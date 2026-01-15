PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Panta Rhei PR AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Panta Rhei PR AG

Echte Erlebnisse zu günstigen Preisen: Die «Real Deal Days» von KLM sind wieder da

Echte Erlebnisse zu günstigen Preisen: Die «Real Deal Days» von KLM sind wieder da
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte
Zu den Angeboten

Echte Erlebnisse zu günstigen Preisen:

Die «Real Deal Days » von KLM sind wieder da

Mit den «Real Deal Days » möchte KLM mehr bieten als nur neue Orte: Die Fluggesellschaft lädt ihre Kundinnen und Kunden dazu ein, in die Destinationen einzutauchen und ihre ganz persönlichen Reiseträume zu verwirklichen. Dank den «Real Deal Days » ist das nun besonders günstig möglich: Bis zum 4. Februar 2026 gibt es Flüge zu aufregenden Destinationen wie Panama City, Seoul, Bangkok oder Mexico City zu besonders attraktiven Preisen.

KLM ist überzeugt: Echte Erlebnisse sind das, was beim Reisen zählt. Mit den «Real Deal Days» erhalten Reisende die Möglichkeit, tief in fremde Kulturen einzutauchen – und zwar zu preisgünstigen Tarifen. Bis zum 4. Februar 2026 gibt es bei KLM unter anderem Flüge nach Panama City, Seoul, Houston, Amsterdam, Bogotá, Bangkok oder Mexico City zu «Real Deal»-Preisen. Wer schon lange die kolumbianische Kaffeekultur, die thailändische Tempelpracht oder die Geschichte der Azteken kennenlernen wollte, erhält nun die ideale Gelegenheit. Nähere Informationen und Buchung unter www.klm.ch sowie in allen Reisebüros. 

Medienstelle Air France-KLM Schweiz
c/o Panta Rhei PR AG
Weinbergstrasse 81
CH-8006 Zürich
+41 (0)44 365 20 20
 airfrance-klm@pantarhei.ch
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Panta Rhei PR AG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Panta Rhei PR AG
Weitere Storys: Panta Rhei PR AG
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren