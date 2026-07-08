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Air France feiert das 30-jährige Jubiläum ihres Drehkreuzes am Flughafen Paris-Charles de Gaulle

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Air France feiert das 30-jährige Jubiläum ihres Drehkreuzes am Flughafen Paris-Charles de Gaulle

Air France feiert das 30-jährige Jubiläum ihres Drehkreuzes am Flughafen Paris-Charles de Gaulle. Seit drei Jahrzehnten setzt die Fluggesellschaft auf Innovationen für ein verbessertes Kundenerlebnis, höhere operative Leistungsfähigkeit sowie die Dekarbonisierung ihres Betriebs. Heute verbindet das Drehkreuz mit bis zu 800 täglichen Flügen fast 170 Destinationen weltweit. 2025 nutzten mehr als 40 Millionen Air France-Kundinnen und -Kunden den Flughafen Paris-Charles de Gaulle, davon 53% als Umsteigepassagiere. Damit ist das Drehkreuz ein zentraler Erfolgsfaktor der Air France-KLM-Gruppe, der Arbeitsplätze schafft und globale Konnektivität stärkt.

Das am 31. März 1996 eröffnete Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle basiert auf einem «Bank»-Flugorganisationssystem mit synchronisierten Ankunfts- und Abflugzeiten, wodurch die Umsteigezeiten verkürzt werden. Dieses für seine Zeit revolutionäre Modell trug dazu bei, Paris-Charles de Gaulle nicht nur als Reiseziel, sondern auch als wichtigen Knotenpunkt für globale Verbindungen zu positionieren. Von Beginn an verbesserte das Drehkreuzmodell die operative und wirtschaftliche Effizienz, wobei der Flugverkehr innerhalb der ersten sechs Monate um 20% anstieg, ohne dass zusätzliche Flugzeuge eingesetzt werden mussten.

Die Leistungsfähigkeit und Stärke eines Weltklasse-Drehkreuzes

Dreissig Jahre später ist das Drehkreuz von Air France am Flughafen Paris-Charles de Gaulle eine strategische Infrastruktur, die aktiv zur Anbindung und Souveränität Frankreichs und Europas beiträgt. Es umfasst drei Passagierterminals, ein Luftfrachtterminal sowie 300'000 m² Industrieanlagen für die Flugzeugwartung.

Mit mehr als 40 Millionen beförderten Reisenden in ihrem gesamten Streckennetz im Jahr 2025 macht Air France allein über 50% des Verkehrs am Flughafen Paris-Charles de Gaulle aus.

Das Hub Control Center (CCH) steuert und koordiniert alle Abläufe von Air France und ihren Partnern am Flughafen Paris-Charles de Gaulle in Echtzeit. Dank der Arbeit von 5'300 Mitarbeitenden werden dort täglich bis zu 800 Flüge durchgeführt, 100'000 Passagiere befördert und 90'000 Gepäckstücke abgefertigt. Mit insgesamt 44'000 Mitarbeitenden zählt Air France als Teil der Air France-KLM-Gruppe zum führenden privaten Arbeitgeber in der Region Paris.

Rund die Hälfte der Air France-Kundinnen und -Kunden nutzt am Flughafen Paris-Charles de Gaulle einen Anschlussflug. Damit das reibungslos funktioniert, wird alles darangesetzt, eine hohe Pünktlichkeit der Flüge zu gewährleisten, Umsteigezeiten zu minimieren und die Reise so einfach wie möglich zu gestalten. Die Abstimmung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten am Flughafen, darunter die Groupe ADP, die verschiedenen Dienstleistenden (Vorfeld, Gepäck, Reinigung, Catering), Partnerfluggesellschaften und Behörden, die alle im CCH vertreten sind.

Die internationale Anbindung wird zusätzlich durch die Dual-Hub-Strategie der Air France-KLM-Gruppe verbessert. Das Drehkreuz von Air France am Flughafen Paris-Charles de Gaulle ist durch 24 tägliche Flüge mit demjenigen von KLM am Flughafen Amsterdam-Schiphol verbunden. Durch die Vernetzung der Streckennetze beider Fluggesellschaften sowie von Transavia France und Transavia Holland kann die Air France-KLM-Gruppe ihren Kundinnen und Kunden ein Streckennetz mit 320 Destinationen weltweit anbieten.

30 Jahre Innovation und Digitalisierung

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle als Innovationslabor etabliert, das die operative Leistungsfähigkeit kontinuierlich verbessert und Reisende in jeder Phase ihrer Reise unterstützt. Self-Service-Terminals, automatisierte Gepäckaufgabe und automatisierte Boarding-Gates sind nur einige der Technologien, die eingeführt wurden, um Reisenden mehr Eigenständigkeit zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie jederzeit Unterstützung durch das Personal von Air France erhalten. Die Mitarbeitenden sind mit Tablets ausgestattet, die in Echtzeit Zugriff auf Reiseinformationen bieten, sodass sie schnell auf Kundenanfragen reagieren und ihnen zusätzliche Dienstleistungen anbieten können.

Darüber hinaus setzt Air France auf Lösungen mit künstlicher Intelligenz, um das Reiseerlebnis von morgen zu gestalten. Innerhalb der Fluggesellschaft wurden bereits mehr als 80 Anwendungsfälle identifiziert – insbesondere mit dem Ziel, die Betreuung der Kundinnen und Kunden weiter zu personalisieren.

Die Kunst der französischen Gastfreundschaft

Das Reiseerlebnis am Boden am Flughafen Paris-Charles de Gaulle ist ein wesentlicher Bestandteil der Customer Journey bei Air France. Die Fluggesellschaft bietet eine Reihe exklusiver Dienstleistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Reisenden zugeschnitten sind.

Jedes Jahr betreut der «Kids Solo»-Service von Air France fast 120'000 alleinreisende Kinder. Diese werden während ihrer gesamten Reise individuell betreut – insbesondere beim Umsteigen am Flughafen Paris-Charles de Gaulle, wo ihnen während der Schulferien ein eigens dafür vorgesehener Bereich zur Verfügung steht.

Berechtigte Kundinnen und Kunden profitieren zudem vom SkyPriority-Service und können den Concierge-Service buchen, mit dem sie ab ihrer Ankunft am Flughafen persönlich begleitet werden. Internationalen Gästen stehen ausserdem sechs multikulturelle Teams zur Verfügung, die Reisende aus aller Welt auf Mandarin, Japanisch, Koreanisch, Tamil, Hindi, Spanisch, Portugiesisch und in modernem Standardarabisch willkommen heissen. Dieser seit 1974 angebotene Service ist ein Alleinstellungsmerkmal von Air France und spiegelt das Engagement der Fluggesellschaft wider, internationalen Reisenden in ihrer Muttersprache und unter Berücksichtigung ihrer Kultur Unterstützung anzubieten.

Das Reiseerlebnis setzt sich in den sechs Lounges der Fluggesellschaft am Flughafen fort – wahre Oasen der Ruhe, welche die französische Lebensart verkörpern. Befugte Gäste können dort entspannen, von Michelin-Sterneköchen kreierte Gerichte geniessen und vor dem Abflug oder während des Zwischenstopps verschiedene Wellness-Behandlungen in Anspruch nehmen. La Première-Kundinnen und -Kunden profitieren von einem massgeschneiderten, nahtlosen und exklusiven Reiseerlebnis am Flughafen, das 2024 komplett neu gestaltet wurde. Dazu gehören eine Lobby sowie ein preisgekröntes Lounge-Angebot, das unter anderem echte Lounge-Suiten mit einer Fläche von 45 Quadratmetern umfasst, die aus einem Wohnzimmer, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer und einer Aussenterrasse bestehen.

Inklusion im Mittelpunkt der Customer Journey

Mit «Saphir», dem kostenlosen Betreuungsprogramm von Air France, das 2026 sein 25-jähriges Jubiläum feiert, setzt sich die Airline für Kundinnen und Kunden mit Behinderungen ein. Dieser Service ermöglicht es Reisenden, vor, während und nach ihrem Flug Unterstützung in Anspruch zu nehmen, einschliesslich Hilfe bei der Buchung und der Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse.

Dekarbonisierung und Intermodalität: die Grundlagen des Drehkreuzes von morgen

Die Dekarbonisierung des Flugbetriebs – sowohl am Boden als auch in der Luft – zählt zu den strategischen Prioritäten von Air France. Neben der Erneuerung der Flotte und dem Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe setzt die Fluggesellschaft insbesondere auf die Elektrifizierung des Bodenbetriebs sowie den Ausbau der Intermodalität, um CO₂-Emissionen weiter zu reduzieren.

Der Flughafen Paris-Charles de Gaulle verfügt über einen TGV-Bahnhof. Seit mehr als 30 Jahren bieten Air France und SNCF Voyageurs gemeinsam den Service «Train + Air» an, der eine Zugfahrt und einen Flug in einer einzigen Buchung kombiniert – mit garantierter Umbuchung im Falle von Betriebsstörungen. Jährlich nutzen mehr als 160'000 Kundinnen und Kunden dieses Angebot, um den Flughafen Paris-Charles de Gaulle von 24 französischen Bahnhöfen aus zu erreichen. Seit Ende 2025 wird dieses Angebot, das zuvor auf die TGV-InOui-Verbindungen beschränkt war, schrittweise auf Ouigo-Züge ausgeweitet. Bis Ende 2026 wird das Streckennetz auf insgesamt 27 Bahnhöfe erweitert, einschliesslich der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen dem Bahnhof Brüssel-Midi und dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle.

Im Jahr 2027 wird zudem mit der Inbetriebnahme des CDG Express die Anbindung an das Zentrum von Paris verbessert. Die neue Direktverbindung wird den Flughafen in nur 20 Minuten mit dem Gare de l’Est verbinden. Gleichzeitig werden die verschiedenen Terminals des Flughafens Paris-Charles de Gaulle umbenannt, um die Orientierung für Reisende zu erleichtern. Das Drehkreuz von Air France wird sich damit kontinuierlich weiterentwickeln und seine Effizienz sowie Attraktivität steigern.

Über Air France

Air France repräsentiert Frankreich seit 1933 mit Stolz weltweit. Air France ist in den Bereichen Passagierbeförderung, Frachttransport und Flugzeugwartung tätig und eine wichtige Akteurin im Luftverkehr. Mehr als 40'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, der Kundschaft ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia bilden die Air France-KLM-Gruppe. Die Gruppe setzt auf ihre leistungsstarken Drehkreuze in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol, um ein umfangreiches internationales Streckennetz anzubieten. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue hat über 30 Millionen Mitglieder. Air France und KLM sind Mitglieder der SkyTeam-Allianz, der insgesamt 19 Fluggesellschaften angehören.

Air France engagiert sich konsequent für die Reduzierung ihres CO2-Fussabdrucks, indem sie ihre Flotte modernisiert, verstärkt nachhaltige Flugkraftstoffe einsetzt und auf operative Massnahmen (z.B. Öko-Pilotierung) und Intermodalität setzt. Die Air France-KLM-Gruppe fliegt mit einer Flotte von über 500 Flugzeugen mehr als 300 Ziele weltweit an.

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