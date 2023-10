Panta Rhei PR AG

Twerenbold Reisen Gruppe verankert sechs Wochen Ferien für alle

Familienunternehmen setzt wegweisendes Zeichen in der Reisebranche

Sechs Wochen Ferien für alle: Die Twerenbold Reisen Gruppe investiert strategisch in ihre Mitarbeitenden und stärkt damit ihre Position als attraktive Arbeitgeberin in der Schweizer Reisebranche. Mit einem flexiblen Gleitzeitmodell führt das Badener Familienunternehmen eine weitere zeitgemässe Neuerung ein.

Die Twerenbold Reisen Gruppe gewährt ab dem Jahr 2024 allen Mitarbeitenden mehr Freizeit: Angestellte mit einem 100-Prozent-Pensum erhalten pro Jahr neu sechs Wochen bezahlte Ferien statt wie bisher fünf. Das Ferienkontingent der Teilzeitmitarbeitenden erhöht sich anteilsmässig im gleichen Umfang. Am Hauptsitz in Baden Rütihof sowie an den Standorten in Weinfelden, Luzern und Zürich sind über 600 Mitarbeitende für die Twerenbold Reisen Gruppe tätig. Zum innovativen Schweizer Reiseunternehmen gehören die in ihrem Bereich führenden Spezialisten Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen sowie Vögele Reisen.

Stets die besten Talente im Fokus

Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe, erklärt: «Der Anspruch, stets die besten Produkte zu kreieren und unseren Kundinnen und Kunden höchste Qualität zu bieten, liegt in der DNA unseres Familienunternehmens. Engagierte und motivierte Mitarbeitende sind die Basis unseres Erfolgs, ihre Handschrift zeichnet das persönliche Reiseerlebnis mit unseren Veranstaltern aus. Mit dem Entscheid, sechs Wochen Ferien anzubieten, investieren wir in unsere aktuellen Mitarbeitenden wie auch in die zukünftigen Talente.»

Investment in individualisierte Konzepte

Im Zuge der weiterentwickelten Personalstrategie setzt die Twerenbold Reisen Gruppe fortan auf ein flexibles Gleitzeitmodell. Dieses ermöglicht den Mitarbeitenden eine flexiblere, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Arbeitsplanung. Mit dieser Massnahme unterstreicht das traditionsreiche KMU seine Rolle als fortschrittlicher Arbeitgeber und top Adresse für aktuelle Mitarbeitende sowie neue Talente. Zusätzlich investiert die Twerenbold Reisen Gruppe weitsichtig, indem sie das interne Weiterbildungsangebot systematisch ausbaut.

Hohe Identifikation und grosse Gestaltungsmöglichkeiten

Um den Puls der Teams noch besser zu fühlen, hat die Twerenbold Reisen Gruppe in diesem Jahr eine Mitarbeitenden-Umfrage durchgeführt. Diese wird alle zwei Jahre wiederholt. Vier von fünf Mitarbeitende haben daran teilgenommen. «Diese ausserordentlich hohe Resonanz freut mich enorm, denn sie zeugt vom grossen Vertrauen und Engagement unserer Mitarbeitenden», betont Karim Twerenbold. Er nimmt aus der Studie folgende Haupterkenntnisse mit: «Die Identifikation mit unserem Unternehmen und den Produkten ist sehr hoch, der Teamspirit und die Gestaltungsmöglichkeiten sind gross und die Arbeit wird als interessant wertgeschätzt.»

Die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente – per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss. Die Gruppe erreicht einen Umsatz von 150 Millionen Schweizer Franken und weist 320 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Fluss- und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderreisen und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 65 eigene Reisebusse, neun Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Adria zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

