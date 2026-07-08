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Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis für 1056 frisch gebackene Kaufleute der Wirtschaftsschule KV Zürich

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Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis für 1056 frisch gebackene Kaufleute der Wirtschaftsschule KV Zürich

Am Montag, 6. Juli 2026, erhielten 1056 erfolgreiche KV-Absolvierende nach dreijähriger Lehre an der Wirtschaftsschule KV Zürich ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ). Den besten Abschluss erzielte Gresa Kryeziu mit einem Notendurchschnitt von 5.7 im Berufsmaturitätszeugnis. Die jungen Kaufleute gehören der ersten Lernendenkohorte an, die ihre Lehre nach den Vorgaben der reformierten KV-Lehre absolviert hat.

Von den 1107 Lernenden, die dieses Jahr zu den Qualifikationsprüfungen (QV) angetreten sind, waren 1056 erfolgreich. Erstmals mussten dabei auch jene Lernenden, welche die Berufsmaturität (BM1) anstrebten, eine Prüfung für das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) ablegen. Insgesamt erreichten 191 Lernende einen Notendurchschnitt von 5.3 oder höher und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang (21 BM1, 54 EFZ-Teil BM1 und 116 EFZ). Ein Glanzresultat gelang Gresa Kryeziu mit einen Notendurchschnitt von 5.7 in der Berufsmaturität (BM1). Sieben BM1-Lernenden durften sich zudem über einen Notendurchschnitt von 5.7 im EFZ freuen. Im EFZ brillierten weitere sechs Lernende mit einem Notendurchschnitt von 5.6. In der Berufsmaturität für Erwachsene (BM2) sind 221 Studierende zur Berufsmaturitätsprüfung angetreten. 212 Absolvierende haben die Prüfung erfolgreich bestanden. Davon erzielten zwei Studierende einen Notenschnitt von 5.6.

Neue Abläufe haben sich bewährt

Christian Wölfle, Rektor der Wirtschaftsschule KV Zürich (WKVZ) freute sich nicht nur über die erneut hohe Bestehensquote von 95.5 Prozent (2025: 95.5 Prozent), sondern auch über die gelungene Premiere. Das diesjährige Qualifikationsverfahren war das erste, das nach den Vorgaben der KV-Reform durchgeführt wurde, was mit organisatorischen Anpassungen und veränderten Abläufen für die Schule einherging. Die Prüfungen fanden über einen Zeitraum von drei Wochen statt. Für die schriftlichen Prüfungen, die heuer erstmals online stattfanden, wurden 61 Schulzimmer genutzt, wobei pro Schulzimmer zwei Aufsichtspersonen im Einsatz waren. Zudem standen acht Technologiepersonen und das ICT-Team der Schule für technische Unterstützung bereit. 60 Personen korrigierten die schriftlichen Prüfungen. Für die mündlichen Prüfungen hat die Schule erstmals zwei Check-in-Desks eingerichtet.

Plädoyer für Neugier und Mut

Die Abschlussfeier fand vor vollen Rängen im Zürcher Hallenstadion statt. Rund 5000 Gäste, darunter Familien, Freund:innen, Lehrpersonen sowie Berufs- und Praxisbildner:innen waren vor Ort dabei, weitere verfolgten den Festakt via Livestream. Gastredner Kantonsrat Prof. Dr. Beat Habegger beglückwünschte die frisch gebackenen KV-Absolventinnen und -Absolventen zu ihrem Erfolg. In seiner Rede betonte der Co-Leiter des Instituts für Nonprofit- und Public Management an der Fachhochschule Nordwestschweiz, dass eine Ausbildung ein Instrument sei, um etwas zu ändern und zu gestalten. Die Neugier, Dinge verstehen zu wollen, sei dabei ein wichtiger Kompass. Zudem ermutigte er die jungen Kaufleute, auf ihre Urteilskraft und ihre Kreativität zu vertrauen und den Mut zu haben, eigene Positionen zu vertreten und danach zu handeln. Für ausgelassene Stimmung sorgte einmal mehr der Auftritt der Schulband Business Notes, die den Anlass mit Coverversionen beliebter Songs festlich begleitete.

Für Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung: Wirtschaftsschule KV Zürich Bettina Staub, Verantwortliche Public Relations bstaub@kvz-schule.ch; Tel.: 044 444 66 38 www.kvz-schule.ch