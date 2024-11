Naturmuseum Solothurn

Eröffnung der neuen Sonderausstellung "Kleiner Kiesel ganz gross" im Naturmuseum SO

Eröffnung der neuen Sonderausstellung "Kleiner Kiesel ganz gross"

7. November 2024, 18.30 Uhr

Vernissage im Naturmuseum Solothurn

Sonderausstellung "Kleiner Kiesel ganz gross"

Klein und rund geschliffen: Kieselsteine erzählen Geschichten

Am 7. November 2024 wird die Sonderausstellung «Kleiner Kiesel ganz gross» im Naturmuseum Solothurn eröffnet. Was normalerweise als unscheinbar wahrgenommen wird, erhält an der kommenden Vernissage die grosse Bühne. Unter dem Namen «Kleiner Kiesel ganz gross» tauchen Besucherinnen und Besucher in den Mikrokosmos der Kieselsteine ein und erfahren dabei viel Wissenswertes über ihre Entstehung und Geschichte. Die Ausstellung wurde durch das Naturmuseum Winterthur realisiert und ist bis 21. April 2025 im Naturmuseum Solothurn zu sehen.

Anlässe

Vernissage: Donnerstag, 7. November 2024, 18.30 Uhr im Naturmuseum Solothurn.

Der Anlass ist öffentlich.

Einführung für Lehrpersonen: Donnerstag, 14. November 2024, 17 – 18.30 Uhr.

Der Anlass ist kostenlos, erfordert aber eine Anmeldung unter naturmuseum@solothurn.ch

Mittagsführung «Ein Kiesel erzählt seine Geschichte»: Donnerstag, 21. November 2024, 12.15-13 Uhr. Der Anlass ist kostenlos.

Weiteres Bildmaterial ist ab Mittwoch Mittag, 6. November 2024 auf https://naturmuseum-so.ch/ausstellungen/aktuelle-sonderausstellung/ zu finden.

Kontakt

Thomas Briner, Museumsleiter, thomas.briner@solothurn.ch, 032 622 70 21

Silvan Thüring, Geologe und Paläontologe, silvan.thuering@solothurn.ch, 032 622 70 21

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 622 70 21

naturmuseum@solothurn.ch

www.naturmuseum-so.ch

