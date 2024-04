Farbenfrohe Kunst bringt Frühling nach Zürich

Ferris Bühler Communications

Zürich wartet sehnsüchtig auf den Frühling. Was der Böögg nicht geschafft hat, soll mit Kunst und Musik in Sihlcity gerettet werden: Am Wochenende staunten Besucher:innen nicht schlecht, als sich die Kalandergasse in einen bunten Farbteppich verwandelte.

Der renommierte Zürcher Künstler Oibel1 enthüllte sein bisher grösstes Kunstwerk. Ein 100 Meter langer Farbteppich sorgt bis zum 11. Mai für Frühlingsgefühle und gute Laune. Mehr Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Unter diesem Link stehen Ihnen aktuelles Bildmaterial sowie Videosequenzen zum Download zur Verfügung.

Mit Farbe und Musik wird ausserdem am Samstag, 04. Mai mit dem DJ-Duo Klangkarussell auf dem Kalanderplatz in den Frühling getanzt.

