Air France erweitert ihr La Première-Streckennetz

Air France erweitert ihren La Première-Service auf vier wichtige Ziele ihres Streckennetzes. Passagiere, die nach Atlanta, Boston, Houston und Tel Aviv fliegen, können künftig täglich in der exklusiven Kabine reisen, die auf ausgewählten Boeing 777-300ER-Maschinen angeboten wird.

Flugpläne (Ortszeit) mit La Première-Kabine:

Atlanta: Täglich 1 Flug ab dem 29. März 2026

AF030: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 10:30 Uhr, Ankunft in Atlanta um 13:55 Uhr.

AF031: Abflug Atlanta um 16:30 Uhr, Ankunft Paris-Charles de Gaulle um 6:50 Uhr am Folgetag.

Boston: Täglich 1 Flug ab dem 20. Juli 2026

AF334: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 13:10 Uhr, Ankunft in Boston um 14:55 Uhr.

AF333: Abflug Boston um 17:10 Uhr, Ankunft Paris-Charles de Gaulle um 6:10 Uhr am Folgetag.

Houston: Täglich 1 Flug ab dem 6. Juli 2026

AF098: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 10:10 Uhr, Ankunft in Houston um 13:40 Uhr.

AF099: Abflug Houston um 15:55 Uhr, Ankunft Paris-Charles de Gaulle um 8:15 Uhr am Folgetag.

Tel Aviv: Täglich 1 Flug ab dem 15. Dezember 2025

AF962: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 08:55 Uhr, Ankunft in Tel Aviv um 14:10 Uhr.

AF963: Abflug Tel Aviv um 15:55 Uhr, Ankunft Paris-Charles de Gaulle um 19:40 Uhr.

La Première weltweit verfügbar

Ab diesem Sommer ist La Première auf Flügen von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, São Paulo, Singapur, Tel Aviv, Tokio-Haneda und Washington, D.C. im Einsatz.

Bis Juli 2026 werden auf allen Flügen nach New York-JFK und Los Angeles die neuen La Première-Suiten verfügbar sein. Bis Ende 2026 wird das gesamte La Première-Streckennetz mit den neuen Kabinen ausgestattet sein.

Weitere Informationen zum La Première-Erlebnis von Air France gibt es hier.

Über Air France

Air France repräsentiert Frankreich seit 1933 weltweit. Mit Aktivitäten in den Bereichen Passagierbeförderung, Frachttransport und Flugzeugwartung ist Air France eine wichtige Akteurin im Luftverkehr. Mehr als 40'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür, jeder Kundin und jedem Kunden ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia bilden die Air France-KLM-Gruppe. Die Gruppe stützt sich auf ihre leistungsstarken Drehkreuze in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol, um ein umfangreiches internationales Streckennetz anzubieten. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue hat über 30 Millionen Mitglieder. Air France und KLM sind Mitglieder der SkyTeam-Allianz, der insgesamt 19 Fluggesellschaften angehören.

Air France hat sich ehrgeizige Ziele im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gesetzt und arbeitet daran, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und Projekte zu unterstützen, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre in natürlichen Kohlenstoffsenken absorbieren und speichern. Im Rahmen des Programms «Air France ACT» hat sich das Unternehmen verpflichtet, seine CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. Dieses Ziel wird durch umfangreiche Investitionen in die Flottenerneuerung mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen, die Entwicklung und Verwendung von nachhaltigerem Flugtreibstoff und die allgemeine Einführung von Ökopilotierung unterstützt.

