Erste neue elektrische Flugzeugschlepper von KLM in Betrieb

KLM hat im vergangenen Dezember am Flughafen Schiphol seine ersten neuen elektrischen Goldhofer-Flugzeugschlepper in Betrieb genommen. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ziel der Fluggesellschaft, bis 2030 einen emissionsfreien Bodenbetrieb zu erreichen.

Der über TCR geleaste Goldhofer Phoenix AST2E ersetzt die aktuellen Dieselmodelle und bietet eine grössere Vielseitigkeit als die bestehenden Elektroschlepper. Die neuen Schlepper können sowohl kleine als auch grosse Flugzeuge – bis zur Grösse einer Boeing 777 – zurückschieben und abschleppen.

Die neuen Schlepper sind völlig emissionsfrei und leiser. Sie bieten dank einer verbesserten Federung auch mehr Komfort für die Fahrerinnen und Fahrer. Dies schafft ein besseres Arbeitsumfeld und wirkt sich unmittelbar positiv auf die Luftqualität auf dem Vorfeld aus.

