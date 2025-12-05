Fürstentum Liechtenstein

Ausschreibung Atelieraufenthalt in Andorra

Vaduz (ots)

Professionelle Kunst- und Kulturschaffende mit liechtensteinischer Staatsbürgerschaft, oder einem ordentlichen Wohnsitz in Liechtenstein seit mindestens fünf Jahren, können sich bis 23. Januar 2026 für einen Atelieraufenthalt in Andorra bewerben.

Eine Anfang 2025 durch das liechtensteinische Kulturministerium ausgesprochene Einladung an das Ministerium für Kultur in Andorra, bietet zwei Kulturschaffenden aus Andorra die Gelegenheit in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juli 2026 aufeinanderfolgend im Wohnatelier "Turmhaus" in Balzers wohnen und arbeiten zu können.

Im Gegenzug lädt die Regierung von Andorra zusammen mit dem Institut Ramon Llull in der Zeit vom 2. November bis 14. Dezember 2026 eine Kunstschaffende bzw. einen Kunstschaffenden aus Liechtenstein nach La Massana, Andorra, ein. Das zur Verfügung stehende, 30m2 grosse, voll ausgestattete Wohnatelier, befindet sich in einem Gebäudekomplex, in welchem auch Ateliers einheimischer, bildender Künstler untergebracht sind, womit ein direkter Austausch und Anschluss an die Kunstszene Andorras ermöglicht wird.

Weitere Information, sowie den Link zum Online-Anmeldeformular sind auf der Homepage des Amtes für Kultur abrufbar.

https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/ausschreibungen-auslandsateliers