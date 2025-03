Volle Ladung Musik zum Sommerbeginn

Panta Rhei PR AG

Die Veranstalter und das Publikum des GLKB Sound of Glarus haben allen Grund, sich auf den Sommer zu freuen. Das Glarner Stadtopenair läutet den Sommer pünktlich vom 19. bis 21. Juni auf dem Zaunplatz ein. Das Line-up der grössten Veranstaltung im Kanton Glarus – nach der Landsgemeinde – ist komplett.

Noch ist es Frühling am Eröffnungsabend, wenn die bezaubernde Linda Fäh (CH), die legendäre Spider Murphy Gang (D) und die stimmungsgeladenen Volxrox (CH) das GLKB Sound of Glarus am 19. Juni auf der GLKB-Hauptbühne eröffnen. Das volle Programm am Donnerstagabend haben die Veranstalter bereits Ende Februar mit den Stars auf der Nebenbühne – Finn’s Finale (CH) und Riana (CH) – bekanntgegeben. Nun sind auch alle Acts für Freitag und Samstag bereit für das Musikfest mitten im Hauptort des Kantons Glarus.

Letzter Frühlingsabend am 20. Juni

Bereits 2019 spielten Šuma Čovjek (CH) am GLKB Sound of Glarus und räumten mit den Klischees des klassischen Balkanpops auf. Die Schweizer mit Migrationshintergrund singen auf Französisch, Kroatisch und Arabisch. Die Sprachen fliessen so harmonisch ineinander, dass man das Gefühl hat, sie alle zu verstehen. Nach ihnen treten Dabu Fantastic (CH) und Luut & Tüütli mit Bandit (CH) auf der GLKB-Hauptbühne auf. Im glarnerSach Village ist wieder eine Künstlerin am Werk, die in Glarus Stammgast ist. DJ Zsu Zsu schliesst den Freitag an ihren Plattentellern ab. Vor ihr heizen der Glarner El Cambio (CH) mit seinen heimatlich-politischen Rhymes und die Zürcher Band Tesla Death Ray (CH) mit ihren psychodelischen Rocksongs auf der kleinen Bühne ein.

Erster Sommerabend am 21. Juni

Den Sommer eröffnet am Samstag Näbelliächt (CH) auf der GLKB-Hauptbühne. Gut zwei Jahre nach ihrer Gründung taufte die Glarner Band neulich ihr Debütalbum «Monumomänt». Berührende Mundarttexte und eingängige Melodien, Rap und Gesang zeichnen die Band um Luca Dällenbach (Schlagzeug), Marc Gregor (Keys, Synth), Yves Gregor (Bass, Gitarre), Phil Willi (Gitarre, Gesang) und Semira Keller (Gesang) aus. Nach ihnen spielen die Brassvirtuosen Troubas Kater (CH) und die Stimmungsgaranten Patent Ochsner (CH) auf der GLKB-Bühne. Im glarnerSach Village geht es mit Rock’n‘ Roll von The Basement Saints (CH), mit Alternative Rock von Catalyst (CH) und mit Off Beat Rock von Palko!Muski (CH) ab.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus findet von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. Juni 2025, auf dem Zaunplatz in Glarus statt.

Vorverkauf im Glarussell und bei Ticketcorner:

Lokale Vorverkaufsstelle ist das Glarussell an der Bahnhofstrasse 23 in Glarus. Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag für 75 Franken sind ab sofort erhältlich. Der Festivalpass kostet 150 Franken (3 Tage zum Preis von 2 Tagen). Zusätzlich sind Tickets auch bei allen Vorverkaufsstellen von Ticketcorner erhältlich.

