CSI Christian Solidarity International

Des parlementaires demandent la libération de Suleiman Khalil

Bild-Infos

Download

Binz près de Maur (ots)

Six conseillers nationaux ont adressé une lettre à l'ambassadeur de Syrie en Suisse, Haydar Ali Ahmad. Ils demandent la libération de Suleiman Khalil, ancien maire de la ville de Sadad.

Suleiman Khalil (51 ans) a été arrêté en février 2025 à son domicile de Sadad, ville chrétienne en Syrie. Depuis lors, il se trouve en prison à Homs sans avoir été inculpé. Il lui est interdit de contacter sa famille et un avocat.

Six conseillers nationaux suisses ont écrit une lettre à Haydar Ali Ahmad, ambassadeur de Syrie en Suisse. Dans leur lettre, les parlementaires écrivent : " Nous demandons aux autorités compétentes d'envisager la libération de Suleiman Khalil ou, à tout le moins, de veiller à ce que ses droits soient respectés conformément aux normes internationales. " Ils soulignent en outre qu'en cette phase décisive pour la Syrie, " le respect des procédures conformes à l'État de droit et la transparence sont indispensables " pour renforcer la confiance de la population et garantir la crédibilité des institutions étatiques.

Suleiman Khalil jouit d'une grande estime dans la région de Homs. En 2015, il a joué un rôle déterminant dans l'organisation de la défense de Sadad contre les attaques de l'organisation terroriste État islamique (EI), une intervention qui a probablement empêché un massacre de la population chrétienne de cette ville historique. Son incarcération actuelle est considérée par de nombreux observateurs comme une mesure de représailles du nouveau gouvernement syrien, dont les dirigeants sont d'anciens djihadistes qui ont fait scission avec l'EI en 2013.

Parmi les signataires de la lettre figurent Marc Jost (PEV, BE), Andreas Gafner (UDF, BE) et Martin Haab (UDC, ZH). Tous trois sont membres d'un réseau pour la liberté de religion au Parlement suisse.

Marc Jost explique : " La libération de Suleiman Khalil renforcerait considérablement la confiance internationale dans l'engagement du nouveau gouvernement syrien en faveur des droits de l'homme et de l'État de droit. Nous espérons que le gouvernement syrien répondra à notre appel et que ce chrétien pourra retrouver sa famille. "

Andreas Gafner souligne la situation difficile des chrétiens en Syrie : " Les chrétiens vivent en Syrie depuis près de deux mille ans. En tant que parlementaires, nous ne voulons pas rester les bras croisés et regarder comme la discrimination, les attentats terroristes et les erreurs judiciaires, notamment la détention de Suleiman Khalil depuis près de neuf mois, chasse les chrétiens syriens de leur pays d'origine. "

Martin Haab abonde dans ce sens : " Alors qu'une grande partie du monde fermait les yeux sur la menace que représentait l'EI pour les chrétiens et les minorités religieuses en Syrie, Suleiman Khalil a tout fait pour protéger son peuple contre l'EI. C'est un héros, et il doit être libéré immédiatement ! "

L'organisation de défense des droits humains Christian Solidarity International (CSI) a lancé une campagne pour la libération de Suleiman Khalil. Les sympathisants peuvent envoyer un message au ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, via le site internet de CSI et exiger la libération immédiate de l'ancien maire.

Plus d'informations