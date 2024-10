Fürstentum Liechtenstein

Markus Biedermann als Leiter des Ausländer- und Passamts bestellt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 1. Oktober 2024, Markus Biedermann zum Leiter des Ausländer- und Passamts bestellt.

Markus Biedermann arbeitet seit 2003 für die Liechtensteinische Landesverwaltung und hat in dieser Zeit verschiedene Stationen durchlaufen. Als Mitarbeiter der Regierung im Ressort Verkehr und Kommunikation und als Abteilungsleiter Verkehr im Tiefbauamt konnte er sich zunächst ein umfassendes Wissen über verschiedenste Verwaltungsgebiete und deren Prozesse und Strukturen aneignen. Von 2013 bis 2021 war er als Generalsekretär im Ministerium für Präsidiales und Finanzen tätig. In dieser Funktion hat er das Generalsekretariat geführt, zahlreiche strategische Projekte umgesetzt, Task-Forces geleitet und Liechtenstein in internationalen Gremien und Organisationen vertreten. Seit 2021 nimmt er diese Aufgaben als Generalsekretär im Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt wahr.

Markus Biedermann ist in Schellenberg aufgewachsen und in Schaan wohnhaft. Er studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule St. Gallen (HSG). Er war in einer Schweizer Grossbank und als Unternehmensberater tätig, bevor er 2003 in die Landesverwaltung eintrat.

Markus Biedermann wird die Leitung des Ausländer- und Passamts am 1. Januar 2025 übernehmen.