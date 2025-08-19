Michter's Distillery

Michter's setzt seine Toasted Barrel Finish Serie mit der Einführung von 2025 Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash fort

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire)

Diesen September wird Michter's seinen US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey herausbringen. Dieser Whiskey gehört zu Michter's Serie von Whiskeys, die in getoasteten, ungekohlten Fässern gebrannt wurden.

"Im Jahr 2014 war unserem Michter's-Team nicht bewusst, dass wir die Kategorie Toasted Uncharred Barrel Finish auf die Landkarte setzten, als wir unseren Bourbon, der in einem zweiten Fass getoastet, aber nicht verkohlt wurde, auf den Markt brachten und ihn Toasted Barrel Finish Bourbon nannten", so Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco. Diese 2025er Version von Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey ist wirklich etwas Besonderes.

Die Veröffentlichung von Michter's Toasted Barrel Finish Sour Mash Whiskey im Jahr 2025 folgt auf die Veröffentlichungen von Michter's Toasted Barrel Finish Bourbon und Michter's Toasted Barrel Finish Rye. "Bei Michter's schätzen wir die Traditionen der amerikanischen Whiskeyherstellung, aber wir experimentieren immer und suchen nach innovativen Wegen, um großartige Whiskeys herzustellen. Wir sind stolz darauf, dass wir zeigen konnten, wie gut ein vollständig gereifter Whiskey sein kann, der in einem zweiten Fass getoastet, aber nicht verkohlt wurde. Das zweite getoastete Fass ergänzt die Aromen des Sour Mash und vertieft die reichhaltigen Noten von Honig, verbranntem Zucker und Zitrusgewürzen mit rauchiger Vanille, die an ein gemütliches Lagerfeuer erinnert", so Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's.

Wie der hochgelobte Michter's US*1 Sour Mash, dem 2019 die Ehre zuteil wurde, als erster amerikanischer Whiskey von The Whisky Exchange in Großbritannien zum Whisky des Jahres gekürt zu werden, hat Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Sour Mash einen Alkoholgehalt von 86 % (43 % ABV). Der empfohlene Verkaufspreis in den USA beträgt 110 $ pro 750-ml-Flasche.

Dan McKee, Master Distiller von Michter's, kommentiert: "Unser Sour Mash Whiskey ist ein interessanter Whiskey, der die Eigenschaften eines wirklich guten Bourbons hat, im Abgang aber ein wenig an einen Roggen erinnert. Dieser Whiskey ist ein hervorragender Kandidat für das Finishing in einem zweiten Fass, das getoastet, aber nicht verkohlt ist."

Im Oktober 2024 wurde Michter's als erster Whiskey in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International bekannt gegeben wurde, zum The World's Most Admired Whiskey gewählt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter's-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

