KLM beschleunigt Wandel und nominiert Marjan Rintel für zweite Amtszeit

Der Verwaltungsrat von Air France-KLM genehmigte am 2. Februar 2026 die Nominierung von Marjan Rintel zur Präsidentin und CEO von KLM Royal Dutch Airlines für eine zweite Amtszeit von vier Jahren. Diese erneute Nominierung wurde vom Aufsichtsrat von KLM und dem CEO der Gruppe, Benjamin Smith, vorgeschlagen. Der KLM-Aufsichtsrat informierte den Betriebsrat über die beabsichtigte Wiederernennung und wird einen Antrag auf Stellungnahme stellen. Die formelle Bestätigung dieser Entscheidung erfolgt bei der Hauptversammlung der KLM-Aktionäre.

Unter der Leitung von Marjan Rintel wird die oberste Priorität darin bestehen, die Transformation von KLM zu beschleunigen, um die operative und finanzielle Basis des Unternehmens strukturell zu stärken. Die Struktur und Führung der Organisation werden angepasst, um KLM stärker und zukunftsfähiger zu machen. Der KLM-Vorstand wird sich gemeinsam mit der Leitung der grössten operativen Bereiche noch stärker auf das tägliche Betriebsmanagement konzentrieren, um die Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit für Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende zu erhöhen.

Wiebe Draijer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von KLM, betont: “In der kommenden Zeit stehen KLM weiterhin grosse Herausforderungen bevor. Der Aufsichtsrat unterstützt Marjans Initiative, durch wesentliche Veränderungen in der Unternehmensführung strukturelle Verbesserungen der Ergebnisse zu erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass KLM unter der Führung von Marjan gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung und allen KLM-Mitarbeitenden diese Transformation erfolgreich umsetzen kann, um die finanziellen Gesamtziele der Air France-KLM-Gruppe zu erreichen.“

Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM, führt weiter aus: “In den letzten vier Jahren haben Marjan und ihre Teams unermüdlich daran gearbeitet, die Kapazitäten von KLM in der Zeit nach Covid wiederherzustellen. Die anspruchsvolle Arbeit zur Wiederherstellung der operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit wird in den kommenden Jahren fortgesetzt und ich bin zuversichtlich, dass KLM mit Marjans Entschlossenheit und Führungsstärke ihre Ziele erreichen und einen hohen Mehrwert für unsere Gruppe schaffen wird. Marjan hat mein volles Vertrauen und meine volle Unterstützung, um die erheblichen Herausforderungen zu bewältigen, denen KLM gegenübersteht.“

Marjan Rintel erläutert: “KLM agiert in einem herausfordernden Umfeld. Um erfolgreich zu sein, brauchen wir eine solide operative und finanzielle Grundlage. Deshalb intensivieren und beschleunigen wir unsere Transformation. Wir ergreifen strukturelle Massnahmen, um unsere Organisation zu vereinfachen, unseren Betrieb zu verbessern, unsere Einnahmen zu steigern und unsere Kosten zu senken. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand bringe ich mich stärker direkt in die Aufsicht des Betriebs ein, um die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen und gesunde Renditen zu erzielen.“

Ein neuer Chief Operating Officer

Angesichts dieser Entwicklungen hat der derzeitige Chief Operating Officer, Maarten Stienen, bekanntgegeben, dass er keine zweite Amtszeit anstrebt. Er wird nach der KLM-Aktionärsversammlung im Mai 2026 von seinem Amt zurücktreten. Maarten Stienen blickt zurück: “Dies ist der richtige Zeitpunkt, um mich nach dem nächsten Schritt in meiner Karriere umzusehen. In den letzten 28 Jahren habe ich mich mit meinem gesamten Wissen und meiner Erfahrung für KLM eingesetzt. Ich bin meinen Kolleginnen und Kollegen für die grossartige Zusammenarbeit sehr dankbar. Mein blaues Herz wird immer für KLM und seine Mitarbeitenden schlagen.“

Marjan Rintel zeigt sich dankbar: “Maarten ist ein vielseitiger und sehr engagierter Kollege, der während seiner 28-jährigen Karriere alles für KLM gegeben hat. Im Jahr 2020 wurde er zum EVP Ground Services ernannt und 2022 zum COO von KLM und Mitglied des Vorstands. Wir sind Maarten sehr dankbar für alles, was er in seiner langen und erfolgreichen Karriere bei KLM geleistet hat.“

