DAZN bleibt die Heimat des Darts und verlängert die Partnerschaft mit der PDC in der gesamten DACH-Region bis 2031

Nur DAZN wird in Zukunft alle Turniere der Professional Darts Corporation (PDC) mit den besten Spielern der Welt zeigen - die PDC und DAZN einigen sich auf die Verlängerung der Partnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz um weitere fünf Jahre bis mindestens 2031

DAZN festigt seine Position als unangefochtenes "Home of Darts", dem einzigen Ort, an dem Fans alle Wettbewerbe an einem Ort erleben können

Exklusive Rechte an allen Premier Events, der World Series of Darts sowie der kompletten European Tour

Hinzu kommen spannende neue Wettbewerbe live auf DAZN: Die Players Championship, Challenge Tour, Development Tour, Women's Series, PDC Europe Super League und mehr

Fans bekommen die PDC live auf DAZN in allen verfügbaren Paketen

DAZN vereinbart darüber hinaus Partnerschaften mit Free-TV-Sendern, um die Verfügbarkeit der populären Sportart zu maximieren: ProSiebenSat.1 und SPORT1 werden ausgewählte PDC-Turniere co-exklusiv mit DAZN übertragen

180! Und das nicht nur einmal, sondern für viele weitere Jahre: DAZN und die Professional Darts Corporation (PDC) schreiben ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte fort. Für Millionen Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet das vor allem eines: Die größten Momente des Darts, die lautesten Abende im Ally Pally, die dramatischsten Decider, die spektakulärsten Neundarter, bleiben langfristig live auf DAZN.

Mit der Verlängerung der Rechte bis mindestens 2031 setzt DAZN ein klares Zeichen an die Darts-Community in der gesamten DACH-Region: DAZN bleibt Home of Darts und baut sein Angebot für alle Fans weiter aus. Seit Jahren begeistert Darts Millionen Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ob die legendäre Weltmeisterschaft im "Ally Pally", die prestigeträchtigen Major-Turniere oder die spektakulären Abende der World Series - DAZN bleibt die Heimat dieses Sports, inkl. der jährlichen PDC World Darts Championship.

Mehr Darts als je zuvor - vom Premier Event bis zur Nachwuchsbühne

Wie bereits in der aktuellen Rechteperiode hält DAZN auch in Zukunft die exklusiven Übertragungsrechte an allen PDC Majors, der World Series of Darts inklusive der World Series Finals sowie der kompletten European Tour. Damit erleben Fans weiterhin die größten Stars, die wichtigsten Titel und die emotionalsten Momente live an einem Ort.

Darüber hinaus erweitert DAZN sein Portfolio signifikant: Erstmals gehören auch die Players Championship, die Challenge Tour, die Development Tour, die Women's Series sowie die PDC Europe Super League und vieles mehr zum Rechtepaket. Damit rückt DAZN noch näher an die Basis und an die Zukunft des Sports - von etablierten Weltstars bis zu den Talenten von morgen.

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region und Belgien, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der PDC. In den letzten zehn Jahren hat DAZN entscheidend dazu beigetragen, dass sich Darts in der DACH-Region von einer Nischensportart zu einem ikonischen Live-Entertainment-Phänomen entwickelt hat. Wir freuen uns darauf, allen Fans in Zukunft noch mehr Darts-Inhalte zu bieten und unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte mit der PDC fortzuschreiben."

Matt Porter, CEO der PDC, kommentierte: "DAZN ist ein herausragender Partner und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Popularität des PDC-Darts in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu steigern. Der Sport hat in den letzten Jahren in dieser Region ein bemerkenswertes Wachstum erlebt, und diese langfristige Verlängerung spiegelt unseren gemeinsamen Anspruch wider, die Reichweite weiter auszubauen, die besten Spieler der Welt zu präsentieren und den Fans einen umfassenden Zugang zu Turnieren auf allen Ebenen des Sports zu ermöglichen."

Langfristige Partnerschaft mit klarer Ambition

Bereits 2022 hatte DAZN die Rechte bis 2026 verlängert und in das Wachstum der Darts-Community investiert. Mit der nun vereinbarten Verlängerung bis 2031 wird diese Erfolgsgeschichte konsequent fortgeschrieben. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie stark Darts in der DACH-Region gewachsen ist - mit Rekordquoten rund um die Weltmeisterschaft und innovativen Formaten wie der weltweit ersten Darts-Konferenz bei den Players Championship Finals live nur auf DAZN, das den Sport nicht nur übertragen, sondern aktiv weiterentwickelt und neue Maßstäbe in der Präsentation gesetzt hat.

Nur auf DAZN erleben Fans zudem das hochkarätigste und beliebteste TV-Team im Darts: U.a. mit Elmar Paulke, der "Stimme des Darts", den Kommentatoren Adrian Geiler, Tom Kirsten und Fabian Dippold sowie Top-Experten wie René Eidams, Florian Hempel, Lukas Wenig oder Tim Wolters.

Partnerschaften mit ProSiebenSat.1 und SPORT1

Durch Sublizenzvereinbarungen sowohl mit ProSiebenSat.1 als auch mit SPORT1 stellt DAZN zudem auch in der kommenden Rechteperiode die co-exklusive Verbreitung der PDC im Free-TV sicher. ProSiebenSat.1 wird in den kommenden fünf Jahren unter anderem die jährliche PDC World Darts Championship sowie weitere Premier Events live übertragen. Auf SPORT1 werden Darts-Fans wie bisher eine breite Anzahl hochkarätiger Events live erleben, darunter die Premier League, den Grand Slam of Darts oder auch die Players Championship Finals sowie ausgewählte Events der European Tour und der World Series of Darts.

