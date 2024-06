ZHAW - Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

Nacht der Technik feiert «150 Jahre Ingenieursausbildung in Winterthur»

Medienmitteilung vom 27.06.2024

ZHAW School of Engineering

Nacht der Technik feiert «150 Jahre Ingenieursausbildung in Winterthur»

Seit 150 Jahren werden in Winterthur Ingenieur:innen ausgebildet. Die diesjährige Nacht der Technik am 5. Juli steht ganz im Zeichen dieses stolzen Jubiläums. Mit einer Sonderausstellung und historischen Campusführungen blicken wir in die Vergangenheit und gleichzeitig in die Zukunft unserer Hochschule. Ausserdem erwarten die Gäste spannende Einblicke in die aktuelle Forschung, Experimente zum Mitmachen im TechLab und ein unterhaltsames Programm mit Strassenkunst auf dem Technikum-Vorplatz.

Die Ausbildung von Ingenieur:innen hat in Winterthur Tradition. Die ZHAW School of Engineering, die 1874 als erstes Technikum der Schweiz ihren Lehrbetrieb aufnahm, ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Die nun seit 150 Jahren andauernde Tradition wollen wir mit zahlreichen Besucher:innen an der Nacht der Technik feiern.

Sonderausstellung und historische Campusführungen

In der Sonderausstellung zum 150-Jahre-Jubiläum laden wir Sie zu einer Zeitreise ein von den Anfängen des Technikums Winterthur bis zum künftigen Campus der School of Engineering, für den die Bauarbeiten dieses Jahr starten. Ausserdem zeigen wir Versuche aus früheren Zeiten und stellen sie heutigen Technologien gegenüber. Dazu werden historische Campusführungen angeboten, bei denen die Gäste interessante Fakten zur Geschichte unserer Hochschule erfahren.

Muskelkontrolle testen und individuelle Energiespartipps generieren

In der interaktiven Ausstellung sehen Besucher:innen, woran Forschende der ZHAW School of Engineering aktuell arbeiten. Erhalten Sie vom Lifestyle-Typ-Generator durch die Beantwortung von Fragen zum eigenen Verhalten massgeschneiderte Energiespartipps. Im Jump’n’Run-Spiel «Muscle Jump» können grosse und kleine Gäste die Kontrolle ihrer Muskeln anhand eines Videospiels testen, das durch Muskelanspannung gesteuert wird. Mit dieser Technologie ist es möglich, moderne Arm- und Beinprothesen zu steuern.

Bier Pong-Roboter warten auf starke Gegner:innen

Studierenden-Teams des Studiengangs Maschinenbau mussten innert 14 Wochen Bier Pong-Roboter entwickeln, die im Stande sind, mehrere Bälle in die gegnerischen Becher zu schiessen. Die zwei besten Bier Pong-Roboter werden an der Nacht der Technik ausgestellt und warten darauf, gegen motivierte und gut trainierte Bier Pong-Spieler:innen anzutreten.

Mitmach-Experimente im TechLab und Strassenkunst der Spitzenklasse

Im TechLab für Kinder und Jugendliche warten spannende Experimente, wie etwa das «Abenteuer der Zahlen» oder ein Mühle spielender Roboter. Dieser erkennt mittels eines Vision-Systems den gegnerischen Spielzug und kann anschliessend dank eines angebauten Roboterarms direkt darauf reagieren. Wer traut sich, gegen den Mühle-Roboter anzutreten?

Einige Neuheiten gibt es dieses Jahr im Unterhaltungsprogramm an der Nacht der Technik. Statt Music-Acts auf einer zentralen Bühne begeistern Strassenkünstler:innen an verschiedenen Stellen auf dem Technikum-Vorplatz das Publikum mit musikalischen und humorvollen Darstellungen.

Nacht der TechnikZHAW School of Engineering, Campus Technikumstrasse 9 & 71, 8400 WinterthurFreitag, 5. Juli 2024, 18:00 bis 23:00 Uhr – Eintritt freiDavor ab 16:00 Uhr traditioneller Frackumzug durch die Winterthurer Altstadt.

Über die ZHAW School of Engineering

Die School of Engineering ist eines der acht Departemente der ZHAW. Mit 14 Instituten und Zentren gehört die ZHAW School of Engineering zu den führenden technischen Bildungs- und Forschungsinstitutionen in der Schweiz. Sie garantiert qualitativ hochstehende Aus- und Weiterbildung und liefert der Wirtschaft innovative Lösungsansätze mit Schwerpunkt in den Themen Energie, Mobilität, Information und Gesundheit.

Kontakt:

David Bäuerle, Content Manager PR & Kommunikation, ZHAW School of Engineering, Telefon 058 934 68 61, E-Mail medien.engineering@zhaw.ch

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften