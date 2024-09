Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Risch und Regierungsrätin Marok-Wachter zu Besuch in Wien /

Vaduz (ots)

Aus Anlass des traditionellen Liechtenstein Empfangs der liechtensteinischen Botschaft in Wien reisten Regierungschef Daniel Risch und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter in die österreichische Hauptstadt. Die liechtensteinische Botschafterin in Österreich, Maria-Pia Kothbauer, lud ins Gartenpalais Liechtenstein und konnte gemeinsam mit den Regierungsvertretern viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien, dem öffentlichen Leben, der Diplomatie und der hohen Beamtenschaft zum Austausch begrüssen. Der Liechtenstein Empfang stellt das wichtigste und umfassendste jährliche Networking-Event für Liechtenstein in Österreich dar.

Unter den zahlreichen Gästen nahmen der Vizegouverneur der österreichischen Nationalbank, Gottfried Haber, der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, Botschafter zahlreicher Staaten, der Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, Prof. Rupert Sausgruber, Abgeordnete des österreichischen Nationalrates, Vertreter der hohen Beamtenschaft und der Medien teil.

Von Liechtensteiner Seite waren Regierungschef Daniel Risch, Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter, Mitglieder des Fürstenhauses und der liechtensteinischen Verwaltung anwesend.

Regierungschef Daniel Risch und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter nutzten den Besuch in Wien zudem, um sich vor dem anstehenden Hintergrund der Digitalisierung der Gerichte in Liechtenstein mit Vertretern der österreichischen Justiz und Experten zum Thema "Digitalisierung in der Justiz" auszutauschen.