Die International Ocean Film Tour Vol. 12 kommt in die Schweiz: Spektakuläre Geschichten von den Weltmeeren – mit KLM als offizieller Partnerin

Die International Ocean Film Tour Vol. 12 kommt nach einer erfolgreichen Premiere am 24. Februar 2026 in Hamburg nun in die Schweiz – mit KLM als offizieller Partnerin. Die Filmreihe erzählt fesselnde Geschichten über die Weltmeere, Wassersport und Meeresschutz. Sie bietet neue Perspektiven und würdigt Menschen, die Leidenschaft, Entdeckergeist und Verantwortungsbewusstsein vereinen.

Zum zwölften Mal präsentiert die International Ocean Film Tour eine Auswahl internationaler Filme. Im Rahmen einer europaweiten Kinotournee stehen fünf besondere Geschichten rund um das Thema Ozean, Wassersport und Meeresschutz im Mittelpunkt.

Das Programm der International Ocean Film Tour Vol. 12

Fünf Filme, fünf einzigartige Geschichten – unter, auf oder über dem Ozean:

«A DIFFERENT BEAST»: Drei schottische Brüder trotzen während ihrer Überquerung des Pazifiks den extremen Bedingungen des Ozeans und stossen an ihre körperlichen Grenzen.

«THE LAST DIVE»: Eine bewegende Geschichte über die aussergewöhnliche Freundschaft eines ehemaligen Tauchers mit einem Mantarochen.

«HOME IS THE OCEAN»: Die Schweizer Familie Schwörer gewährt über sieben Jahre hinweg Einblicke in ihr Leben an Bord ihres Expeditionssegelboots – ein Alltag geprägt von Freiheit, Naturverbundenheit und den Herausforderungen des Lebens fernab des Festlands.

«UP THE COAST»: Kite-Legende Kevin Langeree und seine Crew nehmen die Zuschauer:innen mit auf einen abenteuerlichen Roadtrip entlang der südafrikanischen Küste – voller Geschwindigkeit und Adrenalin.

«CHRISTA FUNK – FIRST IN, LAST OUT»: Ein Blick hinter die Kamera: Die Surf-Fotografin erzählt von ihren Anfängen in Colorado, ihrer Leidenschaft für den Ozean und ihrer Suche nach dem magischen Moment zwischen Welle und Licht.

KLMs Initiativen für mehr Nachhaltigkeit im Flugverkehr

KLM ist offizielle Partnerin der International Film Tour und teilt deren Engagement, Menschen mit der Welt zu verbinden und ein Verantwortungsbewusstsein für unseren Planeten zu wecken. Seit 106 Jahren verbindet KLM Millionen von Reisenden weltweit über mehr als 160 Destinationen hinweg – für Geschäft, Freizeit und persönliche Entwicklung. Als globale Fluggesellschaft ist sich KLM der Bedeutung des Schutzes der Umwelt bewusst, die uns alle verbindet, einschliesslich der Weltmeere. Deshalb unternimmt KLM täglich grosse und kleine Schritte, um dieses Ziel zu erreichen und auch in Zukunft eine starke Fluggesellschaft für ihre Kundschaft zu bleiben.

In der Schweiz findet die International Ocean Film Tour Vol. 12 vom 4. bis zum 19. Mai 2026 in insgesamt neun Schweizer Städten statt.

