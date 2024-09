ESTHER BECK Public Relations

Sonnenalp Resort: Winterglück für alle! Wofür sonst wären die verschneiten Täler, die klare Bergluft und wärmenden Strahlen der Allgäuer Wintersonne da?

Wie man das «Lebensgefühl Winter» in vollen Zügen geniessen kann, zeigt das Allgäuer Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp . Mit Tipps für unvergessliche Winterferien – ob entspannt, aktiv, abseits oder mitten auf der Piste.

Die kalte Jahreszeit in den Bergen hat ihren besonderen Reiz. Das gilt besonders für eine der sonnenverwöhntesten Regionen Deutschlands: das Allgäu. Und das Sonnenalp Resort in Ofterschwang liegt mittendrin. Hier finden sich die schönsten Kulissen für alle Freund:innen des sanften Wintersports.

Das Winterwunderland der Allgäuer Alpen aus dem Sattel entdecken

Reiten macht glücklich, im Winter noch viel mehr. Auf vier Hufen geht es durch verträumte Schneelandschaften, nur begleitet von behaglicher Stille. Im Reiterhof des Sonnenalp Resorts können Reitstunden oder Ausritte gebucht werden. Auch diejenigen, die das Reiten auf den gutmütigen Island- und Connemaraponys erstmalig für sich entdecken wollen.

Rund um die Sonnenalp gehts Schritt für Schritt zum Winterglück

Die sanfte Fortbewegungsart, bei der man dem Winterzauber vielleicht noch ein Stückchen näher ist und ganz nebenbei Ausdauer und Kondition verbessert: Schneeschuhwandern. Die Rundrohrrahmen unter den Füssen erlauben es auch abseits gelegene Naturpfade zu entdecken. Ob individuell oder als geführte Tour unter blauem Himmel – die heimischen Sonnenalp-Gästeführer kennen die schönsten Ecken für Jung und Alt. Beliebtes Ziel: Die «Weltcup-Hütte» mit ihrem legendären Panoramablick auf die Allgäuer Alpen.

Märchenhafte Eisformationen in der Klamm

Die Breitachklamm ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas und eine der wenigen, die auch im Winter begehbar ist. Dann verwandelt sich die enge Felsenschlucht, die beständig von versprühten Tröpfchen des herabfallenden Wassers berieselt wird, in eine Zauberwelt aus Eis und Schnee. Ein einmaliges Naturerlebnis auf gesicherten Pfaden inmitten funkelnder Eiskristalle.

Eine echte Kälteerfahrung: Eisbaden im Naturpool der Sonnenalp

Wer den Sprung ins Eiswasser des Natur-Spa-Bereiches wagt, fühlt sich wie neu geboren und voller Energie. Der Naturpool wird im Winter eisfrei gehalten. Garantiert nichts für Warmduscher! Danach gehts mit Buch und Bademantel in die Ruhelounge, einem Refugium der Stille, um die wohltuende Wirkung des wärmenden Saunagangs in der Sonnenalp-Saunawelt zu spüren und kräftig aufzutanken.

Rein ins Pistenvergnügen

Natürlich stehen auch die klassischen Aktivitäten bei den Sonnenalp- Wintersportexperten hoch im Kurs. Das Oberallgäu ist eine der schneesichersten Skiregionen Deutschlands und bietet ein bestens präpariertes Streckennetz mit Langlaufloipen über 500 Kilometer für jedes Niveau. Alpine Skifahrer:innen haben es nicht weit zu einer der nah gelegenen fünf Skigebiete mit mehr als 100 Bahnen und Liften.

Ab in den Schnee und Wintersonne tanken: Das Sonnenalp Resort

Das inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp mit über 100-jähriger Tradition verfügt über 218-Zimmer, vier Alpenchalets, 20.000 m2 Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt, Reiterhof, 42-Loch-Golfplatz und zahlreichen hauseigenen Kulinarik-Angeboten von Berghütte bis Sterneküche.

« Sonnenalp First Time » ist ein Winterspecial exklusiv für neue Gäste

3 Tage/2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Deluxe-Halbpension, Sonnenalp-Wohlfühlpaket, Begrüssungsdrink, 4-Gänge-Menü mit Getränkebegleitung im Gourmetrestaurant Silberdistel, 100 € Spa-Guthaben, täglich eine Berg- und Talfahrt pro Person (Fussgängerticket) mit dem Weltcup-Express. Zum Preis ab 761.– CHF / 805.– € pro Person. Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die Sonnenalp als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

