Hisense transformiert die Zukunft von Home Entertainment und Smart Living mit KI-gestützter Innovation auf der CES 2025

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentierte auf der CES 2025 an seinem Themenstand „AI Your Life" die neuesten KI-basierten technologischen Innovationen und begeisterte das Publikum mit einer Reihe von Premiumprodukten und bahnbrechenden Technologien, Dazu gehören 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher, MicroLED-Displays und Laser-TV-Innovationen sowie eine breite Palette von KI-fähigen Smart-Home-Geräten und fortschrittlichen Anwendungen in den Bereichen Automobil, kommerzielle Displays, Gesundheitswesen und Energiesysteme.

Hisense hob seine Innovationen hervor, die das ultimative Home-Entertainment-Erlebnis auf Kino-Niveau bieten, mit seinem umfangreichen Angebot an Fernsehern, die in einer Vielzahl von Bildschirmgrößen die ultimative lebendige, realistische Bildqualität, ultra-glatte Bewegungssteuerung und kristallklaren Ton bieten.

Revolutionierung der Display-Technologie

Der 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher, der mit der innovativen RGB Local Dimming Display Technology ausgestattet ist, steht an der Spitze der Display-Entwicklungen von Hisense. Der Fernseher ist mit der Hi-View AI Engine X von Hisense ausgestattet und optimiert jedes Bild mit KI-gesteuerten Funktionen wie AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming, AI Clear Voice und AI Banding Smoother und sorgt so für dynamische Kontrast-, Helligkeits- und Farbanpassungen in Echtzeit für ein lebendiges, lebensechtes Bild und einen höchst klaren Ton.

Das weltweit erste verbrauchergerechte 136-Zoll-MicroLED-Display ist ein wichtiger Meilenstein in der zugänglichen, hochmodernen Display-Technologie. Mit über 24,88 Millionen selbstleuchtenden LEDs bietet dieser Fernseher unglaubliche Klarheit und Farbpräzision.

Pionierarbeit für die Zukunft mit Hisense AI

Zu den neuesten KI-gesteuerten Fernsehern gehören die U7- und U8-Fernsehserien, die von der Hisense Hi-View Engine Pro unterstützt werden, die das audiovisuelle Erlebnis mit Echtzeit-Analysen auf Bildebene optimiert und komplexe Funktionen wie 4K-Upscaling und Farbverbesserungen übernimmt. Das Highlight der ULED-Reihe ist die U9-Serie, die mit dem Vorzeigeprodukt Hi-View Engine X ausgestattet ist.

KI-fähige TV-Inhalte waren ebenfalls ein Thema, mit Hisense als Content-Partner der globalen Smart-TV-Plattform VIDAA. Mit KI-gestützten Empfehlungen, die auf die persönlichen Vorlieben zugeschnitten sind, bietet VIDAA dem Nutzer ein reichhaltiges und vielfältiges Unterhaltungs- und Spielerlebnis.

Design für ein wirklich immersives und gesundes Erlebnis

Hisense demonstrierte die Laser-TV-Technologie, die die Grenzen der Großbildunterhaltung verschiebt, und stellte seine innovativen Großbildschirme und Partnerschaften mit Designed for Xbox-Produkten vor, die ein neues Gaming-Erlebnis bieten. Die Hisense Gaming Laser Cinema Produkte setzen neue Maßstäbe für immersives Gaming. Die für die Xbox konzipierten Modelle PX3-PRO Laser Cinema und C2 Ultra 4K Laser Mini Projector sorgen mit einer supergroßen Projektionsfläche und perfekter Bildqualität durch Dolby Vision und IMAX Enhanced für ein noch besseres Spiel- und Filmerlebnis.

Ebenfalls vorgestellt wurde der Hisense Compact Laser TV, der einen problemlosen Transport und eine problemlose Installation in einem ultrakompakten Design bietet und eine unvergleichliche Bildqualität liefert. Die hochmoderne TriChroma-Lasertechnologie sorgt für lebendige Farben und scharfe Details für ein wahrhaft intensives Fernseherlebnis. Der neueste rollbare Laser-TV bietet eine Kombination aus Projektor und Bildschirm in einem Gerät und vervollständigt damit ein umfassendes Angebot, das eine Laser-TV-Option für jeden Lebensstil bietet.

Hisense ist weiterhin führend in Sachen Augenschutz und hat die „Low Blue Light"-Zertifizierung des TÜV Rheinland für sein gesamtes TV-Sortiment erhalten, während seine Premium-Modelle auch die Flicker-Free-Zertifizierung erhalten. Der PX3-PRO Laser Cinema und der C2 Ultra 4K Laser Mini-Projektor gehen noch einen Schritt weiter, indem sie höhere technische Spezifikationen aufweisen, die vom TÜV Rheinland bestätigt wurden: 0 % Anteil an schädlichem blauem Licht (415–455 nm), großer Farbraum (110 % von BT.2020 und 151 % von DCI-P3) und kaum wahrnehmbare Farbunterschiede (ΔE2000<0,9 von sRGB). Diese fortschrittlichen Modelle bieten Kunden ein visuell beeindruckendes und gesünderes TV-Erlebnis.

Intelligentes Wohnen mit KI

Der Hisense-Stand bot auch eine Vision des Smart Homes der Zukunft und demonstrierte bahnbrechende KI-gesteuerte Innovationen, die von der ConnectLife-Plattform unterstützt werden. Sie verbindet und steuert alle intelligenten Hisense-Geräte im Haushalt.

Es wurde die Hisense Waschtrockner 7S-Serie vorgestellt, die KI in den Waschraum bringt. Der Waschtrockner bietet eine nahtlose Integration mit der ConnectLife-App für die Fernüberwachung und -steuerung und kombiniert elegantes Design mit KI-gestützter Spitzentechnologie.

Hisense stellte außerdem den ConnectLife-fähigen Kühlschrank BCD-780W mit KI-gestützten Funktionen vor, darunter die Verwaltung des Lebensmittelbestands, Ablauferinnerungen, Rezeptvorschläge, Sprachsteuerung und personalisierte Rezeptvorschläge.

Die Klimaanlagen der Hisense Uni-Serie hielten die Besucher kühl und kombinierten modernste AI-Smart-Technologie mit komfortablem, benutzerfreundlichem Design. Mit dem Smart Eye und dem TMS-Steuersystem passt das Gerät Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung für optimalen Komfort an.

Hisense ist eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um den Azure OpenAI Service und den Azure AI Foundry Service zu nutzen, um außergewöhnliche KI-gesteuerte Benutzererfahrungen zu entwickeln. Dazu gehören derzeit der KI-Rezeptassistent Dish Designer auf der Smart-Living-Plattform ConnectLife sowie integrierte KI-Plot-Diskussionen und Fuzzy-Suche im Hisense VIDAA OS TV-System. Die Zusammenarbeit demonstriert den Innovationsgeist und den technologischen Fortschritt von Hisense bei der Bereitstellung unvergleichlicher Erlebnisse und eines hohen Nutzwertes.

Hisense gestaltet die Möglichkeiten in allen Bereichen des modernen Lebens neu. Von der zukunftsweisenden Display-Technologie über immersive Unterhaltungserlebnisse bis hin zu nahtloser KI-Technologie, die im Hintergrund arbeitet, setzt sich Hisense dafür ein, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen leben, sich vernetzen und die Momente genießen, die am wichtigsten sind. Die am Hisense-Stand auf der CES 2025 vorgestellten Innovationen sollen das Home-Entertainment-Erlebnis noch weiter verbessern und das Versprechen von Hisense einlösen, mit Innovationen das Leben zu verbessern.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia rangiert Hisense weltweit auf Platz 2 bei den TV-Lieferungen insgesamt und auf Platz 1 bei TV-Geräten mit 100 Zoll und mehr. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.

