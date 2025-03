Air France führt in der Langstrecken-Businesskabine eine Matratzenauflage von Sofitel MY BED ein

Panta Rhei PR AG

Air France wertet ihr Angebot in der Businesskabine für Langstreckenflügen weiter auf. Um den Komfort an Bord zu steigern, hat das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit Sofitel angekündigt – der Luxusmarke der Accor-Gruppe. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden ab Juli 2025 schrittweise Matratzenauflagen in der Business Class der Langstreckenflotte eingeführt. Sie sollen während der gesamten Reise für optimalen Komfort sorgen.

Für die Entwicklung der neuen Matratzenauflagen hat sich Air France mit Sofitel MyBed zusammengeschlossen – der hochwertigen Bettwarenkollektion von Sofitel, die weltweit für erstklassigen Komfort und herausragendes Know-how bekannt ist. Die beiden Marken haben es sich zur Aufgabe gemacht, französische Handwerkskunst von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Dank der neuen Auflage und den Sitzen, die sich in flache fast zwei Meter lange Betten verwandeln lassen, geniesst die Kundschaft noch erholsamere Flugstunden.

Eine Matratzenauflage für absoluten Komfort

Die speziell für die Business Class entwickelte Matratzenauflage wurde so konzipiert, dass die Fluggäste das Gefühl haben, auf einer Wolke zu schweben. Sie kann auf dem Sitz ausgerollt werden, und so eine zusätzliche Komfortschicht schaffen. Zusammen mit einem Kissen, einer Decke und Hausschuhen liegt sie beim Boarding auf den Sitzen bereit. Dank des edlen Grautons – eine der charakteristischen Farben der Businesskabine – fügt sich die neue Auflage nahtlos in das Gesamtdesign der Kabine ein und bewahrt das edle und elegante Ambiente an Bord.

Die Matratzenauflage ist leicht zu handhaben: Man legt das eine Ende über die Kopfstütze des Sitzes und streicht es gegen die Rückenlehne und Sitzkissen. Dank sorgfältig positionierten Kerben passt sie sich an die Business Class-Sitze und Sicherheitsgurte aller Flugzeugtypen (Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330, Airbus A350) an und kann während des gesamten Fluges ohne Sicherheitseinbussen verwendet werden. Nach jedem Flug wird die Auflage sorgfältig gereinigt und neu verpackt, um maximale Hygiene zu gewährleisten.

Dieses neue Zubehör wird ab Juli 2025 schrittweise an Bord eingeführt. Bis Ende des Jahres wird es auf allen Langstreckenflügen* der Airline zur Verfügung stehen, unabhängig von Abflugzeit und Flugdauer, und sorgt für höchsten Komfort während des ganzen Fluges.

Fabien Pelous, SVP Customer Experience bei Air France betont: «Wir freuen uns mit Sofitel MY BED als erfahrener Partner zusammenzuarbeiten, um die Businesskabine weiterhin zu einem wahren Wohlfühlort am Himmel zu machen. Die Einführung einer neuen Matratzenauflage wird den Komfort an Bord weiter verbessern und für noch erholsamere Nächte vor der Ankunft am Zielort sowie für mehr Entspannung während der Flüge am Tag sorgen.»

«Schlaf war schon immer ein Eckpfeiler des Sofitel-Erlebnisses», fügt Xavier Royaux, Chief Marketing Officer von Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems hinzu. «Mit der Schaffung von Sofitel MY BED im Jahr 2003 bietet Sofitel eine unvergleichliche Qualität der Erholung, die auf fundiertem Fachwissen und echter Handwerkskunst beruht. Heute freuen wir uns, diese Erfahrung dank unserer Partnerschaft mit Air France auf den Himmel auszudehnen und jedem Reisenden einzigartigen Komfort für einen wirklich erholsamen Schlaf zu bieten.»

Die Air France Businesskabine, ein aussergewöhnliches Reiseerlebnis im französischen Stil

In der Businesskabine bietet Air France Sitze an, die sich in völlig flache, fast zwei Meter lange Betten mit direktem Zugang zum Gang** verwandeln lassen. Die neuen Sitze, die auf einer Auswahl von Boeing 777-300ER und Airbus A350 verfügbar sind, bieten optimale Privatsphäre. Eine Schiebetür sorgt für einen privaten Raum, der vom Rest der Kabine abgeschirmt ist. Die Sitze sind in der Mitte der Kabine mit einer zentralen Trennwand ausgestattet, die sich leicht herablassen lässt, wenn man in Begleitung reist. Jeder Sitz verfügt über einen grossen, blendfreien 4K-HD-Bildschirm, geräuschdämpfende Kopfhörer, eine Bluetooth-Verbindung für persönliche Kopfhörer und mehrere Steckdosen. Eine Wi-Fi-Verbindung ermöglicht es den Passagieren, während des gesamten Fluges in Verbindung zu bleiben.

Wenn die Passagiere ihren Sitzplatz einnehmen, werden sie von einem beleuchteten geflügelten Seepferdchen begrüsst, dem historischen Symbol von Air France, das die reiche Geschichte der Fluggesellschaft verkörpert. Im Inneren des Sitzes vermittelt die Polsterung ein Gefühl von Komfort und Privatsphäre. Mit Wolle, gebürstetem Aluminium und vollnarbigem französischem Leder hat sich Air France für hochwertige, weiche und natürliche Materialien entschieden. Jeder Sitz ist mit dem roten Akzentsymbol, dem Markenzeichen der Fluggesellschaft, bestickt. Der Komfort der Businesskabine, die Sterneküche, sorgfältig ausgewählte Weine und Champagner sowie ein erholsamer Schlaf machen das Reisen zu einem besonderen Erlebnis.

* Ausgenommen betriebliche Unregelmässigkeiten.

** Alle Langstrecken-Business-Sitze haben direkten Zugang zum Gang, mit Ausnahme bestimmter Sitze im Airbus A330 in einer 2-2-2-Konfiguration.

Über Sofitel

Sofitel, seit 1964 ein Pionier der französischen Luxushotellerie, hat mit Sofitel MY BED die Kunst des Schlafs revolutioniert. Seit 2003 bietet dieses einzigartige Erlebnis den Gästen aussergewöhnlichen Komfort dank einer speziellen Matratze, einer Matratzenauflage, einer Bettdecke und einer Auswahl an hypoallergenen Kissen, die das Gefühl vermitteln, auf einer Wolke zu schweben. Das Sofitel MY BED-Erlebnis kann auch in der Sofitel-Boutique erworben werden. Mit mehr als 120 Hotels auf der ganzen Welt, darunter das Sofitel Le Scribe Paris Opera, das Sofitel London St James und das Sofitel Dubai The Obelisk, verbindet Sofitel lokale Eleganz mit französischem Savoir-faire. Sofitel ist Teil der Accor-Gruppe und bietet seinen Mitgliedern über das Treueprogramm ALL - Accor Live Limitless exklusive Erlebnisse. sofitel.de | sofitelboutique.de | all.de

Über Air France

Air France versteht sich seit 90 Jahren als Botschafterin der französischen Reisekunst und lässt Frankreich in der ganzen Welt erstrahlen. Air France hat sich verpflichtet, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Durch die Modernisierung ihrer Flotte, die verstärkte Integration nachhaltiger Flugkraftstoffe und den Einsatz von Öko-Pilotpraktiken will die Fluggesellschaft ihre CO₂-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent senken. Wann immer möglich, bietet Air France ihren Kundinnen und Kunden umweltfreundlichere Mobilitätslösungen an, darunter auch intermodale Lösungen in Zusammenarbeit mit der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF. Weitere Informationen über das Engagement von Air France im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gibt es unter corporate.airfrance.com/en/sustainable-development oder auf der Plattform X unter @AFnewsroom.

