4530 neue Studierende starten an der ZHAW

Medienmitteilung vom 9. September 2024

Am 16. September 2024 begrüsst die ZHAW rund 4530 neue Studierende, die sich für ein praxisorientiertes Studium an einem der drei Standorte in Wädenswil, Winterthur oder Zürich entschieden haben. Insgesamt zählt die ZHAW damit rund 14’500 Studierende.

Am nächsten Montag starten rund 14'500 Studierende ins neue Semester an der ZHAW, darunter rund 4'530 Erstsemester, die ihr Studium frisch aufnehmen. Dies entspricht einem leichten Anstieg der Studierendenzahlen von derzeit rund 0.3 Prozent. Besonders erfreulich ist das Wachstum im ZHAW-Departement Angewandte Psychologie. «Die Praxisnähe bei uns wird sehr geschätzt und durch die Erhöhung des Numerus clausus im Bachelorstudiengang können wir mehr Studierenden ein Psychologiestudium ermöglichen», so Barbara Schmugge, Leiterin Zentrum Lehre am ZHAW-Departement Angewandte Psychologie. Insgesamt bietet die ZHAW eine breite Auswahl von 34 Bachelor- und 20 Masterstudiengängen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Praxisorientierte Curricula

Der digitale Wandel beeinflusst die Arbeitswelt und damit auch die Hochschulbildung. In Bezug auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz wurden für das kommende Semester mehrere Studiengänge dem Bedarf des Arbeitsmarktes angepasst. So wurden der Bachelorstudiengang Kommunikation und Medien im ZHAW-Departement Angewandte Linguistik, der Bachelor Umweltingenieurwesen im ZHAW-Departement Life Sciences und Facility Management sowie das Masterstudium Public Management an der ZHAW School of Management and Law und der Master in Engineering an der ZHAW School of Engineering weiterentwickelt. Ziel ist es, den Studierenden praxisorientierte Kompetenzen zu vermitteln, die ihnen ermöglichen, theoretisches Wissen direkt in realen Projekten anzuwenden, konkrete Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln und sich auf die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes optimal vorzubereiten.

Starke europäische Zusammenarbeit

Seit 2023 ist die ZHAW Mitglied der «European Engineering Learning Innovation and Science Alliance» (EELISA), einem Netzwerk von zehn Hochschulen aus acht europäischen Ländern. EELISA fördert die Verbindung zwischen Technik und Gesellschaft sowie den Transfer von Wissen, Kompetenzen und Technologien. Diese Mitgliedschaft ermöglicht es der ZHAW, mit führenden Universitäten im EU-Raum zu kooperieren und Partnerschaften innerhalb Europas zu intensivieren. Studierende, Mitarbeitende und Partnerfirmen der ZHAW profitieren vom interdisziplinären Austausch und der europäischen Zusammenarbeit. Ein Beispiel dafür ist die internationale Präsenz aus dem EELISA-Netzwerk an den Planetary Health Summer Schools der ZHAW im Juli 2024. Alle Teilnehmenden erhielten einen EELISA Credential als Auszeichnung ihres sozialen und nachhaltigen Engagements.

