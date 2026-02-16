Fürstentum Liechtenstein

Vaduz wird erneut zum Treffpunkt der Finanzbranche

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Das Finance Forum Liechtenstein geht am 29. April 2026 zum 12. Mal über die Bühne. Nach der Begrüssung durch Regierungschefin Brigitte Haas sprechen der renommierte Privatbankier Patrick Odier, Börsenexperte Jens Korte sowie Bankchef Roman Pfranger und Treuhänderin Angelika Moosleithner über Chancen und Risiken des Finanzplatzes. Zum Abschluss tritt der frühere deutsche Finanzminister Christian Lindner auf.

Das Finance Forum Liechtenstein ist seit mehr als 10 Jahren der zentrale Treffpunkt für die Finanzbranche in Liechtenstein und der Schweiz. Die 12. Ausgabe findet am 29. April 2026 in Vaduz statt und bringt erneut mehrere hundert Entscheidungsträger zusammen, um aktuelle Themen zu diskutieren. Unter dem Motto "Stabilität sichern - Wandel gestalten" beleuchten die diesjährigen Referentinnen und Referenten die aktuellen Chancen und Herausforderungen für die Finanzbranche aus unterschiedlichen Perspektiven.

Erfolgsfaktoren des Finanzplatzes

Nach der Begrüssung durch Liechtensteins Regierungschefin Brigitte Haas analysiert Börsenspezialist und Wirtschaftsexperte Jens Korte die Lage an den internationalen Finanzmärkten und ordnet die wichtigsten Trends und Risiken für Investoren ein. Korte ist einer der renommiertesten Finanzjournalisten im deutschsprachigen Raum und berichtet seit über 25 Jahren für zahlreiche Medien aus den USA.

Im anschliessenden Gespräch diskutieren Roman Pfranger, CEO der Neuen Bank, und Angelika Moosleithner, Partnerin bei First Advisory, über aktuelle Entwicklungen und Wachstumsperspektiven für die Finanzbranche in Liechtenstein. Die beiden Diskussionsteilnehmer sind bestens bekannt am Finanzplatz Liechtenstein: Pfranger ist Vorstandsmitglied des Liechtensteinischen Bankenverbands, Moosleithner war von 2015 bis 2024 Präsidentin der Liechtensteinischen Treuhandkammer.

Im Wettbewerb um Kunden und Talente

Einen strategischen Blick auf den Wandel der Finanzbranche wirft Patrick Odier. Der Aufsichtsratspräsident von Lombard Odier & Co. wird im Gespräch zum Thema "Swiss Banking im Wandel" darauf eingehen, wie die Finanzplätze Schweiz und Liechtenstein langfristig führend bleiben. Odier ist Präsident der Organisation Swiss Sustainable Finance und war von 2009 bis 2016 Vorsitzender der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Der zunehmende Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte steht im Mittelpunkt des Talks mit Georgine Roesle. Die Executive-Search-Beraterin bei Egon Zehnder berät Finanz- und Technologiefirmen bei der Suche nach Führungskräften und wird darauf eingehen, wie Finanzinstitute auch in Zukunft im Wettstreit um die besten Talente mithalten können.

Führung in unsicheren Zeiten

Im Anschluss spricht Thomas Süssli, ehemaliger Chef der Schweizer Armee, in seinem Referat "Krisen, Konflikte, Klarheit: Führen in unsicheren Zeiten" über Entscheidungsstärke und Leadership unter schwierigen Rahmenbedingungen. Süssli war vor seiner Militärkarriere unter anderem Mitinhaber eines Finanzsoftware-Herstellers und übernahm leitende Positionen bei UBS, Credit Suisse und Vontobel in Europa, Asien und den USA.

Zum Abschluss der Veranstaltung betritt der ehemalige deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner die Bühne, um über aktuelle geopolitische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Europa zu sprechen. Er wird dabei insbesondere die Chancen und Herausforderungen Liechtensteins und der Schweiz beleuchten. Durch das Programm wird erneut TV-Moderator und Wirtschaftsjournalist Reto Lipp führen. Zum Abschluss bietet der Networking-Apéro Gelegenheit, sich mit Entscheidungsträgern und Experten zu vernetzen.

Zentraler Treffpunkt für Finanzbranche

Das Finance Forum Liechtenstein wird von der Regierung des Fürstentums Liechtenstein getragen und von den wichtigsten Finanzverbänden des Landes sowie Partnern aus der Privatwirtschaft unterstützt. Die Veranstalter erwarten erneut mehrere hundert Führungskräfte und Finanzfachleute aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein. Im Vorfeld der Tagung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederum kostenlos praxisorientierte Workshops besuchen. Dabei beleuchten Experten aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz, Regulierung und Marktzugang.

Informationen und Anmeldungen unter www.finance-forum.li