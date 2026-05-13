Constantin Film

Linda Fiolka übernimmt die Gesamtleitung des Marketings der Constantin Film

Bild-Infos

Download

München (ots)

Linda Fiolka leitet ab sofort das gesamte Marketing der Constantin Film. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie neben dem klassischen Marketing auch das digitale Marketing sowie die Filmpresse. Sie berichtet direkt an Martin Bachmann, Vorstand der Constantin Film.

Martin Bachmann, Vorstand der Constantin Film: "Linda Fiolka kennt unser Unternehmen und unsere Filme in- und auswendig. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Leidenschaft und ihrem eingespielten Team sind wir optimal aufgestellt, um unsere Filme bestmöglich zu vermarkten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Zugleich danke ich Torsten Koch herzlich für seinen langjährigen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag für die Constantin Film und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle."

Linda Fiolka, Leitung Marketing: "Ich bin seit 2010 Teil der Constantin und durfte stets mit den kreativsten Filmemacher*innen Deutschlands zusammenarbeiten. In dieser Zeit habe ich viel gelernt über Filme und deren Vermarktung. Aber vor allem darüber, was Zuschauer wirklich berührt und wie wir unsere Kinofilme optimal positionieren. Mit der Gesamtleitung werde ich die strategische Ausrichtung im Marketing weiter vorantreiben und freue mich darauf, das gemeinsam mit meinem fantastischen Team umzusetzen. Ich danke Martin Bachmann und dem gesamten Vorstand für ihr Vertrauen."

Linda Fiolka ist seit 2010 bei der Constantin Film tätig. In dieser Zeit absolvierte sie ein duales Studium der Business Administration mit dem Schwerpunkt Marketing und übernahm ab 2022 gemeinsam mit Eric Lehmann die Marketingleitung in einer Doppelspitze. Sie war maßgeblich an der Konzeption und Umsetzung erfolgreicher Marketingkampagnen für einige der erfolgreichsten deutschen Kinofilme der vergangenen Jahre beteiligt, darunter die "Fack ju Göhte"-Trilogie, die "Eberhofer"-Reihe sowie zuletzt "Chantal im Märchenland" und "Das Kanu des Manitu". Mit ihrer umfassenden Expertise in der Filmvermarktung und ihrer tiefen Kenntnis des deutschen Kinomarkts ist sie ideal für ihre neue Rolle positioniert.