Panta Rhei PR AG

90 Jahre Eleganz: Air France feiert mit ikonischen Uniformen und einer spektakulären 3D Fashion Show

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Dokumente

90 Jahre Eleganz: Air France feiert mit ikonischen Uniformen und einer spektakulären 3D Fashion Show

Air France – ein Name, der in der Luftfahrt für Eleganz steht – feiert mit Stolz ihr 90-jähriges Bestehen. Das heisst auch: neun Jahrzehnte Technologie, Innovation und Komfort in der Luft. Ikonisch steht Air France, die erstmals am 7. Oktober 1933 startete, für stilvolles Reisen, Gourmetgenuss, Design und Mode, Kunst und Architektur. Entlang des Mottos «Je-ne-sais-quoi» transportiert Air France so ihre Ambition, Fliegen in neue Dimensionen der Eleganz und Exzellenz zu führen. Der runde Geburtstag wurde im Château des Bois in Satigny in der Schweiz würdig begangen.

Air France feierte den runden Geburtstag in der Schweiz an einem erlesenen Ort: Die Fluggesellschaft lud ihre wichtigsten Partner am gestrigen 12. Oktober 2023 ins Château des Bois in Satigny ein. Michelin-Sternekoch Michel Roth und sein Team verwöhnten die rund 120 geladenen Gäste in exklusivem Ambiente. Der französische Spitzenkoch hat bereits mehrfach Menüs für die Business-Kabine von Air France kreiert. Unter den Gästen waren auch Angus Clarke, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Air France-KLM sowie Noud Duyzings, Senior Vice President Europe bei Air France-KLM. Die neue Air France Country Sales Managerin Armelle Comte hält fest: «Ich bin sehr stolz und glücklich, gemeinsam mit unseren geschätzten Kunden und Partnern dieses Jubiläum in diesem ausserordentlichen Rahmen feiern zu dürfen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Vergangenheit und Zukunft nahtlos ineinander übergehen. Einmal mehr haben wir es geschafft, Eleganz mit modernster Technologie zu verbinden. Im einzigartigen Stil, wie wir es bei Air France immer getan haben und weiterhin tun werden.»

Eine virtuelle Hommage an 90 Jahre Eleganz

Als Teil der Feierlichkeiten zeigte Air France eine einzigartige und fesselnde Modenschau, eine moderne und nachhaltige Hommage an die ikonischen Uniformen, welche die Stewardessen in den letzten 90 Jahren getragen haben. Im Gegensatz zu traditionellen Modenschauen, bei denen die Kleidung an verschiedene Orte transportiert werden muss, wählte Air France einen kreativen und innovativen Ansatz zugleich: eine virtuelle 3D-Modenschau, welche die Eleganz der Vergangenheit in die Gegenwart bringt, ohne dass Kleidung vor Ort benötigt wird. Die 3D-Modenschau bot den Gästen eine faszinierende Reise durch neun Jahrzehnte Air France-Geschichte und liess gleichzeitig den Geist klassischer Modenschauen aufleben. Sie zeigte die Entwicklung der Flugbegleiterinnen-Uniformen, die nicht nur die wechselnden Modetrends widerspiegeln, sondern auch das Engagement der Fluggesellschaft, Stil mit Funktionalität zu verbinden.

Das geschichtsträchtige Erbe beleuchten

Der Kurzfilm zeigte den allerersten Air France-Anzug, den die Flugbegleiterinnen 1946 trugen. Er wurde von Georgette Renal entworfen und trägt die Spuren einer vergangenen Ära mit militärischen Einflüssen. Der Anzug von Georgette de Trèze aus dem Jahr 1951 zeigt den Wandel zu einem eleganteren, femininen Stil. Die Show ging weiter mit den ikonischen Uniformen von Christian Dior und Balenciaga und lässt keinen Zweifel an der engen Verbindung zwischen Air France und der Haute-Couture-Mode. Der Film fing den Geist der Jahrzehnte ein mit Anzügen, wie dem Concorde-Kleid von 1976, das vom Modehaus Jean Patou entworfen wurde, dem «Tropical»-Kleid von Carven aus dem Jahr 1978, dem Sommerkleid von Louis Feraud aus dem Jahr 1987 und einem der beliebtesten Stücke der Air France-Uniformen: dem Fregattenkleid von 1987. Die modernsten Anzüge der Show waren der Sommeranzug von Nina Ricci aus dem Jahr 1997 und das blaue Sommerkleid von Christian Lacroix aus dem Jahr 2005, das die Uniformen von Air France neu definierte. Hier geht es zum Film: https://bit.ly/Hypergram_Show.

Service mit Stil

Von den eleganten und klassischen Stilen des frühen 20. Jahrhunderts bis zu den modernen, schnittigen Designs von heute verkörpern die Uniformen seit jeher die Essenz französischer Eleganz und Raffinesse. Die glanzvolle Geschichte von Air France ist eng mit der Geschichte der zivilen Luftfahrt verwoben. Das Unternehmen hat eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Luftfahrttechnologie und der operativen Exzellenz gespielt. Im Laufe der Jahre hat Air France der Sicherheit und dem Komfort der Passagiere sowie einem erstklassigen Bordservice stets höchste Priorität eingeräumt. Dieses Engagement machte Air France zu einem Symbol für Vertrauen, Zuverlässigkeit und französische Eleganz in der Luftfahrtbranche.

Geschichte miterleben

Im Rahmen der 90-Jahr-Feierlichkeiten begeisterte Air France allerdings nicht nur mit einer virtuellen Modenschau, sondern zelebrierte auch einen prominenten Auftritt in den Galeries Lafayette in Paris. Das renommierte Kaufhaus war vom 28. September bis zum 10. Oktober 2023 Schauplatz einer exklusiven Air France-Ausstellung zum Gedenken an 90 Jahre Eleganz. Die Sonderausstellung entführte die Besucherinnen und Besucher in die Welt der stilvollen Luftfahrt und zeigte das Engagement der Fluggesellschaft für Luxus, Mode und die Kunst des Reisens.

Wer den bemerkenswerten Meilenstein mitfeiern und sich die 90-jährige Reise der Eleganz anschauen möchte, kann den Glamour der Vergangenheit und die Innovation der Gegenwart unter https://90ans.airfrance.com/en/ miterleben.

Genf und Air France: Seit vielen Jahren verbunden

Genf und Paris-Charles de Gaulle – das internationale Drehkreuz von Air France – verbindet eine lange Geschichte: Bereits knapp vier Jahre nach der offiziellen Gründung von Air France am 7. Oktober 1933 wurde im Mai 1937 die zweitgrösste Stadt der Schweiz ins Streckennetz der Airline aufgenommen. Aktuell wird die Route Genf–Paris-Charles de Gaulle mit 8-9 Flügen pro Tag bedient.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch