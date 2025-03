Panta Rhei PR AG

Air France präsentiert neues La Première-Erlebnis – Reisen vom Feinsten

Air France präsentiert neues La Première-Erlebnis –

Reisen vom Feinsten

Nach der Einführung eines aussergewöhnlichen Services für Gäste von La Première am Flughafen Paris-Charles de Gaulle im Jahr 2024 erfindet Air France das Reiseerlebnis nun in ihrer exklusivsten Kabine an Bord neu.

Vier Suiten mit jeweils knapp 3,5 Quadratmetern werden ab Frühling 2025 schrittweise in ausgewählten Boeing 777-300ER-Flugzeugen eingeführt.

Mit fünf Fenstern – einer Exklusivität von Air France – sowie einem Sitz und einer Chaiselongue, die sich in ein zwei Meter langes Bett verwandeln lässt, verspricht die neue La Première-Kabine ein einzigartiges Erlebnis, abgerundet durch einen persönlichen Service und ein Drei-Sterne-Gourmetangebot.

La Première steht für französische Eleganz und erstklassigen Service. Von der Ankunft am Flughafen bis zum Eintreffen an der Destination erleben Gäste eine exklusive, nahtlos abgestimmte Reise, geprägt von Komfort und Diskretion. «Die Einführung unseres neuen La Première-Erlebnisses ist ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Ausrichtung», so Benjamin Smith, Präsident von Air France und CEO der Air France-KLM Group. «Wir investieren weiterhin in modernste Produkte für unsere Gäste auf jeder Etappe ihrer Reise. Wir verfolgen dabei ein klares Ziel, nämlich Air France weltweit an die Spitze zu bringen. Mit einem neuen privaten Service am Boden am Flughafen Paris-Charles de Gaulle und einer komplett neugestalteten, grösseren La Première-Suite an Bord steht dieses Erlebnis für höchste Ansprüche an das Reisen von morgen. Primär prägen unsere engagierten Mitarbeitenden das Gesamterlebnis, das jede Reise aussergewöhnlichen macht. Künftig werden wir dieses neue La Première-Produkt in mehr Flugzeugen zu mehr Zielen anbieten – denn wir wollen Spitzenleistungen allenthalben erbringen.»

Eine vollständig anpassbare Suite mit fünf Fenstern – exklusiv bei Air France

Die neue La Première-Suite von Air France wurde über drei Jahre hinweg entwickelt und überzeugt durch ein einzigartiges und vollständig anpassbares Design. Sie besteht aus einem Sitz und einer Chaiselongue, die sich in ein vollwertiges Bett verwandeln lässt. Der Sitz selbst passt sich den verschiedenen Flugphasen an: Start, Landung, Essen oder Entspannung. Mit einer Lederkopfstütze – auf der das legendäre, geflügelte Seepferdchen-Emblem von Air France eingeprägt ist – und einer weichen, ergonomischen Polsterung passt sich der Sitz jedem Passagier an und sorgt für optimalen Komfort. Eine Konsole und ein Tisch in der Nähe bieten bequemen Platz zum Arbeiten oder Essen.

Die Chaiselongue wiederum schafft den perfekten Platz, um sich im Sitzen auszustrecken – ideal zum Lesen oder Filmeschauen. Für maximalen Schlafkomfort lässt sie sich nahtlos in ein komplett flaches Bett mit zwei Metern Länge und 75 Zentimetern Breite verwandeln. Die Suite bietet 25 Prozent mehr Platz als bisher und ist von raumhohen Vorhängen umhüllt, die absolute Privatsphäre schaffen. Ein besonderes Highlight sind die fünf Fenster, ein exklusives Markenzeichen von Air France. In der Mitte der Kabine können angrenzende Suiten durch eine verschiebbare Trennwand miteinander verbunden werden – ideal für gemeinsam reisende Gäste.

Die Quintessenz der Eleganz

Die neuen Suiten wurden von STELIA Aerospace in Frankreich gefertigt und bestehen aus edlen Materialien wie Vollnarbenleder und feiner Wolle. Das Design kombiniert dezente Grautöne mit von der Haute Couture inspirierten roten Akzenten und champagnerfarbenen Metallic-Details. Um das Raumgefühl zu maximieren, wurden herkömmliche Gepäckfächer durch Bodenstaufächer ersetzt. Eine grosse Schublade schafft Platz für zwei Handgepäckstücke, während ein weiteres Fach unter der Chaiselongue für die Schuhe vorgesehen ist. Ein persönliches Fach mit beleuchtetem Spiegel und ein individueller Kleiderschrank runden das Design ab. Das Beleuchtungskonzept mit individuell einstellbaren Lampen und sanftem Ambiance-Spot schafft eine angenehme Atmosphäre. Die Fenster verfügen über elektrisch steuerbare Verdunkelungen. Für Unterhaltung sorgen über 1'500 Stunden an Filmen und Serien auf zwei 32-Zoll-4K-Bildschirmen, die vom Sitz, der Chaiselongue oder vom Bett aus nutzbar sind. Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung liegen ebenfalls bereit, eigene Geräte können per Bluetooth verbunden werden.

Jede Suite ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet, darunter 110-V/220-V-Steckdosen, USB-A- und USB-C-Ports sowie eine kabellose Ladestation. Kostenloses WLAN ist während der gesamten Reise verfügbar, bald ergänzt durch einen neuen Ultra-Highspeed-Internetzugang.*

*Die Einführung dieses neuen WLAN-Dienstes in der gesamten Air France-Flotte startet in der Sommersaison 2025. Für Kundinnen und Kunden von Flying Blue und La Première ist der Service völlig kostenlos.

Alle Funktionen der Suite – Sitzneigung, Beleuchtung und Fensterjalousien – lassen sich intuitiv über ein kabelloses Touchscreen-Tablet steuern.

Die vier Suiten werden schrittweise in ausgewählten Boeing 777-300ER-Flugzeugen eingeführt. Die «Épernay» ist das erste Flugzeug mit der neuen La Première-Kabine und bereits ab diesem Frühling nach New York-JFK unterwegs. Weitere Destinationen – darunter Los Angeles, Singapur und Tokio-Haneda – werden im Sommer 2025 hinzukommen. La Première ist derzeit von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, São Paulo, Singapur, Tokio-Haneda und Washington verfügbar.

Klicken Sie hier, um mehr über das neue La Première-Erlebnis von Air France zu erfahren.

La Première – Reisen auf höchstem Niveau

Seit 1933 steht Air France für luxuriöses Reisen. Mit der neuen La Première-Suite setzt die Airline neue Massstäbe im Premiumsegment – von der exklusiven Flughafenlounge über private Suiten an Bord bis hin zu einer erlesenen Auswahl an Speisen und Getränken. Mit der Weiterentwicklung dieses einzigartigen Konzepts bekräftigt Air France ihr Engagement für höchste Exzellenz und unvergessliche Reiseerlebnisse.

«Le Pyjama» von Jacquemus für Air France La Première

Am 18. März 2025, stellte Air France in Paris ihr neues La Première-Reiseerlebnis vor. Zur Feier dieses Meilensteins hat die Airline in Zusammenarbeit mit dem französischen Modehaus Jacquemus ein exklusives Loungewear-Set entworfen, das künftig allen La Première-Gästen überreicht wird. Erstmals kooperiert Air France mit dem Designer Simon Porte Jacquemus. Dessen Design kombiniert Komfort und Eleganz auch in 10’670 Metern Höhe über Meer. Das marineblaue Baumwoll-Set trägt das historische geflügelte Seepferdchen-Emblem von Air France sowie ein dezentes «Le Pyjama»-Etikett. Ein Ripsband mit dem Jacquemus-Logo schmückt die Rückseite.

Erhältlich ist das Pyjama-Set in vier Grössen, das Oberteil wahlweise mit V- oder Rundhalsausschnitt. Es wird in einem kissenbezugförmigen Beutel aus Baumwollpopeline präsentiert, der in Blau oder Rot mit surrealistischem Trompe-l’œil-Design gestaltet ist.

«Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Maison Jacquemus. Jedes Detail zählt für ein unvergessliches Reiseerlebnis. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, jeden Moment in dieser aussergewöhnlichen Kabine zu verschönern», so Fabien Pelous, Director of Customer Experience bei Air France.

La Première Air France, die schönste Definition des Reisens.

Über Jacquemus

Jacquemus wurde 2009 von Simon Porte Jacquemus in Paris, Frankreich, gegründet. Die Marke ist dem Andenken der verstorbenen Mutter des Designers gewidmet. Die Jacquemus Ready-to-wear- und Accessoire-Kollektionen für Damen und Herren spiegeln die französische Lebensart und universelle Schönheitsgesten wider und umfassen Einflüsse von der Kunstfotografie über dekorative Kunst, Kino, Malerei bis hin zur Bildhauerei. Im Laufe der Jahre inszenierte Jacquemus Laufsteg-Produktionen an einzigartigen und unerwarteten Orten, darunter ein Pariser Schwimmbad, das Musée Picasso, ein Lavendelfeld in der Provence, ein Weizenfeld ausserhalb von Paris, eine Salzwiese in der Camargue und ein Strand auf Hawaii. In jüngerer Zeit präsentierte die Marke Auftritte an Schauplätzen wie dem Kanal des Schlosses von Versailles (Le Chouchou), in der Fondation Maeght (Les Sculptures), in der Casa Malaparte (La Casa) und oder in Auguste Perrets Pariser Wohnung (La Croisière).

Jacquemus mit Sitz im 8. Arrondissement von Paris ist ein unabhängiges Modehaus mit über 300 Mitarbeitern. Seit 2022 hat sie ihr erstes festes Outlet in der Avenue Montaigne 58 in Paris. Weitere Boutiquen finden sich in Dubai, Seoul, New York (SoHo) und London (New Bond Street).

