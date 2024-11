Riedogroup erhält Artisana Award 2024 für herausragende Innovation und Mitarbeitendenorientierung

ESTHER BECK Public Relations

Die Riedogroup , zusammengesetzt aus Riedo Coiffure und Aerni Bern und Interlaken , wurde mit dem renommierten Artisana Award 2024 ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt das Engagement der Riedogroup für Innovation und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur, die sowohl die Gesundheit als auch die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt.

Am 6. November 2024, während der Synergy-Veranstaltung des Schweizerischen Gewerbeverbandes im Berner Kursaal, wurde der mit 10‘000 CHF dotierte Award feierlich übergeben. Marc Riedo, Geschäftsführer in der dritten Generation, zeigte sich begeistert: «Wir freuen uns sehr über den Artisana Award. Die Auszeichnung spornt uns an, auch künftig neue und innovative Wege einzuschlagen.»

Die Riedogroup, die vor 20 Jahren aus der Fusion der Traditionshäuser Riedo Coiffure aus dem Kanton Freiburg und Aerni Bern und Interlaken hervorging, beschäftigt heute rund 70 Mitarbeitende. «Unter der Leitung von Marc und Jan Riedo (dritte und vierte Generation) hat sich das Unternehmen zu einem Vorreiter in der Coiffeur-Branche entwickelt, indem es ein Arbeitsumfeld geschaffen hat, das den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht wird», so die Preisstifter. «Wir haben einen grossartigen Beruf, bei dem wir sofort sichtbare Ergebnisse sehen und die Arbeit am Ende des Tages immer abgeschlossen ist», freut sich Marc Riedo.

Ein zentraler Aspekt des Erfolgsrezepts der Riedogroup ist das Modell «Unternehmer:in im Unternehmen sein», das den Mitarbeitenden durch ein transparentes Umsatzbeteiligungsmodell viel Eigenverantwortung bietet. Diese innovative Herangehensweise fördert nicht nur die Motivation, sondern auch die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen. Darüber hinaus setzt die Riedogroup auf eine offene Feedbackkultur und einen starken Teamgeist, der sich im Umgang mit Kundenreklamationen und in der hohen Kundenzufriedenheit widerspiegelt. Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Aus- und Weiterbildung:

Die Riedogroup bietet innovative Schnupper-Workshops und ein zusätzliches Curriculum für Lernende an, sowie vielfältige Weiterbildungsangebote für ausgelernte Mitarbeitende. Flexible Arbeitszeitmodelle, die den Mitarbeitenden eine weitgehende Selbstorganisation ihrer Arbeitszeiten ermöglichen, tragen weiter erheblich zur Mitarbeiterzufriedenheit und zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei.

Mit Blick auf die Zukunft plane die Riedogroup, ihre innovativen Konzepte weiter auszubauen und als Vorbild für andere Branchen zu dienen. «Die Auszeichnung mit dem Artisana Award unterstreicht die Bedeutung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur als Schlüssel zum Erfolg in der modernen Arbeitswelt und inspiriert andere, neue Wege zu beschreiten, die sowohl den Mitarbeitenden als auch dem Unternehmen zugutekommen», fasst Désirée Stocker, Geschäftsführerin der Stiftung Artisana, zusammen.

Über die Stiftung Artisana

Mit dem Artisana Award zeichnet die Stiftung Artisana jährlich einen Betrieb aus, dessen Aktivitäten im Bereich der betrieblichen Gesundheit Vorbildcharakter hat und auf Nachhaltigkeit setzt. Bei der Bewerbung und dem anschliessenden Betriebsbesuch wird das Thema Gesundheit in den vier Dimensionen Arbeitsorganisation, Führung, Betriebsklima und Grundlagen unter die Lupe genommen. Dabei geht es nicht darum, dass KMU möglichst viel Papier und dicke Ordner zum Thema vorlegen, sondern dass sie aufzeigen, auf welche Weise ein nachhaltiger Fokus auf die Gesundheit im Betrieb gelebt wird. Die Stiftung Artisana versteht Betriebliche Gesundheit nicht primär als separates Thema mit eigenen Projekten, sondern als eine Haltung, die den Betrieb bezüglich Arbeits- und Personalprozesse prägt und ihn zu einem attraktiven Arbeitgeber mit einem gesunden Arbeitsklima und motivierten Mitarbeitenden macht. Weitere Informationen zum Artisana Award und zur Stiftung Artisana finden sich unter

www.artisana.ch.

Über die riedogroup AG

Die riedogroup zählt rund 70 Mitarbeitende, davon 15 Lernende an insgesamt neun Standorten; davon sechs im Kanton Freiburg. Die Familie Riedo ist seit 1927 der Coiffure-Tradition verpflichtet und betreibt Filialen in Bösingen, Laupen, Schmitten, Düdingen, Kerzers und Tafers sowie die Boutique Prune in Freiburg. Der Concept Store AERNI Haar Bar Kleid Spa in Bern und im VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa in Interlaken, gehören ebenfalls zum erfolgreichen Coiffureunternehmen, welches schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

www.riedogroup.com

