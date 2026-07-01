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KLM engagiert sich als offizielle Airline-Partnerin der WorldPride Amsterdam 2026

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KLM engagiert sich als offizielle Airline-Partnerin der WorldPride Amsterdam 2026

Als offizielle Airline-Partnerin der WorldPride Amsterdam 2026 unterstützt und zelebriert KLM die Veranstaltung auf vielfältige Weise. Zusammen mit Delta Air Lines ist KLM während der gesamten WorldPride vom 25. Juli bis zum 8. August in Amsterdam dabei. Die beiden Fluggesellschaften werden gemeinsam mit einem Boot an der Canal Parade mitfahren, einen Stand im WorldPride Village auf dem Museumplein betreiben und am WorldPride-Umzug teilnehmen. Darüber hinaus engagiert sich KLM für mehrere Initiativen im Zusammenhang mit der WorldPride in Amsterdam.

Mit der Teilnahme an der WorldPride Amsterdam 2026 unterstreicht KLM die Bedeutung eines Umfelds, in dem sich alle willkommen, respektiert und sicher fühlen – sowohl an Bord als auch am Arbeitsplatz. Als internationale Fluggesellschaft verbindet KLM seit mehr als einem Jahrhundert Menschen und Kulturen miteinander. Die Airline sieht es deshalb als ihre Verantwortung, diese inklusive Haltung sowohl im Unternehmen als auch darüber hinaus zu stärken. Die Partnerschaft von KLM mit der WorldPride geht Hand in Hand mit einem umfassenderen, dauerhaften Engagement für Inklusion.

«Bei KLM bringen wir jeden Tag Menschen aus aller Welt zusammen – nicht nur Fluggäste, sondern vor allem auch in unseren Teams. Bei uns arbeiten Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen Seite an Seite. Die Vielfalt macht uns stärker. Deshalb ist es uns wichtig, dass sich alle respektiert und gehört fühlen – unabhängig davon, ob sie mit uns reisen oder bei uns arbeiten. Die WorldPride Amsterdam ist für uns ein besonderer Anlass, um sichtbar zu machen, wofür wir uns das ganze Jahr über einsetzen», erklärt Miriam Kartman, Chief People Officer bei KLM.

KLM und Delta Air Lines gemeinsam dabei

Während der WorldPride Amsterdam 2026 bekennen KLM und Delta Air Lines gemeinsam Farbe. Beide Fluggesellschaften werden mit einem gemeinsamen Boot an der Canal Parade teilnehmen, gemeinsam beim Pride-Umzug mitmarschieren und einen Stand auf dem Museumplein im WorldPride Village betreiben.

Darüber hinaus unterstützt KLM mehrere Initiativen, die von der Öffentlichkeit vermutlich weniger wahrgenommen werden, aber eng mit den Werten der WorldPride verbunden sind. So wird KLM beispielsweise im Rahmen eines speziellen Einladungsprogramms sechs Gäste aus der internationalen LGBTIQ+-Community im „Pride House“ beherbergen, das eigens dafür im Amsterdamer Hotel Sofitel Legend The Grand eingerichtet wurde. Diese Personen kommen aus Ländern, in denen es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen offen sie selbst sein oder die Pride feiern können. KLM möchte ihnen in Amsterdam ein sicheres und einladendes Umfeld bieten, damit sie uneingeschränkt erleben können, was die WorldPride zu bieten hat.

Pride auch ausserhalb von Amsterdam im Fokus

KLM trägt die Pride-Bewegung auch ausserhalb von Amsterdam mit. In diesem Jahr führt KLM zwei spezielle Pride-Flüge durch. Am 28. Juni flog bereits eine LGBTIQ+-Crew zusammen mit Teilnehmenden zur Pride nach Toronto, wo der Flug vom Choreografen und Tänzer Blake McGrath feierlich empfangen wurde. Am 24. Juli fliegt KLM Cityhopper im Vorfeld der Berlin Pride in die deutsche Hauptstadt.

Das Engagement von KLM für die LGBTIQ+-Community geht über die WorldPride hinaus. In diesem Jahr feiert «Over the Rainbow», das interne Netzwerk für LGBTIQ+-Mitarbeitende und Allies, das 15-jährige Jubiläum. Das Netzwerk fördert innerhalb von KLM die Vernetzung und stärkt das Bewusstsein für das inklusive Arbeitsumfeld.

Über KLM Royal Dutch Airlines

Seit 106 Jahren verbindet KLM Menschen miteinander und mit der Welt. Jedes Jahr entscheiden sich Millionen von Kundinnen und Kunden für KLM – sei es für Geschäftsreisen, Ferienreisen, Besuche bei Freundinnen und Freunden oder der Familie, ein Auslandsstudium und vieles mehr. Das KLM-Streckennetz mit über 160 Zielen verbindet die Niederlande mit allen wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt und ist ein starker Wirtschaftsmotor. Gleichzeitig will KLM sauberer, leiser und effizienter fliegen. Jeden Tag unternimmt die Airline im Grossen und Kleinen Schritte, um dieses Ziel zu erreichen und auch in den kommenden Jahrhunderten eine grossartige Fluggesellschaft für ihre Kundschaft zu bleiben.

KLM Royal Dutch Airlines ist Teil der Air France-KLM-Gruppe und Mitglied der globalen SkyTeam-Allianz. Weitere Informationen über KLM finden Sie unter klm.ch, KLM Newsroom, Facebook, Instagram oder LinkedIn.

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