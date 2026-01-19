Air France gibt neue Partnerschaft mit Apple TV bekannt

Panta Rhei PR AG

Ab Januar arbeitet Air France mit dem Streamingdienst Apple TV zusammen, um das Bordunterhaltungsangebot weiter auszubauen. Auf den Langstreckenflügen der Airline stehen allen Passagieren nun über 45 Stunden exklusive Originalinhalte, darunter mehrere weltweit erfolgreiche Serien, zur Verfügung. Über das neue Hochgeschwindigkeits-WLAN-Portal von Air France erhalten Passagiere zudem kostenlosen Zugang zu Apple TV, das schrittweise in der gesamten Flotte eingeführt wird.

Ein prestigeträchtiger Apple TV-Katalog auf Langstreckenflügen

Auf allen Langstreckenflügen bietet Air France ab sofort exklusiven Zugang zu einer Auswahl an Programmen von Apple TV.

Während der Reise können Passagiere einige der derzeit beliebtesten Originalserien geniessen, darunter Ted Lasso, The Morning Show oder Severance. Auch Serien mit Bezug zum französischen Lebensstil wie Carême sind verfügbar. Ergänzt wird das Angebot durch Dokumentationen wie Prehistoric Planet und The Reluctant Traveler mit Eugene Levy sowie Kinderprogramme wie WondLa und The Snoopy Show.

Die ersten drei Folgen jeder Serie werden in einem eigenen Kanal des Bordunterhaltungssystems präsentiert. Sie sind auf dem individuellen Bildschirm jedes Passagiers in Französisch und Englisch verfügbar und verfügen über Untertiteln sowie barrierefreie Optionen für gehörlose und schwerhörige Personen. Insgesamt stehen 45 Stunden Unterhaltung zur Verfügung, wobei die Inhalte alle zwei Monate erneuert werden.

Apple TV über den Highspeed-WLAN-Service von Air France entdecken – bald auf allen Flügen verfügbar

Zudem bietet Air France eine Woche lang kostenlosen Zugang zu Inhalten von Apple TV über ihr neues Highspeed-WLAN-Portal an. Dies ermöglicht es den Reisenden, die App auf ihren persönlichen Geräten im gesamten Streckennetz der Fluggesellschaft zu nutzen und ihre Lieblingsserien auch nach dem Flug weiterzuschauen.

Dieses derzeit über das Portal verfügbare Feature wird in Kürze um Inhalte von Air France und Apple TV erweitert, um Reisenden ein massgeschneidertes Testerlebnis exklusiv an Bord zu bieten.

Air France führt ihren neuen Highspeed-WLAN-Service schrittweise in der gesamten Flotte ein, einschliesslich der Regionalflugzeuge. Der Service wird bis Ende des Jahres auf alle Flugzeuge ausgeweitet.

Über 1500 Stunden Bordunterhaltung

Auf allen Langstreckenflügen verfügt jeder Reisende über einen hochauflösenden Bildschirm mit Zugang zu mehr als 1500 Stunden On-Demand-Unterhaltung. In den neuesten Kabinen ist der entspiegelte Bildschirm in 4K-Qualität mit einer Bluetooth-Verbindung ausgestattet, über die persönliche Kopfhörer verbunden werden können. Darüber hinaus führt die Airline schrittweise eine neue, grafische Benutzeroberfläche mit Touch-Bedienung auf ihren insgesamt 38’000 Bildschirmen ein. Diese ist in 12 Sprachen verfügbar und ermöglicht eine noch einfachere Programmauswahl.

Das sorgfältig kuratierte Unterhaltungsangebot von Air France richtet sich an unterschiedliche Interessen und Kulturen und ist sowohl in der Originalfassung als auch in mehreren synchronisierten Sprachen verfügbar. Rund 30 Prozent des Unterhaltungsangebots entfallen auf französische Produktionen, mit denen Air France das französische Kino besonders hervorhebt.

Insgesamt stehen mehr als 310 Filme aus sämtlichen Genres zur Auswahl – von den Klassikern bis hin zu den neuesten Veröffentlichungen. Ergänzt wird das Bordunterhaltungsangebot durch exklusive Partnerschaften, unter anderem mit Canal+ und Apple TV. Darüber hinaus gibt es einen speziellen Bereich für Wellbeing, in dem Reisende jeden Alters während ihres Fluges eine geführte Meditation oder Sitz-Yoga ausprobieren können.

Über Apple TV

Apple TV ist über die Apple TV App in über 100 Ländern und Regionen auf über 1 Milliarde Bildschirmen verfügbar – darunter iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple Vision Pro, Mac, beliebten Smart-TVs von Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL und anderen, Roku- und Amazon Fire TV-Geräten, Chromecast mit Google TV, PlayStation- und XBOX-Spielkonsolen sowie unter tv.apple.com. Das Abonnement kostet CHF 10,90 pro Monat.

Über Air France

Air France repräsentiert Frankreich seit 1933 weltweit. Mit Aktivitäten in den Bereichen Passagierbeförderung, Frachttransport und Flugzeugwartung ist Air France eine wichtige Akteurin im Luftverkehr. Mehr als 40'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür, jeder Kundin und jedem Kunden ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia bilden die Air France-KLM-Gruppe. Die Gruppe stützt sich auf ihre leistungsstarken Drehkreuze in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol, um ein umfangreiches internationales Streckennetz anzubieten. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue hat über 30 Millionen Mitglieder. Air France und KLM sind Mitglieder der SkyTeam-Allianz, der insgesamt 19 Fluggesellschaften angehören.

Air France hat sich ehrgeizige Ziele im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gesetzt und arbeitet daran, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und Projekte zu unterstützen, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre in natürlichen Kohlenstoffsenken absorbieren und speichern. Im Rahmen des Programms «Air France ACT» hat sich das Unternehmen verpflichtet, seine CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. Dieses Ziel wird durch umfangreiche Investitionen in die Flottenerneuerung mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen, die Entwicklung und Verwendung von nachhaltigerem Flugtreibstoff und die allgemeine Einführung von Ökopilotierung unterstützt.

