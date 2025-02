LotusFlare

LotusFlare schließt Partnerschaft mit MTN für strategische digitale Initiativen in Südafrika

Johannesburg, Südafrika, und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

LotusFlare, ein Anbieter einer Cloud-nativen digitalen Handels- und Monetarisierungsplattform für Kommunikationsdienstleister, gab heute seine Partnerschaft mit MTN South Africa, Teil des größten afrikanischen Mobilfunknetzbetreibers, zur Unterstützung strategischer Initiativen auf dem südafrikanischen Markt bekannt.

Durch die Nutzung der LotusFlare Cloud -Plattform und der umfangreichen Erfahrung des Unternehmens im Bereich des digitalen Handels und der Monetarisierung will MTN seine Flexibilität verbessern, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.

Mit dieser Initiative will MTN einen neuen Standard für Innovation und verbesserte Kundenerfahrung setzen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von MTN für die südafrikanische Telekommunikationslandschaft.

„Wir freuen uns sehr, mit MTN South Africa, einem echten Marktführer auf dem afrikanischen Telekommunikationsmarkt, zusammenzuarbeiten, und das Unternehmen auf dieser transformativen Reise zu unterstützen", sagte Sam Gadodia, CEO von LotusFlare. „Wir glauben, dass unsere Cloud-Plattform MTN in die Lage versetzen wird, seine Vision zu verwirklichen, seinen Kunden ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis zu bieten."

„Die Partnerschaft mit LotusFlare ist ein wichtiger Meilenstein in unserem ständigen Bestreben, unseren Kunden in ganz Südafrika ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unsere Dienste umzugestalten und zu verbessern und unsere Position als führender Telekommunikationsanbieter im Land weiter zu stärken", sagte Divyesh Joshi, Chief Strategy and Transformation Officer bei MTN SA.

Informationen zu LotusFlare

LotusFlare hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Plattform für den digitalen Handel und die Monetarisierung zu entwickeln, aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln, die die Technologie und die Kundenerfahrung vereinfacht, um wertvolle Ergebnisse für Unternehmen zu erzielen. LotusFlare bedient T-Mobile US, Deutsche Telecom, Globe Telecom, Liberty Latin America, Singtel, Globe Telecom, A1 Group und andere führende Kommunikationsdienstleister. Weitere Informationen unter lotusflare.com

LotusFlare-Kontaktperson

Magdalena Arnautovic

Marketing Communications and Content Manager

E-Mail-Adresse: magdalena.marjanovic@lotusflare.com

LotusFlare Nachrichten: https://lotusflare.com/news/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lotusflare

Twitter: https://twitter.com/lotus_flare

MTN-Kontaktperson

Mthokozisi Ndlovu

Senior Manager: Externe Kommunikation

E-Mail-Adresse: mthokozisi.ndlovu@mtn.com

