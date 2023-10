Panta Rhei PR AG

Top-Experte: Rudolf Schuler verstärkt Tech-Team bei Wirz & Partners

Zug, 10. Oktober 2023 * * * Wirz & Partners, ein führendes Personal- und Managementberatungsunternehmen in Zug, begrüsst neu Rudolf Schuler als Partner im Bereich Technology in seinen Reihen. Mit dieser Erweiterung stärken Wirz & Partners, die im Rating der Handelszeitung regelmässig zu den Top 10 im Top-Executive-Search gewählt werden, ihre führende Position in der Rekrutierung von Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie von Führungskräften auf C-Level-Stufe.

Rudolf Schuler wird sich auf die Besetzung von Verwaltungsrats- und C-Level-Positionen im Technologiesektor konzentrieren. Er verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche, die er unter anderem als Senior Executive bei führenden internationalen Unternehmen wie Oracle, BMC und Sage sammeln konnte.

«Seine langjährige Erfahrung in operativen Führungspositionen auf Country Management-, EMEA- und DACH-Ebene in Verbindung mit seinem exzellenten Board- und C-Level-Netzwerk machen ihn zum idealen Partner in der Rekrutierung von Führungskräften», sagt Erik Wirz, Gründer und Managing Partner bei Wirz & Partners. Sein ausgeprägtes Interesse an Menschen und deren Motivation ermöglichen es ihm, Talente schnell zu erkennen und in Positionen zu bringen, in denen sie ihr volles Potenzial entfalten können.

Als Diplomingenieur der Elektrotechnik (Fachhochschule Wiesbaden) verfügt Rudolf Schuler über die Fähigkeit, in strukturierten Prozessen zu arbeiten, und er ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit, was ihn zu einem gefragten Sparringspartner für Führungskräfte in der Technologiebranche macht. «Ich bin leidenschaftlicher Headhunter und Berater mit Expertise in Technologie, Vertrieb und Führung. Bei Wirz & Partners konzentriere ich mich auf Technologie, Vertrieb und Führung. Als Technologie-Enthusiast verstehe ich Tech-Trends und verbinde Top-Talente. In Sachen Vertriebskompetenz fokussiere ich mich auf starke Führung und den daraus resultierenden Vertriebserfolg», erklärt Rudolf Schuler.

Rudolf Schuler ist in Zweibrücken (Deutschland) geboren. Er ist leidenschaftlicher Sportler und liebt die Natur. Wenn er nicht arbeitet, ist Rudolf Schuler primär in den Bergen zum Wandern, Skifahren oder Gleitschirmfliegen unterwegs.

Über Wirz & Partners

Als eine der führenden Executive Search Firmen unterstützt Wirz & Partners bei der Suche nach Managementpersönlichkeiten und Verwaltungsräten. Spezialisiert hat sich die Firma mit Sitz in Zug auf die Medtech-, Biotech- und Pharmabranche sowie auf die Management-Beratungs-, Technologie- und IT-Branche. Erst kürzlich wurde sie von der Handelszeitung wiederum unter die zehn besten Executive Search Firmen der Schweiz gewählt.

www.wirz-partners.ch

Medienkontakt Wirz & Partners Management Consulting AG Erik Wirz, Managing Partner Tel.: +41 44 515 02 60