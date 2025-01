Medienmitteilung: Neues Präsidium - Peter V. Kunz stellt sich zur Wahl

Schweizer Tierschutz STS

Neues Präsidium - Peter V. Kunz stellt sich zur Wahl

Neues Präsidium: Peter V. Kunz stellt sich zur Wahl

Peter V. Kunz, Mitglied des Zentralvorstandes des Schweizer Tierschutz STS, stellt sich als Präsident der grössten nationalen Tierschutzorganisation zur Verfügung. Der Zentralvorstand und die von ihm eingesetzte Findungskommission schlagen den Delegierten vor, die Kandidatur zu unterstützen. Die Wahl findet am 15. März 2025 anlässlich einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Basel statt.

Professor Peter V. Kunz (59) ist Mitglied des Berner Tierschutz. Er ist seit 2005 ordentlicher Professor für Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Bern. Er ist der Geschäftsführende Direktor am Institut für internationales und nationales Wirtschaftsrecht (IWR). Dem Zentralvorstand des STS gehört Kunz seit Ende Januar 2024 an. Dort ist er Leiter der Finanzkommission, der Rechtskommission und Mitglied der Politikkommission.

Zentralvorstand und Findungskommission unterstützen die Kandidatur

Die Kandidatur von Peter V. Kunz war die einzige, die innerhalb der Bewerbungsfrist beim STS einging. Die eingesetzte Findungskommission führte am 8. Januar 2025 ein Hearing mit Peter V. Kunz durch, der seine Kandidatur am gleichen Tag auch dem Zentralvorstand erläuterte. Der Zentralvorstand und die Findungskommission schlagen einstimmig den Delegierten vor, die Kandidatur zu unterstützen.

Hintergrund: Rücktritt von Präsident Piero Mazzoleni

Der amtierende Präsident Piero Mazzoleni (72) hatte am 17. Oktober 2024 seinen Rücktritt per März 2025 angekündigt. Er übernahm das Amt Ende Januar 2024 interimistisch und hat in dieser kurzen Zeit wichtige Weichen für die Reform des STS gestellt. Daraufhin setzte der Zentralvorstand eine Findungskommission ein, die gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Sektionen sowie der Geschäftsleitung das Anforderungsprofil für die Nachfolge erarbeitete. Dieses Profil wurde Mitte November 2024 den Sektionen zugestellt.

Weitere Kandidaturen jederzeit möglich

Obwohl die offizielle Bewerbungsfrist abgeschlossen ist, können gemäss den geltenden Statuten Sektionen des STS bis zur Delegiertenversammlung jederzeit weitere Kandidatinnen oder Kandidaten ins Rennen schicken. Deshalb hat die Findungskommission das Anforderungsprofil auf der Webseite des STS publiziert. Es steht allen Sektionen offen, weitere interne oder externe Kandidaturen zu prüfen und der Delegiertenversammlung vorzuschlagen.

Neue Statuten für den STS

Die neue Präsidentin oder der neue Präsident wird am 15. März 2025 an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung des Schweizer Tierschutz STS gewählt. An dieser Delegiertenversammlung wird auch über eine Statutenrevision abgestimmt, die von einer Reformgruppe in Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand und den Sektionen vorbereitet wurde. Die weiteren statutarischen Geschäfte werden an einer ordentlichen Delegiertenversammlung im Herbst 2025 behandelt.

Für Anfragen an Peter V. Kunz

Prof. Dr. Peter V. Kunz

Universität Bern

Telefon: +41 31 684 55 88

Telefon: +41 31 684 89 72 (Sekretariat)

peter.kunz@unibe.ch

Für allgemeine Rückfragen

Simon Hubacher

Schweizer Tierschutz STS

Leiter Medienstelle

Mobile +41 76 531 52 80

media@tierschutz.com

Schweizer Tierschutz STS

Dornacherstrasse 101; Postfach CH-4018 Basel Telefon 061 365 99 99 media@tierschutz.com

Seit über 160 Jahren setzt sich der Schweizer Tierschutz STS für das Wohl der Tiere ein – hartnäckig, glaubwürdig und wirkungsvoll. Seine starke Kompetenz nutzt der STS national auf fachlicher und politischer Ebene, um den Tierschutz zu verbessern und Menschen für Tierschutzthemen zu sensibilisieren. Die STS-Sektionen stellen mit ihren Tierheimen und Auffangstationen die Tierschutz-Basisarbeit in allen Kantonen und Sprachregionen der Schweiz sicher.