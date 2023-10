Panta Rhei PR AG

Air France-KLM und GOL unterzeichnen Vereinbarung zur Verlängerung und Verbesserung ihrer kommerziellen Partnerschaft

Die im Jahr 2014 begonnene kommerzielle Partnerschaft wird um zehn Jahre verlängert, mit gegenseitiger Exklusivität für den Verkehr zwischen Europa und Brasilien. Die verstärkte kommerzielle Zusammenarbeit bietet eine verbesserte Konnektivität mit über 125 Zielen in Europa und Brasilien und deckt 99 Prozent der Nachfrage zwischen den beiden Gebieten ab. Die Partnerschaft umfasst auch eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Wartung, wobei Air France Industries KLM E&M seine Unterstützung für die CFM56- und LEAP-Triebwerke von GOL ausbaut.

Air France-KLM und GOL Linhas Aéreas Inteligentes haben heute eine Vereinbarung zur Verlängerung und Stärkung ihrer kommerziellen Partnerschaft für die nächsten zehn Jahre unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung stimmen beide Parteien gegenseitig der Exklusivität auf den Strecken zwischen Europa und Brasilien zu und stärken so ihre kommerzielle Zusammenarbeit. Dies wird zu besseren Anschlussmöglichkeiten, einem verbesserten Kundenerlebnis und mehr Vorteilen für ihre jeweiligen Kunden und Kundinnen führen.

Die kommerzielle Partnerschaft zwischen Air France-KLM und GOL wurde ursprünglich 2014 für eine Dauer von fünf Jahren gegründet und bereits 2019 verlängert. Sie deckt über 99 Prozent der Nachfrage zwischen Brasilien und Europa ab. Heute setzt jeder fünfte Kunde, der mit Air France oder KLM nach Brasilien reist, seine Reise mit einem von GOL durchgeführten Anschlussflug fort. Insgesamt haben seit der Einführung dieser Partnerschaft mehr als zwei Millionen Fluggäste von ihr profitiert.

Im Rahmen der Erneuerung ihrer Partnerschaft werden Air France, KLM und GOL weiterhin in die Verbesserung des Kundenerlebnisses investieren, um ein immer einheitlicheres Produkt anbieten zu können. Die Kunden und Kundinnen werden von einem optimierten Streckennetz zwischen Europa und Brasilien profitieren, das über 80 europäische Ziele, 45 Ziele in Brasilien und demnächst auch neue Ziele in Lateinamerika abdeckt. Darüber hinaus sieht das Abkommen die Ausweitung von Codesharing-Vereinbarungen, die Verstärkung gemeinsamer Marketingaktionen sowie bessere Kundenvorteile durch die Vielfliegerprogramme Flying Blue von Air France-KLM und Smiles von GOL vor.

Diese verstärkte Zusammenarbeit wird sich auch in einer Ausweitung der Wartungsarbeiten niederschlagen, die Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFIKLME&M) für GOL bereitstellt, wobei die CFM56- und LEAP-Triebwerke der brasilianischen Fluggesellschaft unterstützt werden.

Benjamin Smith, Chief Executive Officer von Air France-KLM, erklärte: «Südamerika – und insbesondere Brasilien – ist einer der strategischsten Märkte für Air France-KLM. Die historische Partnerschaft zwischen Air France-KLM und GOL hat massgeblich dazu beigetragen, dass wir unseren Fluggästen ein umfassendes und vielfältiges Angebot auf diesen Zielen bieten können. Aufbauend auf dem, was wir bereits erreicht haben, freuen wir uns sehr, diese exklusive Partnerschaft um weitere zehn Jahre zu verlängern und zu vertiefen. Diese neue Vereinbarung wird es uns ermöglichen, die strukturellen Verbesserungen umzusetzen, die notwendig sind, um die führende Position von Air France-KLM und GOL zwischen Brasilien und Europa zu sichern.»

Celso Ferrer, Generaldirektor von GOL, erklärte: «Unsere Partnerschaft mit Air France-KLM hat sehr viele Verbesserungen und Vorteile für alle unsere Kundinnen und Kunden gebracht und beruht auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Wir sind stolz darauf, dieses neue Jahrzehnt der Partnerschaft zu feiern, das eine lange und erfolgreiche Geschichte krönt, die auch wesentliche Elemente wie die Flugzeugwartung umfasst. Ich bekräftige erneut das volle Engagement von GOL für die Unterstützung und Hilfe bei der Stärkung der Flugrouten zwischen Brasilien und Europa, und wir haben keinen Zweifel daran, dass Air France-KLM der beste Partner dafür ist.»

Optimierte Anschlussflüge über die Drehkreuze von Air France-KLM und GOL in Europa und Brasilien

Passagiere von Air France und KLM können über São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) und Fortaleza (FOR) auf GOL-Flüge umsteigen. GOL-Passagiere haben ausserdem Zugang zum weltweiten Streckennetz von Air France und KLM über die Drehkreuze Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol.

In der Wintersaison 2023-2024 bietet Air France 24 wöchentliche Flüge nach Brasilien an (14 x São Paulo, 7 x Rio de Janeiro und 3 x Fortaleza) und KLM wird 14 wöchentliche Flüge nach Brasilien anbieten (7 x São Paulo, 7 x Rio de Janeiro).

Über Air France-KLM

Als Global Player mit starken europäischen Wurzeln sind die Hauptgeschäftsfelder der Air France-KLM-Gruppe die Beförderung von Passagieren und Fracht im Luftverkehr sowie die Wartung von Flugzeugen. Air France-KLM ist eine führende Akteurin im internationalen Flugverkehr aus Europa, die hauptsächlich von den Drehkreuzen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol aus betrieben wird. Sie bietet ihren Kunden und Kundinnen mit Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia ein umfangreiches weltweites Streckennetz mit 300 Destinationen. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue zählt zu den führenden in Europa und hat über 20 Millionen Mitglieder. Air France-KLM betreibt mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic das grösste transatlantische Joint Venture mit über 340 täglichen Flügen im Jahr 2019. Air France-KLM ist Mitglied der SkyTeam-Allianz, die 19 Fluggesellschaften umfasst, Zugang zu einem riesigen globalen Netzwerk bietet und ihren Gästen ein Reiseerlebnis ermöglicht, das Qualität und reibungslosen Ablauf vereint. www.airfranceklm.com

Über GOL

GOL, ein Mitglied der Abra-Gruppe, ist eine führende nationale Fluggesellschaft in Brasilien. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die Gesellschaft die niedrigsten Stückkosten in Lateinamerika und demokratisiert damit den Flugverkehr. Das Unternehmen unterhält Allianzen mit American Airlines und Air France-KLM und stellt seinen Fluggästen mehrere Codesharing- und Interlining-Vereinbarungen zur Verfügung, die bequemeres und einfacheres Umsteigen in jedes Gebiet ermöglichen, das von den Partnern bedient wird. Nach dem Motto «Der Erste für alle» bietet GOL ihren Fluggästen das bestmögliche Reiseerlebnis, darunter: die meisten Sitze und mehr Platz zwischen den Sitzen, das grösste Portal mit Internet, Filmen und Live-TV sowie das beste Vielfliegerprogramm Smiles. Im Bereich des Gütertransports liefert Gollog Bestellungen in verschiedene Regionen Brasiliens und ins Ausland. Das Unternehmen verfügt über ein hochqualifiziertes Team von 13’800 Luftfrachtfachleuten, für die Sicherheit an erster Stelle steht. GOL hat einen erstklassigen Wert und betreibt eine homogene Flotte von 141 Boeing 737. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (GOL) und der Brasilianischen Börse B3 (GOLL4) notiert. www.voegol.com.br/ir

