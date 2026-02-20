Gi Group Switzerland

Medienmitteilung: Gi Group Holding erweitert Präsenz in der Schweiz

Gi Group Holding erweitert ihre Präsenz in der Schweiz: Einführung der Marken Grafton und Enginium

Die international tätige Gi Group Holding baut ihr Engagement in der Schweiz weiter aus. Mit der Einführung der beiden Marken Grafton und Enginium stärkt das Unternehmen sein Leistungsangebot in den Bereichen Direktsuche und Vermittlung von Fach- und Führungskräften sowie Ingenieurswesen- und Technologieberatung.

Mehrmarkenstrategie als Antwort auf differenzierte Marktbedürfnisse

Gi Group ist seit 2016 in der Schweiz tätig und hat ihre Marktposition kontinuierlich ausgebaut, unter anderem durch die Übernahme von Eupro im Jahr 2022 sowie die Integration von Kelly Services im Jahr 2024. Daraus entstand Gi Group Switzerland, mit dem Ziel, international etablierte Fachmarken gezielt im Schweizer Markt zu etablieren.

«Mit unserer Mehrmarkenstrategie reagieren wir auf die zunehmende Differenzierung des Arbeitsmarktes. Unternehmen erwarten heute spezialisierte Partner, die ihre Branche, ihre Rollenprofile und ihre kulturellen Anforderungen genau kennen. Gerade im heute stagnierenden Arbeitsmarkt entscheidet diese Tiefe über den Erfolg einer Besetzung», sagt Balz M. Villiger, President of the Board & Country Manager Schweiz.

Grafton: Personaldienstleistungen für strategisch relevante Positionen

Grafton gehört international zu den spezialisierten Dienstleistern für die gezielte Direktsuche, Auswahl und Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Während die grösste Marke in der Schweiz namens Gi Group vor allem temporäre und feste Mitarbeitende in Bereichen wie Bau, Industrie und kaufmännische Berufe vermittelt, konzentriert sich Grafton ausschliesslich auf die Besetzung strategischer Schlüsselrollen. Das Unternehmen arbeitet dabei mandats- oder erfolgsbasiert und stellt sicher, dass Fachkompetenz und kulturelle Passung der Kandidatinnen und Kandidaten nachhaltig überzeugen.

In der Schweiz ist Grafton seit 2022 mit einem Standort im Tessin vertreten. Nun stärkt die Marke ihre landesweite Präsenz mit neuen Niederlassungen in Zürich für die Deutschschweiz und in Genf für die Westschweiz. Das Leistungsportfolio fokussiert sich auf Personaldienstleistungen in den Bereichen IT & Engineering, Finance & Accounting sowie Fashion & Luxury.

Enginium: Ganzheitliche Beratung im Ingenieurswesen

Enginium erweitert das Angebot der Gi Group Holding um umfassende Ingenieurs- und Technologieberatungsleistungen, von Forschung und Entwicklung über Produktdesign bis hin zur industriellen Umsetzung. Die Marke richtet sich an Branchen wie Automobilindustrie, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen sowie Luft- und Raumfahrt. Somit führt die Gi Group Holding damit ein in der Schweiz bislang seltenes Modell ein: Engineering-Expertise und Talentlösungen aus einer Hand. So können Unternehmen technologische Herausforderungen schneller, gezielter und nachhaltiger bewältigen.

Über Gi Group Holding

Die Gi Group Holding wurde 1998 in Mailand, Italien, gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Dank eines globalen Ökosystems aus eigenständigen, strategisch aufeinander abgestimmten Marken bietet die Gruppe ein ganzheitliches 360°-Leistungsportfolio, das integrierte und wirkungsvolle Lösungen ermöglicht. Mit Dienstleistungen für über 20.000 Kundenunternehmen und einem Umsatz von 4,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 zählt die Gi Group Holding zu den führenden Personaldienstleistungsunternehmen. Sie belegt laut Staffing Industry Analysts Platz acht in Europa und Rang 15 weltweit. In der Schweiz ist die Gi Group Holding mit mehreren spezialisierten Marken vertreten, darunter Gi Group, Gi Life Sciences, Gi Medical, Bautech, Grafton und Enginium. Während Gi Group Switzerland mit rund 35 Standorten und rund 200 Mitarbeitenden landesweit präsent ist, operieren die spezialisierten Marken je nach Fokus über ausgewählte Standorte oder nationale Kompetenzzentren.

