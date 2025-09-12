Mit Air France und KLM preiswert zu Topdestinationen fliegen

Panta Rhei PR AG

Bei Air France und KLM gibt es im September zahlreiche preiswerte Flüge zu Topdestinationen. Ob New York, Boston, Punta Cana oder Amsterdam: Für diese und viele weitere interessante Ziele ist jetzt die optimale Zeit, um einen Flug zu buchen, denn noch bis zum 29. September 2025 gibt es dank den «Le Rendez-vous»-Angeboten von Air France und den KLM-«Real Deal Days» viele Flüge zu besonders attraktiven Preisen.

Wer diesen Herbst, Winter oder zu Beginn des nächsten Jahres einen Tapetenwechsel sucht, dem bieten sich jetzt beste Möglichkeiten: Dank den «Le Rendez-vous»-Angeboten von Air France und den «Real Deal Days» bei KLM gibt es viele Flüge zu diversen attraktiven Destinationen im September besonders preiswert. Lust auf pulsierendes Grossstadtleben oder weisse Sandstrände? Dann ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um den Flug zur Lieblingsdestination zu buchen: Noch bis zum 29. September 2025 können bei Air France unter anderem Flüge nach New York, Boston, Punta Cana, Bangkok oder Martinique zu günstigen Tarifen gebucht werden. Alle Destinationen und weitere Informationen gibt es unter www.airfrance.ch.

Let’s get real: Die schönsten Angebote gibt’s bei den KLM «Real Deal Days»

Authentische Erlebnisse sind das, was wirklich zählt. Mit den «Real Deal Days» von KLM lassen sich nicht nur neue Orte entdecken, sondern auch verborgene Schätze, unberührte Landschaften und authentische Kultur ergründen – und zwar zu besonders attraktiven Preisen. Noch bis zum 29. September 2025 gibt es bei KLM unter anderem Flüge in spannende Städte wie Boston, New York und Amsterdam, aber auch zu Traumzielen wie Barbados, Havanna, Sansibar und zahlreichen weiteren Destinationen zu günstigen Tarifen. Nähere Informationen und Buchung unter www.klm.ch.

