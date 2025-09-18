Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Twerenbold Reisen Gruppe im Einsatz für saubere Umwelt

Engagiert in der Gemeinde: Aufräumaktionen in Baden, Weinfelden und Luzern

Die Twerenbold Reisen Gruppe setzt ein Zeichen für die Umwelt und gegen Littering im öffentlichen Raum. Die Mitarbeitenden engagierten sich am Donnerstagvormittag, 18. September 2025, in drei Aufräumaktionen an den Standorten Baden, Weinfelden und Luzern. Damit unterstreicht das traditionsreiche Badener Reiseunternehmen den konsequenten Nachhaltigkeitskurs.

Am Donnerstag, 18. September 2025 wechselten die Touristik-Profis der Twerenbold Reisen Gruppe vorübergehend die Rolle: Ausgerüstet mit Greifzangen, Handschuhen und Sammelsäcken packten sie in der Umgebung ihres Arbeitsortes an. Die Mitarbeitenden engagierten sich über die freiwilligen Aufräumaktionen an drei Standorten gleichzeitig für eine saubere Umwelt. Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident Twerenbold Reisen Gruppe, erklärt: «Mit dieser Aktion unterstreichen wir unser Engagement für die Umwelt und Gesellschaft. Wir übernehmen als Reiseunternehmen nicht nur unterwegs Verantwortung, sondern bekennen uns auch an den Firmenstandorten zur Nachhaltigkeit.»

Clean-ups in Baden, Weinfelden und Luzern

Vom Twerenbold-Hauptsitz in Baden-Rütihof machten sich Mitarbeitende am Donnerstagmorgen zum Clean-up in den Badener Wald auf. Das Team von Excellence Cruises und Reisebüro Mittelthurgau befreite den öffentlichen Raum rund um die Shopping- und Fastfood-Einrichtungen am westlichen Ortsrand von Weinfelden von Abfall, während Mitarbeitende von Imbach Reisen als Dank an die Nachbarschaft die Umgebung beim Löwenplatz in Luzern von Abfall befreiten. Sie erhielten dabei Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen von Vögele Reisen aus Zürich. Die drei Teams gingen in Baden, Weinfelden und Luzern beherzt ans Werk. Der gefundene Müll wurde getrennt und fachgerecht entsorgt oder über Recycling in den Kreislauf zurückgeführt.

Förderung des Umweltbewusstseins

«Bei den gemeinsamen Aufräumaktionen geht es uns auch um die Sensibilisierung für Umweltfragen», ergänzt Karim Twerenbold. Ein Beispiel dafür ist der Badener Wald: Dort vermittelte das Stadtforstamt Baden den Teilnehmenden spannende Hintergründe zur Waldpflege und Nachhaltigkeit. «Wir setzen auf die klimatolerante Eiche, um auch in Zukunft für alle einen gesunden Wald zu erhalten», so Stadtoberförster Georg von Graefe. Twerenbold Reisen engagiert sich seit 2024 in einem gemeinsamen Projekt mit der Stadt Baden über den Erwerb von CO₂-Zertifikaten für den Klimaschutz im heimischen Wald. «Dank der finanziellen Unterstützung durch die Twerenbold Reisen AG kann die Artenvielfalt im Badener Wald aktiv gefördert werden, zum Beispiel durch die Pflege von Nassstandorten. Auch der Ersatz benzinbetriebener Kleingeräte wie zum Beispiel elektrischer Balkenmäher trägt zu den Netto-Null-Bemühungen des Stadtforstamtes bei», erläutert Georg von Graefe.

Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in der Philosophie des 130-jährigen Familienunternehmens fest verankert: Seit den Anfängen um 1895 kommt langfristiges Wachstum aus eigenen Mitteln vor schnellem Gewinn. Karim Twerenbold trägt bereits in vierter Generation die Verantwortung und vertieft das Nachhaltigkeitsengagement in allen drei Dimensionen – wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch. Alle Veranstalter unter dem Dach der Twerenbold Reisen Gruppe setzen die Strategie konsequent um: Twerenbold Reisen, Excellence Cruises und Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen sowie Vögele Reisen. «Nachhaltigkeit ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir entwickeln uns am Puls der Innovation und technologischen Möglichkeiten laufend weiter», betont Karim Twerenbold.

Im Bereich der Ökologie investiert die Twerenbold Reisen Gruppe kontinuierlich in innovative Antriebs- und Filtertechnologien für einen möglichst schadstoffarmen Betrieb der eigenen Bus- und Schiffsflotte. Für die aktuell noch unvermeidlichen CO2-Emissionen auf Reisen mit der Gruppe unterstützen die Veranstalter mit entsprechenden Beiträgen Klimaschutzprojekte in der Schweiz und international. Verantwortung übernimmt das Unternehmen auch im Bereich der Abfallvermeidung und über striktes Recycling. Dank dem Verzicht auf Verbrauchsplastik spart die Twerenbold Reisen Gruppe auf den zehn firmeneigenen Flusslinern von Excellence Cruises jährlich über 100'000 Fläschchen Duschgel, Shampoo und Bodylotion sowie 300'000 PET-Getränkeflaschen.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence Cruises, der führende Anbieter von Flussreisen, der Schiffsreisen-Spezialist Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, zehn Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

