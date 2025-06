HCLTech

HCLTech und AMD schließen strategische Allianz zur Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen in den Bereichen KI, Digital und Cloud

New York und Noida, Indien (ots/PRNewswire)

HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und AMD (NASDAQ: AMD), ein führendes Unternehmen im Bereich High-Performance und Adaptive Computing, haben eine strategische Allianz angekündigt, um die digitale Transformation von Unternehmen weltweit durch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen KI, Digital und Cloud zu beschleunigen.

Diese Zusammenarbeit vereint die Stärken beider Unternehmen, um ein robustes digitales Ökosystem zu schaffen, das die digitale Transformation von Unternehmen vorantreibt und das Kundenerlebnis verbessert. Durch gemeinsame Investitionen in Innovationslabore und Schulungsprogramme möchten HCLTech und AMD Unternehmen innovative Tools zur Verfügung stellen, die neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und die betriebliche Effizienz steigern.

Die im Rahmen dieser Allianz gegründeten gemeinsamen Entwicklungszentren werden als Testumgebungen für fortschrittliche Technologien dienen und Proof-of-Concept-Tests durchführen, um die Markteinführung innovativer Unternehmenswerkzeuge zu beschleunigen. Initiativen zur Schulung und Umschulung der Arbeitskräfte werden sicherstellen, dass die Unternehmen gut gerüstet sind, um sich in der sich entwickelnden digitalen Landschaft zurechtzufinden.

„Durch diese erweiterte Zusammenarbeit können AMD und HCLTech Unternehmen aus verschiedenen Branchen die hochmodernen Technologielösungen bieten, die sie benötigen, um Innovationen zu beschleunigen und langfristiges Wachstum voranzutreiben. Durch die Kombination der Expertise von HCLTech im Bereich der digitalen Transformation mit unseren branchenführenden EPYC-, Instinct- und Ryzen PRO-Prozessoren können wir Unternehmen maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen anbieten, die das Potenzial von KI, Cloud Computing und fortschrittlichen Analysen maximieren", erklärte Dr. Lisa Su, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von AMD.

„Wir arbeiten eng mit unseren Ökosystempartnern wie AMD, einem führenden Halbleiterhersteller, sowie Hyperscalern, Tech-OEMs und ISVs zusammen, um eine Full-Stack-Cloud-native Innovation vom Silizium bis zur Anwendung zu liefern. Durch die Integration der innovativen Siliziumtechnologie von AMD mit unserem fundierten Technologie-Know-how ermöglichen wir Unternehmen, mit größerer Agilität, Leistung und langfristiger Kompatibilität den Technologietrends einen Schritt voraus zu sein. Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren Kunden, intelligentere Technologieinvestitionen zu tätigen und ihre digitale und KI-gesteuerte Transformation mit Zuversicht voranzutreiben", so C Vijayakumar, Geschäftsführer und geschäftsführender Direktor von HCLTech.

Die digitale Transformation verändert die Geschäftswelt weiterhin grundlegend und die Allianz zwischen HCLTech und AMD ist hervorragend positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich in dieser neuen Ära des technologiegetriebenen Wachstums zurechtzufinden und erfolgreich zu sein.

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI anbietet. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis März 2025 auf 13,8 Mrd. USD. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Meredith Bucaro, Nord- und Südamerika

meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA

elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC

james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Indien

nitin-shukla@hcltech.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hcltech-und-amd-schlieWen-strategische-allianz-zur-entwicklung-zukunftsfahiger-losungen-in-den-bereichen-ki-digital-und-cloud-302490060.html