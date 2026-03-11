Panta Rhei PR AG

Air France lanciert neue Werbekampagne und unterstreicht ihren Auftritt im Premiumsegment

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Air France lanciert neue Werbekampagne und unterstreicht ihren Auftritt im Premiumsegment

Air France stellt eine neue Werbekampagne vor, welche die strategische Positionierung der Airline im Premiumsegment weiter unterstützen soll und gleichzeitig die Einführung ihrer neuen Produkte begleitet. Am 8. März 2026 kehrte Air France mit der Ausstrahlung ihres Markenfilms, der erstmals im Frühling 2022 vorgestellt wurde, ins französische Fernsehen zurück. Parallel zu diesem Werbespot wird die neue Kampagne, die elf Bilder und Videos umfasst, schrittweise in ganz Frankreich und in mehreren strategischen Märkten der Fluggesellschaft ausgerollt.

Die neuen Werbekampagnen wurden in Zusammenarbeit mit der Agentur Aura by Omnicom entwickelt. Sie zeigen das Know-how französischer Kreativprofis und spiegeln das Ziel der Fluggesellschaft wider, ihren Kundinnen und Kunden das Beste Frankreichs zu bieten und Eleganz in neue Höhen zu führen.

Die Einführung von kostenlosem Highspeed-WLAN an Bord, eine neue Matratzenauflage für mehr Komfort in der Business Class und kostenloser Champagner in allen Kabinen sind nur einige der Produkte und Services, die das Engagement von Air France für ein besonderes Erlebnis für alle Kundinnen und Kunden unterstreichen. Mit ihrem Fokus auf Exzellenz bis ins kleinste Detail zelebriert die Kampagne die einzigartige Markenidentität und das Reiseerlebnis von Air France, sowohl an Bord als auch am Boden.

Eleganz ist eine Reise

Im gleichen Stil wie das Markenvideo entstand neues Bildmaterial – sowohl als klassisches Video als auch im 3D-Format –, umgesetzt vom Fotografenduo Sofia Sanchez und Mauro Mongiello. Das Motiv greift die ikonischen Elemente des vielfach gelobten Films auf: den Eiffelturm als universelles Symbol Frankreichs sowie das rote Kleid. Die Protagonistin ist erneut dabei zu sehen, wie sie den Turm entschlossen erklimmt, während die lange Schleppe ihres Kleides im Wind weht. Das Bild bringt damit die Werbebotschaft der Fluggesellschaft auf den Punkt: «Eleganz ist eine Reise. Air France.»

Das Motiv wird im März an der Hauptfassade des Hauptsitzes von Air France am Flughafen Paris-Charles de Gaulle zu sehen sein. Der über 1'000 m² grosse Banner ist von den umliegenden Strassen, den Passagierterminals sowie von rollenden Flugzeugen am Boden aus sichtbar und verleiht der neuen Kampagne eine hohe Präsenz im Herzen des Air-France-Drehkreuzes. Für besondere Anlässe steht das Motiv zudem in einem 3D-Videoformat zur Verfügung. Darüber hinaus wird es auf Aussenwerbetafeln in Stadtzentren, Einkaufszentren und auf digitalen Plattformen in ganz Frankreich zu sehen sein.

Neue Visuals begleiten Produkteinführungen und unterstreichen die Premiumstrategie

Zehn neue Visuals – umgesetzt vom Fotografen Clark Franklin und dem Regisseur Nans Noiron – stellen die exklusiven Flaggschiff-Produkte und -Dienstleistungen von Air France in den Mittelpunkt. Zu den neu präsentierten Produkten gehören unter anderem die Einführung des kostenlosen Highspeed-WLANs* sowie die neue Sofitel MY BED-Matratzenauflage in der Business Class. Ein weiteres Motiv bewirbt das Angebot von mehr als 1'000 Reisezielen ab Paris, das durch die SkyTeam-Partnerfluggesellschaften ermöglicht wird – ein zentrales Element der ersten Kampagnenphase. In der nächsten Phase werden zudem weitere Highlights wie die Michelin-Sterne-Küche französischer Spitzenköche und Pâtissiers, sorgfältig ausgewählter Champagner in allen Kabinen, Flughafen-Lounges, der SkyPriority-Service sowie das Vielfliegerprogramm Flying Blue in Szene gesetzt.

Für die Gestaltung der Visuals hat Air France ein Team führender französischer Kreativprofis zusammengestellt, die speziell für jedes Motiv einzigartige Requisiten entwarfen. Zu den eindrucksvollen Entwürfen zählen unter anderem ein Sitz in Form des WLAN-Symbols und ein riesiges Macaron, das die Expertise der Meister-Pâtissiers veranschaulicht, und ein massgeschneidertes Kleid aus einer weichen Steppdecke, das den Komfort einer erholsamen Nacht in der Business Class widerspiegelt. Weitere Motive zeigen einen Sessel in Sanduhrform, der einen Moment der Zeitlosigkeit in einer Flughafenlounge symbolisiert, ein Rock aus zahlreichen Fäden, der das umfangreiche Streckennetz der Fluggesellschaft darstellt, eine riesige Schleife, welche die Vorteile des Vielfliegerprogramms Flying Blue veranschaulicht, sowie ein Mantel für zwei Personen, der das Business-Class-Duo-Angebot repräsentiert.

Die Kampagne hebt die symbolträchtigen Farben von Air France hervor – Dunkelblau, strahlendes Weiss und Akzente in Rot, die nun noch stärker zur Geltung kommen. Der mutigere und lebendigere visuelle Stil unterstreicht eindrucksvoll das einzigartige Reiseerlebnis im französischen Stil, das Markenzeichen der Airline, sowie ihre Liebe zum Detail.

Zum Bildmaterial

Kampagnenstart in Frankreich und internationalen Schlüsselmärkten

Am 8. März 2026 lancierte Air France ihr Markenvideo im Rahmen einer umfangreichen TV-Kampagne in Frankreich und kehrt damit erstmals seit sieben Jahren wieder auf den Fernsehbildschirm zurück. Der Film wird auch auf den wichtigsten Streaming-Plattformen zu sehen sein. Die neuen Visuals werden in Form kurzer Videoclips über Print- und Digitalkanäle in grossen französischen Städten wie Lille, Lyon, Marseille, Nizza, Paris und Toulouse ausgespielt. Auch international wird die Kampagne in mehreren strategischen Märkten präsent sein, darunter Fortaleza, Los Angeles, Mailand, Montreal, New York, Rio, Rom, Salvador, San Francisco, São Paulo und Toronto. Darüber hinaus wird die Kampagne breit über digitale Plattformen, Medien und soziale Netzwerke verbreitet. Ergänzend sorgt eine 3D-Werbetafel für zusätzliche Aufmerksamkeit und stärkt die Sichtbarkeit der Kamapagne in Frankreich, Italien, Japan und den Vereinigten Staaten.

Das Making-of-Video der Kampagne.

*Kostenloses Angebot für Mitglieder des Vielfliegerprogramms Flying Blue. Dieser Service wird bis Ende 2026 schrittweise auf die gesamte Flotte ausgeweitet.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch