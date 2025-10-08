FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW: Hochschule für Wirtschaft FHNW erweitert ihr Studienangebot mit zwei neuen Masterstudiengängen

Medienmitteilung, 8. Oktober 2025

Hochschule für Wirtschaft FHNW erweitert ihr Studienangebot mit zwei neuen Masterstudiengängen

Der Fachhochschulrat der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW hat 2025 die beiden neuen Masterstudiengänge Master of Science in Finance und Master of Science in Strategischem Management und Leadership genehmigt. Der Start ist für den Herbst 2026 geplant. Die beiden Studiengänge sind eine wichtige Ergänzung des Studienportfolios der Hochschule für Wirtschaft FHNW.

Master of Science in Strategischem Management und Leadership

Der neue Master of Science in Strategischem Management und Leadership legt im gesamten Curriculum einen klaren Schwerpunkt auf strategisches Management und Leadership.

Die Inhalte sind zweistufig aufgebaut:

In den Pflichtmodulen werden wissenschaftlich fundierte Kenntnisse in strategischem Management, Leadership und Forschungsmethoden vertieft.

In der Vertiefungsphase werden das Wissen und die Kompetenzen weiter vertieft und angewandt im Rahmen des Majors, Wahlpflichtmodulen und der Master-Thesis.

Als Majors werden «Entrepreneurial Leadership und Innovation» und «Strategische Entscheidungsfindung mittels Data Science» angeboten.

Durch die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen wird eine hohe Interdisziplinarität angestrebt.

Der Studiengang wird in Olten in deutscher Sprache angeboten und dauert im Teilzeitmodus 4 Semester.

Master of Science in Finance

Die Inhalte dieses Masters decken vier zentrale Kompetenzbereiche ab: Financial Markets, Financial Management, Methods & Ethics, Hands-on Skills.

Highlight des Studiums ist die Teilnahme an der CFA Institute Research Challenge, die anstelle einer Master-Thesis durchgeführt wird. Die CFA Institute Research Challenge ist ein jährlich stattfindender nationaler und globaler Wettbewerb: Studierende sammeln praktische Erfahrungen, indem sie in die Rolle eines Analysten schlüpfen. Dabei erfahren sie wertvolle Betreuung aus der Praxis und absolvieren ein intensives Training in Finanzanalyse und Finanz-Ethik.

Der Studiengang wird in Basel im FHNW Campus Dreispitz in englischer Sprache angeboten und dauert 3 Semester als Fast Track+ oder 5 Semester im Teilzeitmodus.

Infoveranstaltungen:

Am Donnerstag 29.1.2026 wird in Basel und am Samstag 31.1.2026 in Olten je eine Infoveranstaltung zu allen MSc-Studiengängen der Hochschule für Wirtschaft FHNW stattfinden. Weitere Infoveranstaltungen finden online statt.

