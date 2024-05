Oehler Web

Die Schweizer Altersvorsorge: Verständnis der 3 Säulen

Bild-Infos

Download

In der Schweiz basiert das System der Altersvorsorge auf drei Hauptpfeilern, die als die "3 Säulen" bekannt sind. Diese Struktur zielt darauf ab, den Bürgern im Ruhestand ein angemessenes Einkommen zu sichern und ihnen finanzielle Sicherheit zu bieten.

Schweiz - Mai 2024: Lassen Sie uns einen Blick auf jede dieser Säulen werfen:

Die 1. Säule: AHV/IV

Die erste Säule ist die staatliche Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie die Invalidenversicherung (IV). Diese Säule ist eine obligatorische, vom Staat finanzierte Versicherung, die allen Personen in der Schweiz eine Grundrente im Alter und bei Invalidität gewährt. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und des Staates. Die AHV/IV bildet das Fundament der Altersvorsorge und soll die Existenzgrundlage im Alter sicherstellen.

Die 2. Säule: Die berufliche Vorsorge (BVG/Pensionskasse)

Die zweite Säule besteht aus der beruflichen Vorsorge, die in der Regel durch die Pensionskasse des Arbeitgebers organisiert wird. Diese Säule ist obligatorisch für alle erwerbstätigen Personen, die ein bestimmtes Einkommen erreichen. Die berufliche Vorsorge zielt darauf ab, das während der Erwerbstätigkeit erworbene Einkommen zu ergänzen und so den Lebensstandard im Ruhestand zu erhalten. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen regelmässig Beiträge in die Pensionskasse ein, die dann zu einer Rente oder einer einmaligen Kapitalauszahlung im Rentenalter führen.

Die 3. Säule: Die private Vorsorge (Säule 3A und 3B)

Die dritte Säule umfasst die private Vorsorge und ist in zwei Teile unterteilt: Säule 3A und Säule 3B. Die Vorsorge Säule 3A ist eine steuerbegünstigte Form der Altersvorsorge, bei der Personen jährlich einen bestimmten Betrag auf ein gebundenes Sparkonto oder eine gebundene Lebensversicherung einzahlen können. Diese Beiträge sind steuerlich abzugsfähig, solange sie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen bleiben. Die Säule 3B umfasst nicht steuerbegünstigte Formen der Vorsorge, wie zum Beispiel individuelle Sparkonten oder Wertpapierdepots.

Vorsorge Check und Säule 3A Vergleich

Um eine fundierte Entscheidung über die private Vorsorge zu treffen, ist es wichtig, einen Vorsorge Check durchzuführen und die verschiedenen Optionen zu vergleichen. Ein Säule 3A Vergleich kann dabei helfen, die besten Angebote für gebundene Sparkonten oder Lebensversicherungen zu identifizieren, basierend auf Faktoren wie Rendite, Risiko und Flexibilität. Durch eine sorgfältige Planung und regelmässige Überprüfung der Altersvorsorge können Einzelpersonen sicherstellen, dass sie für den Ruhestand gut gerüstet sind und finanzielle Sicherheit genießen können.

Insgesamt bieten die drei Säulen der Schweizer Altersvorsorge ein robustes System, das darauf abzielt, den Bürgern im Ruhestand ein angemessenes Einkommen zu garantieren. Indem jeder Pfeiler der Vorsorgestruktur sorgfältig geplant und verwaltet wird, können Einzelpersonen die Grundlage für eine finanziell stabile Zukunft legen.

Kontakt

Vorsorge Check