outils de gestion de fonds de roulement le plus complet de l'industrie, intégré de manière transparente dans la Business Suite de SAP. Reconnue par des leaders mondiaux tels qu'Airbus, Red Bull, T-Mobile et Bridgestone, la plateforme fiable et innovante de SAP Taulia permet aux entreprises d'accélérer leurs flux de trésorerie et de débloquer des opportunités de croissance à grande échelle.Découvrez l'avenir de la finance avec SAP Taulia: taulia.com.

À propos de Visa

Visa (NYSE: V) est une entreprise leader mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de favoriser la croissance des individus, des entreprises et des économies. Nous sommes convaincus qu'un système économique inclusif profite à tous et que l'accès aux services financiers est une condition essentielle pour l'avenir des paiements. Plus d'informations sur visa.com