Westsahara bei Culturescapes 2025 Sahara: Stimmen aus einem vergessenen Konflikt

Westsahara bei Culturescapes 2025 Sahara

2025 widmet sich das spartenübergreifende, alle zwei Jahre stattfindende Culturescapes erneut der Sahara. Gemeinsam mit terre des hommes schweiz wird dabei die Westsahara ins Zentrum gerückt – ein Gebiet, das zu zwei Dritteln seit einem halben Jahrhundert unter marokkanischer Besatzung steht und dessen Bevölkerung bis heute auf ihr Recht auf Selbstbestimmung wartet.

Der 6. November 2025 markiert den 50. Jahrestag seit dem Beginn der marokkanischen Besatzung. Für Culturescapes und terre des hommes schweiz ist die Westsahara nicht vergessen.

Wir freuen uns sehr, dass mit «Jaimitna» ein vielschichtiges Kunstprojekt nach Basel kommt: Ursprünglich für die Architektur-Biennale von Venedig entwickelt, zeigt die Installation Geschichten von 19 starken Frauen. Originale Melhfas – traditionelle Kleider der sahrauischen Frauen – kleiden die Jaima (Deutsch: unser Zelt) aus. Diskret angebrachte QR-Codes im Zelt führen zu den Biografien der 19 Menschenrechtsverteidigerinnen und erzählen von ihrem Alltag und Kampf um Frieden und Selbstbestimmung in der besetzten Westsahara.

Stimmen, Perspektiven und Kultur der Sahrauis

Mit dem multimedialen Kunstprojekt «Jaimitna» erzählt die sahrauische Künstlerin und Menschenrechtsaktivistin Asria Mohamed Taleb die bewegenden Geschichten der Frauen. Es ist vom 21. Oktober bis 2. November 2025 in der Markthalle Basel zu sehen.

An der Vernissage am 21. Oktober 2025 um 19 Uhr ist Asria Mohamed Taleb anwesend. Danach lädt sie während den Öffnungszeiten von «Jaimitna» zum traditionellen Tee und zum Austausch über die Westsahara und Kunst als Aktivismus ins Zelt ein.

Artivismus – Kunst und Aktivismus

Durch «Jaimitna», den Dokumentarfilmen und Diskussionsrunden soll das öffentliche Bewusstsein für die humanitären und politischen Herausforderungen der Region und gleichzeitig kreative Perspektiven aus Kunst und Wissenschaft gezeigt werden.

Weitere Veranstaltungen zu Westsahara mit terre des hommes schweiz

Westsahara: Unbeugsame Stimmen für Menschenrechte. Filme und Gespräche.

Drei Filme über sahrauische Frauen im Widerstand, anschliessende Diskussion mit Asria Mohamed Taleb, Maria Carrión (FiSahara) und Annette Mokler (terre des hommes schweiz).

25. Oktober 2025, neues kino Basel. Sprache: Englisch

«Talking about Jaimitna»

Kurzfilm und Gespräch mit Asria Mohamed Taleb, Waara Jaya, einer der in «Jaimitna» porträtierten Frauen, und Sylvia Valentin (terre des hommes schweiz) über Identität, Widerstand und die Rolle der Frauen.

26. Oktober 2025, Markthalle Basel. Sprache: Englisch.

Westsahara: Der vergessene Konflikt. Filme und Gespräch.

Filmabend und Diskussion zu Menschenrechten in der Westsahara mit Asria Mohamed Taleb und Annette Mokler (terre des hommes schweiz).

30. Oktober 2025, Freiburg i.B.. Sprache: Englisch.

Zwei Veranstaltungen zu Landwirtschaft in der Wüste mit Taleb Brahim, Agronom aus den sahrauischen Flüchtlingslagern in Algerien, an der ETH Zürich und im Goetheanum Dornach. Sprache: Englisch.

Unsere Gäste stehen für Interviews zur Verfügung.

Asria Mohamed Taleb. Sahraui, Künstlerin, Menschenrechtsaktivistin und Stand-up-Comedian. Aufgewachsen in den sahrauischen Flüchtlingslagern in der Wüste Algeriens. Sprachen: Englisch, Spanisch, Arabisch.

In Basel: 19. Oktober – 4. November 2025

Waara Jaya. Sahraui, Menschenrechtsaktivistin aus dem besetzten Gebiet Westsahara. Eine der 19 porträtierten Frauen in «Jaimitna». Sprachen: Hassania (Übersetzung ins Englische möglich).

In Basel: 21. – 28. Oktober 2025

Maria Carrión. Journalistin, Menschenrechts- und Kulturaktivistin, Geschäftsführerin des Western Sahara International Film Festivals (FiSahara) und Mitbegründerin von Nomads HCR. Die Organisation setzt sich für Kultur-, Film-, Medien- und Menschenrechtsprojekte in der von Marokko besetzten Westsahara ein. Sprachen: Englisch, Spanisch.

In Basel: 21. – 26. Oktober 2025

Taleb Brahim. Sahraui, Agronom und Pionier für nachhaltige Landwirtschaft unter extremen Bedingungen wie in seiner Heimat, den sahrauischen Flüchtlingslagern in der algerischen Wüste. Sprachen: Englisch, Spanisch.

In der Schweiz: 24. Oktober – 12. November 2025

Sylvia Valentin & Annette Mokler. terre des hommes schweiz, Entwicklungspolitische Kampagnen und Programmkoordination Westsahara. Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch.

Zur Entstehungsgeschichte von «Jaimitna» im Interview mit der Künstlerin

Hintergründe zum ungelösten Konflikt sowie das Engagement von terre des hommes schweiz in der Westsahara terredeshommesschweiz.ch/thema-westsahara/

Programm Culturescapes 2025 Sahara culturescapes.ch

Kommunikation und Medien terre des hommes schweiz

Daniela Mathis, daniela.mathis@terredeshommes.ch, +41 61 338 91 69

