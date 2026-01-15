Echte Erlebnisse zu günstigen Preisen: Die «Real Deal Days» von KLM sind wieder da

Panta Rhei PR AG

Mit den «Real Deal Days » möchte KLM mehr bieten als nur neue Orte: Die Fluggesellschaft lädt ihre Kundinnen und Kunden dazu ein, in die Destinationen einzutauchen und ihre ganz persönlichen Reiseträume zu verwirklichen. Dank den «Real Deal Days » ist das nun besonders günstig möglich: Bis zum 4. Februar 2026 gibt es Flüge zu aufregenden Destinationen wie Panama City, Seoul, Bangkok oder Mexico City zu besonders attraktiven Preisen.

KLM ist überzeugt: Echte Erlebnisse sind das, was beim Reisen zählt. Mit den «Real Deal Days» erhalten Reisende die Möglichkeit, tief in fremde Kulturen einzutauchen – und zwar zu preisgünstigen Tarifen. Bis zum 4. Februar 2026 gibt es bei KLM unter anderem Flüge nach Panama City, Seoul, Houston, Amsterdam, Bogotá, Bangkok oder Mexico City zu «Real Deal»-Preisen. Wer schon lange die kolumbianische Kaffeekultur, die thailändische Tempelpracht oder die Geschichte der Azteken kennenlernen wollte, erhält nun die ideale Gelegenheit. Nähere Informationen und Buchung unter www.klm.ch sowie in allen Reisebüros.

