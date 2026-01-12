Panta Rhei PR AG

Die «Le-Rendez-vous»-Angebote von Air France sind zurück

Raus aus dem winterlichen Grau, rein ins nächste Abenteuer: Air France startet mit einer grossangelegten Preisoffensive ins neue Jahr. Wer schon immer davon geträumt hat, das pulsierende Chaos von Bangkok zu fühlen, die erstklassige Kaffeeszene von Bogotá zu erkunden oder die kulturelle Vielfalt in Ottawa oder Johannesburg zu erleben, sollte jetzt zuschlagen. Noch bis zum 28. Januar 2026 bietet die Airline im Rahmen ihrer «Le Rendez-vous»-Angebote reduzierte Tarife für Flüge zu diesen und weiteren Traumdestinationen an – die perfekte Gelegenheit, ein weiteres Ziel auf der persönlichen «Bucket List» abzuhaken.

Ob Grossstadt- oder Dschungelfieber, ob Strand, Tempel oder Berge, ob Mittelamerika, Afrika oder der Nahe Osten: Jetzt lassen sich Reiseträume besonders preiswert erfüllen, denn bis zum 28. Januar 2026 können bei Air France zahlreiche Flüge zu Top-Destinationen zu günstigen Konditionen gebucht werden. Alle Reiseziele der aktuellen «Le Rendez-vous»-Aktion und weitere Informationen gibt es unter www.airfrance.ch sowie in den Reisebüros.

Über Air France

Air France repräsentiert Frankreich seit 1933 weltweit. Mit Aktivitäten in den Bereichen Passagierbeförderung, Frachttransport und Flugzeugwartung ist Air France eine wichtige Akteurin im Luftverkehr. Mehr als 40'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür, jeder Kundin und jedem Kunden ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia bilden die Air France-KLM-Gruppe. Die Gruppe stützt sich auf ihre leistungsstarken Drehkreuze in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol, um ein umfangreiches internationales Streckennetz anzubieten. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue hat über 30 Millionen Mitglieder. Air France und KLM sind Mitglieder der SkyTeam-Allianz, der insgesamt 19 Fluggesellschaften angehören.

Air France hat sich ehrgeizige Ziele im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gesetzt und arbeitet daran, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und Projekte zu unterstützen, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre in natürlichen Kohlenstoffsenken absorbieren und speichern. Im Rahmen des Programms «Air France ACT» hat sich das Unternehmen verpflichtet, seine CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. Dieses Ziel wird durch umfangreiche Investitionen in die Flottenerneuerung mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen, die Entwicklung und Verwendung von nachhaltigerem Flugtreibstoff und die allgemeine Einführung von Ökopilotierung unterstützt.

