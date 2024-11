Constantin Film

Gerard Butler kehrt mit Action-Highlight zurück

CRIMINAL SQUAD 2

Ab 16. Januar 2025 im Kino

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Rechnung ist noch nicht beglichen! Zumindest wenn es nach FBI-Ermittler Nick "Big Nick" O'Brien geht. In der actionreichen Fortsetzung des gleichnamigen Heist-Thrillers von 2018 trifft Gerard Butler in der Rolle des skrupellosen Cops erneut auf L.A.-Räuber Donnie Wilson (O'Shea Jackson Jr.), der in die zwielichtige Welt unberechenbarer Diamantendiebe abtaucht und zusammen mit der berüchtigten Panther-Mafia seinen nächsten großen Coup in Europa plant: einen spektakulären Raubüberfall auf die weltgrößte Diamantenbörse.

CRIMINAL SQUAD 2 kommt am 16. Januar 2025 im Verleih von Constantin Film in die deutschen Kinos.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/0s80DPd1JxI

Für CRIMINAL SQUAD 2 inszenierte Regisseur und Drehbuchautor Christian Gudegast, wie bereits beim ersten Teil Gerard Butler (PLANE, HAS FALLEN-Reihe) und O'Shea Jackson Jr. (STRAIGHT OUTTA COMPTON, GODZILLA2 2) in den Hauptrollen, die weibliche Hauptrolle spielt Evin Ahmad ("Who is Erin Carter?"). Ebenso zum Cast zählen u.a. Salvatore Esposito ("Ghomorra", Fargo"), Stephane Coulon ("Profiling Paris") Nazmiye Oral ("Undercover"), Dino Kelly ("Peaky Blinders"), Orli Shuka ("Gangs of London") sowie Cristian Solimeno (RUSH - ALLES FÜR DEN SIEG). Der Actioner ist eine Produktion von TT Entertainment, eOne Features, G-Base und Diamond Film Productions (Produzenten: Tucker Tooley, Gerard Butler, Alan Siegel, Mark Canton).

Kinostart: 16. Januar 2025 im Verleih der Constantin Film

Ab sofort stehen Fotos sowie der Trailer zum Download zur Verfügung unter: https://presse.constantin.film. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Agentur: