40 Jahre Geschäftsführung und Familientradition: Michael Fässler schreibt Geschichte im Sonnenalp Resort

Das Sonnenalp Resort feiert einen bedeutenden Meilenstein: Michael Fässler begeht sein 40-jähriges Jubiläum als Gastgeber des Fünf-Sterne-Resorts. Eingebettet in die malerische Region des Allgäu, steht das Sonnenalp Resort für herausragende Gastfreundschaft und eine beständige Familientradition.

Schon in jungen Jahren war Michael Fässler in das Familienunternehmen involviert und folgte den Fussstapfen seiner visionären Grosseltern und Eltern. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat er die «Sonnenalp» zu einem international anerkannten Resort entwickelt, ohne den einzigartigen Charme eines familiengeführten Unternehmens zu verlieren.

Unter seiner Führung wurde das Resort äusserst erfolgreich, die beeindruckende Anzahl an Stammgästen unterstreicht diesen Erfolg. Dabei spielte seine Frau Dr. Anna-Maria Fässler eine entscheidende Rolle. Seit 2011 haben sie gemeinsam die Hotelleitung inne und treiben das Resort gemeinsam mit einem engagierten Team von mehr als 500 Mitarbeitenden in die Zukunft voran.

Gäste geniessen auf einer Gesamtfläche von über 100.000 m2 unvergleichliche Annehmlichkeiten. 218 Zimmer und Suiten, mehrere Restaurants - darunter das mehrfach ausgezeichnete Sternerestaurant Silberdistel - weitläufige Spa-Einrichtungen, eine Shoppingmeile, ein Reiterhof und drei Golfplätze in Resortnähe. Das alles im Gegensatz zu typischen Hotelketten seit über 100 Jahren in Familienhand.

Mit nur 26 Jahren trat Michael Fässler im Oktober 1984 in die Geschäftsführung des Sonnenalp Resorts ein. Nach dem Wirtschaftsabitur vertiefte er seine Kenntnisse ein Jahr lang im Service des Hotels du Parc Bougival in Paris. Seine Ausbildung setzte er an der renommierten Hotelfachschule EHL in Lausanne fort und absolvierte seine Praktiken im Hilton Genf und im Zürser Hof am Arlberg – allesamt angesehene Häuser in der Spitzenhotellerie.

Nach Abschluss seiner Ausbildung verbrachte er ein Jahr im Hotel al Khozama in Riyadh. Im Sommer 1984 ging er ins Sonnenalp-Schwesterhotel in Vail, Colorado, wo er das erfolgreiche Restaurant Stüberl eröffnete. Im Herbst desselben Jahres übernahm er schliesslich die Verantwortung für Food & Beverage sowie Küche und Service im Sonnenalp Resort, wo er seine umfassende Erfahrung und Vision in die Praxis umsetzte.

In den letzten Jahren hat das Resort den Fokus auf die Förderung junger Talente aus den eigenen Reihen gelegt, Entscheidungsprozesse gestrafft und ein kooperatives Umfeld gefördert. Diese strategischen Investitionen haben die Position der «Sonnenalp» als führendes Resort gefestigt.

Die Verdienste von Michael Fässler wurden mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der Titel «Hotelier des Jahres» der Branchenzeitung AHGZ und das Bundesverdienstkreuz. Auch für die Region engagiert sich der erfolgreiche Unternehmer in seiner Funktion als Kreistags- und Gemeinderatsmitglied, als Mitglied des Aufsichtsrats und Beirats etlicher touristisch relevanter Einrichtungen sowie als Präsident des Skiweltcups Ofterschwang.

Mit Blick auf die Zukunft steht die Fässler-Tradition bereit, fortgeführt zu werden: Tochter Viktoria absolviert eine Hotelfachschule und Sohn Jakob ist bereits Teil des Managements, was die Fortführung der erfolgreichen Familiengeschichte sichert.

Hinweis an die Redaktionen:

Über das Sonnenalp Resort - Hotelgeschichte

Vor über 100 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Familie Fässler. 1919 kauften Eleonore und Adolf Fässler das Bauernhaus in Ofterschwang im Herzen des Allgäus. Sukzessive bauten sie es aus und etablierten das Hotel als Ausflugsrestaurant für Sommergäste. Ab 1932 übernahmen Resi und Ludwig Fässler das Ruder. Sie erweiterten das Gesundheits- und Wellnessangebot und gründeten 1933 die inzwischen grösste Hotelskischule Deutschlands. 1966 stieg Karlheinz Fässler mit seiner Frau Gretl ein. In ihre Ära fiel die Gründung des Skigebiets Ofterschwanger Horn, 1968 inklusive erstem Skilift und der Ausbau zu einem Fünf-Sterne-Resort mit Golfplatz. Hinzu kamen in diesen Jahren die erste Hotel-Shoppingmeile, die 2023 das 40-jährige Jubiläum feierte, und das Wellness-Areal. Seit 1994 entwickeln Anna-Maria und Michael Fässler die Sonnenalp zum grössten familiengeführten Fünf-Sterne-Ferienresort Deutschlands. Seit 2011 haben sie gemeinsam die Hotelleitung inne und initiierten zusammen eine umfassende Renovierung und Neugestaltung sämtlicher Hotelbereiche. Unter ihrer Ägide erfolgte zum 100-jährigen Jubiläum zudem die Eröffnung der inzwischen rund 20.000 Quadratmeter grossen Wellness-Welt.

