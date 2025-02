LID Pressecorner

Guter Geschmack im Vordergrund - Seeland Bio eröffnet neuen Hofladen «Frisch vom Hof»

Medienmitteilung 25. Februar 2025 - Passion Seeland bio:logique

Guter Geschmack im Vordergrund

Seeland Bio eröffnet neuen Hofladen «Frisch vom Hof»

Seeland BIO in Büchslen FR ist spezialisiert auf den Anbau und die Aufbereitung von Bio-Gemüse. Mitte Dezember 2023 wurde ihre neue Aufbereitungshalle in Kerzers in Betrieb genommen. Seither wird das Bio-Gemüse im Neubau gelagert, abgepackt und aufbereitet. Mit dem neuen Betriebsgebäude und den neuen Räumen konnten wichtige Prozesse vereinfacht und Standorte zusammengeschlossen werden.

Am Samstag, den 1. März 2025 wird auch der neue Hofladen «Frisch vom Hof» an der Murtenstrasse 51 in 3216 Ried b. Kerzers eröffnet. Im neuen Look werden die Produkte stilvoll präsentiert. Daneben erwartet die Besucher am Tag der Eröffnung feines Bio-Gemüse und weitere Köstlichkeiten zum Degustieren. Neben eigenem Gemüse bietet Seeland Bio auch ein Sortiment an weiteren zugekauften Bio-Produkten, regionalen Spezialitäten sowie selbst hergestellten Bio-Köstlichkeiten an. Neu im Angebot ist auch ein Take-Away-Service mit Bio-Kaffee to-go, knackigen frischen Bio-Salaten und selbstgemachten Sandwiches. Das Seeland Bio Team freut sich über die Eröffnung und zahlreiche Besucher.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis findet am 24. Mai 2025 statt. Seeland Bio öffnet seine Türen für Nachbarn und interessierte Gäste. Am Tag der offenen Tür wird auch die Besuchergalerie offiziell eröffnet, diese bietet Besucher:innen einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen. Die Galerie verläuft oberhalb der Aufbereitungshalle, so können Gäste miterleben, wie das frische Bio-Gemüse, das später im Hofladen oder im Detailhandel erhältlich ist, verarbeitet wird. Seeland Bio hat sich damit zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für regionales Bio-Gemüse zu stärken, einen transparenten Einblick in die Produktionsprozesse zu bieten und die Konsument:innen für eine ausgewogene, sichere sowie nachhaltige Ernährung zu sensibilisieren.

Mit Passion das Seeländer Bio-Gemüse stärken

Das Neubauprojekt von Seeland Bio ist Teil des regionalen Entwicklungsprojekts PRE BioGemüse Seeland. Das Projekt verfolgt das Ziel, das Bio-Gemüse im Seeland entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Vermarktung zu stärken. Im Rahmen des Projekts wurde auch die Dachmarke «PASSION SEELAND bio:logique» geschaffen. Sie vereint verschiedene Akteure der Bio-Gemüsebranche und -Winzer im Seeland sowie Produzent:innen von weiteren Bio-Produkten des Kantons Freiburg.

Adresse Hofladen im neuen Betriebsgebäude:

Seeland Bio

Hofladen „Frisch vom Hof“

Murtenstrasse 51

3216 Ried b. Kerzers

Öffnungszeiten Hofladen:

Montag – Freitag: 07:30 bis 18:30 Uhr

Samstag: 07:30 bis 15:00

Weiterführende Informationen:

24.5.2025 Tag der offenen Tür - Neubau Seeland Bio

www.passion-seeland.bio/gemeinsam-fuer-bio

www.seelandbio.ch

Kontakt: Christian Herrli Stv. Geschäftsführer Seeland Bio Tel. 079 390 29 08 E-Mail: ch.herrli@seelandbio.ch