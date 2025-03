Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Das grösste Ferienfest der Twerenbold Reisen Gruppe

Badener Traditionsveranstalter liefert vielseitige Reiseinspiration

Das grösste Ferienfest der Twerenbold Reisen Gruppe

Über 3500 Stammgäste und Reisebegeisterte besuchten vom 20. bis 22. März 2025 das Ferienfest der Twerenbold Reisen Gruppe in Baden-Rütihof. Die Messe am Twerenbold-Hauptsitz präsentierte sich anlässlich des 130. Geburtstages des Familienunternehmens grösser als je zuvor und bot eine ausgewogene Mischung aus Information, Unterhaltung und Genuss. Im Vordergrund stand wie gewohnt der Austausch über die geteilte Reisepassion.

Mit dem dreitägigen Ferienfest lanciert die Twerenbold Reisen Gruppe im Frühling jeweils die Reisesaison. Die Bushallen am Hauptsitz in Baden-Rütihof verwandeln sich vorübergehend in ein Messeareal, auf dem sich der Reisekosmos der Twerenbold Reisen Gruppe in seiner erstaunlichen Vielfalt entfaltet. Die diesjährige Ausgabe vom Donnerstag, 20. März bis Samstag, 22. März 2025 setzte als bisher grösste neue Massstäbe. Ein Anbau sorgte für grosszügigere Platzverhältnisse und ermöglichte ein noch attraktiveres und komfortableres Messe-Erlebnis.

Ferienfest im Zeichen von «130 Jahre Twerenbold»

Twerenbold-Busse brachten die Gäste bequem aus verschiedenen Regionen der Deutschschweiz ans Fest der Reiseträume. Es lockte dieses Jahr über 3500 Besucherinnen und Besucher an und stand unter einem besonders festlichen Stern: Der Traditionsveranstalter Twerenbold begeht dieses Jahr sein 130-Jahre-Jubiläum. Auf der Ferienfest-Bühne befragte der Ex-Radprofi und Moderator Franco Marvulli den Verwaltungsratspräsidenten Karim Twerenbold über den Wertekompass des Familienunternehmens. Als entscheidende Pfeiler des Erfolges erwähnte Karim Twerenbold die langfristige strategische Ausrichtung, die kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots, den steten Fokus auf Innovation und das starke Nachhaltigkeits-Bekenntnis. Einmalig ist im Familienbetrieb die Nähe zu den Mitarbeitenden und zur Stammkundschaft. «Das Ferienfest bietet uns Gelegenheit für den persönlichen Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden. Das ist ein wichtiger Gradmesser. Ich spürte in den Gesprächen viel Zustimmung und Begeisterung. Das bestätigt mir: Wir sind auf dem richtigen Weg», freut sich Karim Twerenbold.

Kreative Stoffe rund ums Reisen

Der neue Unternehmensfilm zum 130-Jahre-Jubiläum setzt «Die Kunst des Reisens» kreativ in Szene. Packende Bilder, Eindrücke und Erinnerungsblitze von unterwegs fügen sich zu einem filmischen Mosaik zusammen. Der vierminütige Film transportierte am Ferienfest auf der Grossleinwand die Faszination des Reisens mit der Twerenbold Reisen Gruppe vielseitig. Die Ferienfest-Bühne bot einen passenden Rahmen, um die neuen Outfits der Crews an Bord der bald zehn Excellence-Flussschiffe erstmals öffentlich vorzustellen. Für den frischen Excellence-Look sorgte die Designerin Veronika Swienty vom renommierten Atelier KahnSwienty in Cham. Stoff vom Feinsten hielten auch Sybil Schreiber und Steven Schneider bereit. Das berühmteste Kolumnisten-Ehepaar der Schweiz teilte mit den Ferienfest-Gästen ihre jüngsten Reisegeschichten.

Eintauchen und Reiseluft schnuppern

An den Messeständen erhielten die Gäste Inspiration für Bus-, Musik- und Veloreisen mit Twerenbold, für Flussreisen mit Excellence, Kreuzfahrt-Highlights auf den Weltmeeren, Erlebnisreisen mit Vögele und Wanderreisen mit Imbach. Als Gastregion brachte die Insel Elba mediterranes Flair in die Messehalle und der nördliche Nachbar Deutschland stellte sich touristisch von neuen Seiten vor. In drei Kinos standen während der Messe täglich bis zu 24 Präsentationen auf dem Programm. Expertinnen und Experten stellten einem interessierten Publikum auf persönliche Weise verschiedene Reiseziele vor. Draussen glänzten die neuen E-Bike-Modelle im Fahrzeugpark von Twerenbold in der Frühlingssonne und standen für Testfahrten bereit. Echte Reiseluft liess sich auf Ausfahrten mit dem Königsklasse- oder Oldtimer-Bus von Twerenbold schnuppern.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Flussreisen und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Mit der Excellence Crown stösst Anfang Mai 2025 ein neues Flussschiff zur Flotte, das mit seinem Design und seiner effizienten Antriebstechnologie Massstäbe setzt. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

